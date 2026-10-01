Vì sao Ha Ji Won trẻ đẹp hơn 23 năm trước?

Mới đây, kênh YouTube chính thức của đài SBS đăng tải đoạn video giới thiệu chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Lee Seo Jin và Kim Kwang Kyu cùng Ha Ji Won trong chương trình Whatever You Wish, Genie – Secretary Jin. Đáng chú ý, Lee Seo Jin và Ha Ji Won từng hợp tác trong bộ phim truyền hình Damo lên sóng năm 2003. Sau hơn hai thập kỷ, cả hai mới có dịp tái ngộ trong một chương trình giải trí.

Khi nhìn thấy Ha Ji Won xuất hiện với diện mạo được chăm chút chỉn chu, Lee Seo Jin hài hước hỏi: "Ủa, gì đây, ai vậy?". Nam diễn viên còn trêu người đồng nghiệp rằng hiện tại cô xinh đẹp hơn trước rất nhiều, khiến màn gặp gỡ thêm phần vui vẻ.

Những lời nhận xét có phần bông đùa này cũng khiến diện mạo của Ha Ji Won trở thành tâm điểm chú ý. Ở tuổi 48, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, làn da trông mịn màng cùng thần thái trẻ trung. Bên cạnh yếu tố di truyền và nhiều điều kiện chăm sóc cá nhân, những thói quen làm đẹp mà cô từng tiết lộ cũng nhận được sự quan tâm.

Nhan sắc ngày càng trẻ đẹp của Ha Ji Won ở tuổi 48 khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Massage nâng cơ và gua sha vào mỗi buổi sáng

Trong chương trình You Quiz on the Block của đài tvN, Ha Ji Won từng chia sẻ rằng việc massage nhẹ nhàng, hướng các cơ mặt lên trên và thư giãn cơ mặt có thể góp phần giúp làn da trông săn chắc hơn. Nữ diễn viên cho biết cô thường kiểm tra tình trạng da vào mỗi buổi sáng, sau đó lựa chọn sử dụng gua sha hoặc chườm lạnh tùy theo nhu cầu.

Massage mặt nhẹ nhàng có thể hỗ trợ lưu thông máu và bạch huyết tạm thời, từ đó giúp giảm cảm giác sưng phù và khiến đường nét gương mặt trông gọn gàng hơn. Khi thực hiện, có thể dùng đầu ngón tay hoặc lòng bàn tay vuốt nhẹ từ giữa trán hướng ra thái dương, từ trung tâm má hướng về phía tai và từ cằm sang hai bên hàm. Điều quan trọng là thao tác cần nhẹ nhàng, tránh kéo căng hay chà xát da quá mức.

Tuy nhiên, massage không thể đảo ngược hoàn toàn tình trạng chảy xệ do tuổi tác hay giúp da nâng lên vĩnh viễn. Độ đàn hồi của da còn chịu ảnh hưởng từ tuổi tác, lượng collagen và elastin, nội tiết tố cũng như mức độ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Gua sha và chườm lạnh: đơn giản nhưng cần đúng cách

Bên cạnh massage bằng tay, Ha Ji Won còn sử dụng gua sha – dụng cụ thường được dùng để massage trên bề mặt da. Nếu thực hiện đúng cách, phương pháp này có thể giúp giảm sưng phù tạm thời và tạo cảm giác thư giãn. Dù vậy, việc dùng lực quá mạnh hoặc liên tục miết dụng cụ trên da có thể gây đỏ rát, bầm tím, thậm chí làm tổn thương hàng rào bảo vệ da.

Để hạn chế ma sát, nên thoa một lớp dưỡng ẩm hoặc sản phẩm massage phù hợp trước khi sử dụng gua sha, đồng thời di chuyển dụng cụ chậm rãi với lực nhẹ. Những vùng da mỏng như quanh mắt và miệng cần được chăm sóc đặc biệt cẩn thận. Người đang bị viêm da, có vết thương hở hoặc mụn viêm nặng nên tránh sử dụng dụng cụ này trên vùng da tổn thương.

Trong khi đó, chườm lạnh là lựa chọn hữu ích khi gương mặt có dấu hiệu sưng hoặc nóng rát nhẹ vào buổi sáng. Một chiếc khăn sạch được làm mát có thể giúp da dịu lại và giảm cảm giác phù nề trong thời gian ngắn. Không nên đặt đá trực tiếp lên da hoặc chườm quá lâu, bởi nhiệt độ thấp có thể gây kích ứng và tổn thương da.

Chống nắng vẫn là bước quan trọng để duy trì làn da khỏe đẹp

Dù massage, gua sha hay chườm lạnh có thể giúp cải thiện diện mạo tức thời, việc duy trì làn da khỏe mạnh về lâu dài vẫn cần những thói quen cơ bản. Trong đó, chống nắng đóng vai trò quan trọng bởi tia UV có thể làm tổn thương collagen và elastin, thúc đẩy quá trình lão hóa da. Sử dụng kem chống nắng phổ rộng, thoa đủ lượng và bôi lại khi cần thiết sẽ giúp bảo vệ da tốt hơn.

Một điểm đáng chú ý trong cách chăm sóc da mà Ha Ji Won chia sẻ là cô quan sát tình trạng da trước khi lựa chọn phương pháp phù hợp. Vào những ngày da nhạy cảm hoặc khô căng, việc giảm bớt các thao tác massage, tập trung dưỡng ẩm và để da có thời gian phục hồi có thể hợp lý hơn cố gắng thực hiện đầy đủ mọi bước.

Không có một phương pháp massage nào có thể giữ mãi vẻ thanh xuân, nhưng những thói quen nhẹ nhàng, phù hợp với tình trạng da có thể góp phần giúp diện mạo tươi tắn hơn. Ở Ha Ji Won, bí quyết đáng tham khảo không nằm ở quy trình cầu kỳ, mà là sự chú ý đến làn da mỗi ngày và lựa chọn cách chăm sóc vừa đủ.

Ảnh: Instagram.