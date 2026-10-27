Apple thừa nhận iPhone Duo lỗi màn hình

iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple, hiện đang nhận nhiều phản ánh về tình trạng màn hình trong bị nứt vỡ và xuất hiện các đường sáng ngang từ khu vực bản lề chỉ sau những vài ngày mở bán.

Apple cho biết sự cố ảnh hưởng đến một số lượng nhỏ thiết bị và cam kết đổi máy cho khách hàng gặp lỗi.

Theo CNBC, ngày 26/10, đại diện Apple xác nhận hãng đã ghi nhận vấn đề liên quan đến màn hình trong của iPhone Duo. Người dùng gặp sự cố được khuyến nghị liên hệ bộ phận hỗ trợ AppleCare để được đổi thiết bị.

“Chúng tôi đã ghi nhận sự cố ảnh hưởng đến màn hình trong trên một số lượng nhỏ thiết bị iPhone Duo. Nếu màn hình iPhone Duo gặp trục trặc, người dùng nên liên hệ AppleCare để được đổi thiết bị”, đại diện Apple nói với CNBC.

Trên trang hỗ trợ, Apple niêm yết chi phí sửa chữa màn hình trong ở mức 999 USD (tương đương khoảng 26 triệu đồng) đối với iPhone Duo đã hết hạn bảo hành.

iPhone Duo có giá khởi điểm 1.999 USD, tới tay người dùng vào 23/10. Sản phẩm thu hút lượng lớn khách hàng, thời gian chờ nhận máy đặt trước kéo dài tới vài tháng. Tuy nhiên, một số người dùng sở hữu thiết bị ngay trong tuần đầu tiên đã phản ánh lỗi màn hình.

Phần lớn các trường hợp lỗi được đăng tải trên nền tảng Reddit và X. Một số người cho biết màn hình bị hư hỏng khi gập hoặc mở điện thoại, kèm theo tiếng lạo xạo và các đường sáng ngang phát ra từ khu vực bản lề. Ngoài ra, CNBC cũng cho biết trên mạng xuất hiện nhiều hình ảnh làm giả về việc lỗi màn của iPhone Duo.

Đơn vị chuyên tháo rời và đánh giá khả năng sửa chữa thiết bị công nghệ iFixit đã phân tích iPhone Duo sau khi tháo máy và thử nghiệm khả năng chống bụi. Đơn vị này cho rằng thiết kế bản lề có thể liên quan đến sự cố.

“Trong các thông báo về iPhone Duo bị hỏng, người dùng cho biết khi gập hoặc mở điện thoại, nghe thấy tiếng lạo xạo rồi cố ấn qua điểm bị kẹt. Ngay tại vị trí xảy ra hư hỏng, hình dạng bản lề có phần khác biệt”, kỹ thuật viên Shahram Mokhtari, iFixit, nhận xét trong video tháo máy.

Kyle Wiens, Tổng giám đốc iFixit, cho biết cụm bản lề gồm hàng chục chi tiết cơ khí đòi hỏi độ chính xác cao. Theo ông, sai lệch trong quá trình sản xuất hoặc một hạt cát lọt vào cũng có thể làm hỏng tấm nền màn hình mỏng manh mà bản lề bảo vệ.

Tình trạng nứt vỡ màn hình đã xuất hiện trên điện thoại gập từ năm 2019, khi Samsung ra mắt Galaxy Fold và các nhà đánh giá phát hiện màn hình trong của thiết bị có thể nứt trong quá trình sử dụng thông thường.

Bên cạnh vấn đề phần cứng, các bài đánh giá ban đầu ghi nhận trải nghiệm tích cực khi sử dụng iPhone Duo ở trạng thái mở, đặc biệt với các tác vụ đa nhiệm và xem nội dung. Tuy nhiên, nhiều ứng dụng chưa được cập nhật để tận dụng đầy đủ màn hình lớn và rộng hơn của thiết bị.

Apple cho biết các nhà phát triển đang nhanh chóng cập nhật ứng dụng để phù hợp với thiết kế mới.

“Phản hồi từ những người dùng đầu tiên đối với iPhone Duo rất tích cực. Chúng tôi đang chứng kiến các nhà phát triển phần mềm nhanh chóng cập nhật ứng dụng để tận dụng kiểu dáng độc đáo của thiết bị”, đại diện hãng cho biết.