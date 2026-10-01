Việt Nam có 1 suối nước nóng tự nhiên nhiệt độ 80 độ C, có thể luộc chín trứng gà trong 10 phút, nằm ở tỉnh có 670.000 dân

Suối khoáng nóng Uva thuộc bản Uva, xã Thanh Yên, là một trong những điểm đến du lịch đáng chú ý tại tỉnh Điện Biên. Được bao quanh bởi những ngọn đồi xanh và núi rừng trùng điệp, nơi đây phù hợp với du khách muốn tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên.

Điểm đặc biệt của Uva là nguồn nước khoáng nóng tự nhiên có nhiệt độ trung bình khoảng 80 độ C. Hơi nước bốc lên quanh năm tạo nên khung cảnh mờ ảo giữa không gian núi rừng. Nguồn nước tại đây chứa nhiều khoáng chất, có hàm lượng brom tương đối cao và tính kiềm nhẹ, được khai thác phục vụ các hoạt động tắm khoáng, thư giãn.

Khu du lịch suối khoáng nóng Uva

Khu du lịch bố trí hệ thống phòng tắm riêng dành cho cá nhân, gia đình và nhóm khách, bên cạnh bể bơi khoáng nóng ngoài trời. Du khách có thể lựa chọn hình thức trải nghiệm phù hợp để thư giãn và tận hưởng không khí trong lành của vùng núi Tây Bắc.

Một trải nghiệm đáng chú ý tại Uva là thưởng thức món "trứng lội nước khoáng". Thay vì luộc bằng nồi trên bếp, trứng gà tươi được thả vào nguồn nước khoáng nóng tự nhiên để làm chín. Thành phẩm có lòng trắng mềm mịn, lòng đỏ sánh, tạo nên món ăn dân dã gắn với đặc điểm riêng của điểm du lịch này.

Du khách trải nghiệm luộc trứng bằng nước suối khoáng nóng

Du khách có thể tổ chức picnic, cắm trại, nướng gà hoặc tự tay chế biến món ăn trong khuôn viên khu du lịch, đồng thời thưởng thức những đặc sản đậm chất Tây Bắc như cơm lam, gà bản, lợn cắp nách, cá nướng pa pỉnh tộp, thịt trâu gác bếp, nộm rau rừng cà dại, lục bình xào thịt bò, nộm mộc sen... Ngoài ra, Khu du lịch khoáng nóng Uva còn mang đến trải nghiệm tắm lá thuốc theo phương pháp truyền thống của người Dao đỏ, giúp giảm căng thẳng, thư giãn tinh thần.

Không chỉ có các hoạt động nghỉ dưỡng, Uva còn là điểm kết nối với những giá trị văn hóa bản địa. Vào tháng 3 trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban, du khách có cơ hội thưởng thức chương trình sân khấu thực cảnh Huyền tích Uva.

Chương trình tái hiện những truyền thuyết của vùng Uva, đời sống và tâm hồn người Thái thông qua ngôn ngữ múa, âm nhạc dân gian, ánh sáng và không gian biểu diễn ngoài trời. Khán giả được hòa mình vào không gian nghệ thuật, qua đó cảm nhận rõ hơn chiều sâu văn hóa Tây Bắc. Địa điểm biểu diễn nằm gần Khu du lịch khoáng nóng Uva, tạo điều kiện để du khách kết hợp trải nghiệm văn hóa với nghỉ dưỡng.

Khung cảnh bên trong Khu du lịch suối khoáng nóng Uva

Bản Uva lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Mường Thanh, thể hiện qua kiến trúc nhà sàn, văn hóa ẩm thực, nghề thủ công truyền thống, các lễ hội, làn điệu dân ca, dân vũ và trò chơi dân gian. Những nét văn hóa này góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho điểm đến, bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và nguồn khoáng nóng.

Trong những năm gần đây, Uva được tỉnh Điện Biên đầu tư, khai thác phục vụ du lịch và dịch vụ, từng bước hoàn thiện các tiện ích để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Từ đây, du khách có thể kết hợp tham quan cụm di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ, động Pa Thơm hoặc cửa khẩu quốc tế Tây Trang... qua đó đa dạng hóa trải nghiệm trong hành trình khám phá Điện Biên.

Tỉnh Điện Biên nằm ở khu vực Tây Bắc Việt Nam, có diện tích tự nhiên khoảng 9.539 km² và quy mô dân số khoảng 670.000 người. Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử và bản sắc văn hóa đa dạng, Điện Biên đang từng bước khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch Việt Nam. Năm 2025, tỉnh đón trên 1,45 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt hơn 2.645 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương thu hút khoảng 1,27 triệu lượt khách, mang về doanh thu 2.307 tỷ đồng. Mục tiêu của Điện Biên trong năm nay là đón trên 1,6 triệu lượt khách, với tổng doanh thu du lịch khoảng 2.880 tỷ đồng.



