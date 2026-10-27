Không phát sinh giao dịch chuyển khoản, tài khoản có 65 triệu đồng nhưng không thể chứng minh được số tiền, công an làm việc với người đàn ông SN 1960 ở Hà Tĩnh

Ông P.H.T. (sinh năm 1960, trú tại TDP Hải Thanh, phường Sông Trí) làm việc với công an

Bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, các đối tượng lừa đảo đã tìm cách thao túng tâm lý, đe dọa và dụ dỗ người dân thực hiện các giao dịch ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhờ nâng cao cảnh giác từ công tác tuyên truyền của lực lượng chức năng, một người dân đã kịp thời nhận diện dấu hiệu bất thường, chủ động trình báo Công an, ngăn chặn nguy cơ bị lừa đảo.

Ngày 14/10/2026, ông P.H.T. (sinh năm 1960, trú tại TDP Hải Thanh, phường Sông Trí) nhận được cuộc gọi từ một đối tượng sử dụng số điện thoại 0924514489, tự xưng là Nam, cán bộ Công an phường Vũng Áng. Đối tượng thông báo thông tin căn cước công dân của ông T. bị lộ, đồng thời đưa ra thông tin có người sử dụng danh tính của ông để mở tài khoản tại Ngân hàng An Bình, thuộc phường Đống Đa, thành phố Hà Nội, vào ngày 12/6/2026, với số dư 65.821.000 đồng. Tuy nhiên, thực tế ông T. không mở tài khoản và cũng không có số tiền như thông báo.

Tiếp đó, đối tượng sử dụng các tài khoản mạng xã hội giả mạo cán bộ Công an, Viện kiểm sát để tạo lòng tin, gây sức ép tâm lý, khiến ông T. lo sợ mình có liên quan đến vụ việc vi phạm pháp luật. Bằng những lời lẽ đe dọa xen lẫn hướng dẫn, đối tượng yêu cầu ông T. mở tài khoản tại Ngân hàng MB trên địa bàn phường Sông Trí, sau đó tìm cách thao túng, hướng dẫn nạn nhân nộp tiền vào tài khoản để chuyển cho chúng.

Đáng chú ý, đối tượng liên tục yêu cầu ông T. đóng kín cửa, tuyệt đối giữ bí mật, không được kể sự việc với bất kỳ ai. Đây là thủ đoạn thường được các đối tượng lừa đảo sử dụng nhằm cô lập nạn nhân, ngăn cản việc xác minh thông tin và sự can thiệp kịp thời của người thân, cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, nhờ nhiều lần được cơ quan chức năng tuyên truyền, hướng dẫn nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, ông T. đã nảy sinh nghi ngờ, không tiếp tục làm theo yêu cầu của đối tượng. Sáng ngày 15/10/2026, ông chủ động đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Vũng Áng đã trao đổi, giải thích, hướng dẫn ông T. tuyệt đối không thực hiện các yêu cầu của đối tượng; đồng thời chặn các số điện thoại, tài khoản mạng xã hội được sử dụng để liên lạc, qua đó chủ động phòng ngừa nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc tiếp tục cho thấy thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan chức năng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt đối với người cao tuổi và những người chưa có nhiều kinh nghiệm nhận diện tội phạm trên không gian mạng. Các đối tượng thường lợi dụng tâm lý lo sợ khi bị thông báo có liên quan đến vụ án, vi phạm pháp luật hoặc thông tin cá nhân bị lộ để gây áp lực, buộc nạn nhân làm theo sự điều khiển.

Công an phường Vũng Áng khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc cơ quan chức năng để thông báo liên quan đến vụ án, khoản nợ hay hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan Công an không yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin bảo mật tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ điều tra.

Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng; không làm theo yêu cầu giữ bí mật, không tự ý chuyển tiền hoặc thực hiện giao dịch theo hướng dẫn của người lạ. Hãy bình tĩnh kiểm chứng thông tin, chủ động trao đổi với người thân và liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Mỗi người dân cần chủ động trang bị kiến thức, nâng cao cảnh giác và tích cực tuyên truyền cho người thân về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, góp phần bảo vệ tài sản của bản thân, gia đình và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.