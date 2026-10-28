Người đẹp Việt từng nặng 84kg lấy chồng đại gia 3 đời vợ: Nay bán online đủ thứ, được giao tài sản hàng trăm tỷ

Phan Như Thảo sinh năm 1988 tại Cà Mau. Cô được biết đến sau khi lọt Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, tiếp tục tham gia Siêu mẫu Việt Nam 2008 và giành giải Người mẫu triển vọng. Năm 2013, cô đại diện Việt Nam tham dự chương trình Asia’s Next Top Model. Bên cạnh sàn diễn thời trang, người đẹp còn tham gia diễn xuất trong các bộ phim như Sắc đẹp và danh vọng, Ranh giới trắng đen, Số phận bị đánh cắp và Gái ế kén chồng.

Năm 2015, Phan Như Thảo công khai mối quan hệ với doanh nhân Đức An, người hơn cô 26 tuổi và từng trải qua ba cuộc hôn nhân. Chuyện tình cảm của cả hai từng thu hút sự chú ý bởi khoảng cách tuổi tác cũng như sự chênh lệch về điều kiện kinh tế. Sau khi gắn bó với doanh nhân Việt kiều, cô dần giảm hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian cho gia đình và chuyển hướng sang kinh doanh.

Phan Như Thảo được biết đến sau khi lọt Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, tiếp tục tham gia Siêu mẫu Việt Nam 2008 và giành giải Người mẫu triển vọng. Ảnh: FBNV

Năm 2015, Phan Như Thảo công khai mối quan hệ với doanh nhân Đức An, người hơn cô 26 tuổi và từng trải qua ba cuộc hôn nhân. Ảnh: FBNV

Năm 2016, Phan Như Thảo sinh con gái đầu lòng, tên thân mật là Bồ Câu. Sau sinh, cân nặng của cô có thời điểm tăng lên khoảng 84kg, khiến ngoại hình trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Người đẹp từng thử giảm cân bằng những phương pháp thiếu khoa học, thậm chí phải nhập viện vì nhịn ăn và tập luyện quá sức. Sau đó, cô điều chỉnh chế độ ăn uống, kết hợp tập luyện phù hợp hơn và giảm được hơn 22kg vào năm 2023.

Tuy nhiên, đến năm 2025, Phan Như Thảo cho biết cân nặng tăng trở lại, lên gần 80kg sau ca phẫu thuật cắt túi mật cuối năm trước. Thay vì quá áp lực về ngoại hình, cô cho biết bản thân ưu tiên phục hồi sức khỏe và đón nhận sự thay đổi của cơ thể một cách tích cực.

Sau sinh, cân nặng của cô có thời điểm tăng lên khoảng 84kg, khiến ngoại hình trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Được chồng giao quản lý tài sản hàng trăm tỷ

Sau khi lập gia đình, Phan Như Thảo không tiếp tục hoạt động showbiz với tần suất như trước mà tập trung phát triển công việc riêng. Cô từng kinh doanh spa, mỹ phẩm, thực phẩm, đồ thảo mộc, áo thun và nhiều mặt hàng trực tuyến. Những năm gần đây, người đẹp tiếp tục mở rộng hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, đồng thời tham gia xây dựng hệ thống giải thưởng dành cho ngành phun xăm thẩm mỹ.

Dù có chồng là doanh nhân giàu có, Phan Như Thảo nhiều lần chia sẻ mong muốn tự chủ tài chính. Cô từng đặt mục tiêu kiếm đủ 100 tỷ đồng để nghỉ hưu trước tuổi 35. Người đẹp cho biết mục tiêu này vẫn chưa thành hiện thực. Cô giải thích số tiền 100 tỷ đồng mà mình nhắc đến là khoản muốn tự tay kiếm được, không phải tổng tài sản của gia đình.

Sau khi lập gia đình, Phan Như Thảo không tiếp tục hoạt động showbiz với tần suất như trước mà tập trung phát triển công việc riêng. Ảnh: FBNV

Đại gia Đức An đã sang tên hoặc trao khối tài sản hàng trăm tỷ đồng, gồm bất động sản và các giá trị kinh tế khác cho cựu người mẫu Phan Như Thảo đứng tên. Vợ chồng người đẹp sở hữu nhiều bất động sản được báo chí đề cập, trong đó có nhà tại TP.HCM, biệt thự ở Đà Lạt và cơ ngơi ven biển tại Khánh Hòa.

Năm 2025, Phan Như Thảo còn chia sẻ việc được chồng tặng một căn hộ hướng biển tại Đà Nẵng, có giá trị được truyền thông đưa tin hơn 10 tỷ đồng. Những món quà này khiến cuộc sống sung túc của gia đình tiếp tục nhận được sự quan tâm.

Dù vậy, Phan Như Thảo từng cho biết bản thân không muốn chỉ dựa vào tài sản của chồng. Cô vẫn duy trì công việc kinh doanh, đầu tư thời gian phát triển các cơ sở làm đẹp và tìm kiếm cơ hội mới. Với người đẹp, việc làm việc không chỉ nhằm tăng thu nhập mà còn giúp cô có mục tiêu để theo đuổi, thay vì dành toàn bộ thời gian tận hưởng cuộc sống an nhàn.

Đại gia Đức An đã sang tên hoặc trao khối tài sản hàng trăm tỷ đồng, gồm bất động sản và các giá trị kinh tế khác cho cựu người mẫu Phan Như Thảo đứng tên. Ảnh: FBNV

Dù được chồng tin tưởng giao quản lý tài sản giá trị lớn, người đẹp vẫn miệt mài làm việc, bán hàng online và xây dựng sự nghiệp riêng. Ảnh: FBNV

Cuộc sống bên doanh nhân hơn 26 tuổi

Sau gần một thập kỷ gắn bó, Phan Như Thảo và Đức An mới đăng ký kết hôn vào tháng 2/2024, chính thức trở thành vợ chồng trên phương diện pháp luật. Trước đó, cả hai đã tổ chức lễ đính hôn năm 2015 và có con gái chung.

Trong cuộc sống gia đình, doanh nhân Đức An thường đồng hành cùng vợ trong việc chăm sóc con gái. Anh cũng hỗ trợ Phan Như Thảo trong công việc và chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính. Người đẹp từng cho biết chồng là người tin tưởng, tạo điều kiện để cô chủ động trong nhiều quyết định liên quan đến tài sản cũng như hoạt động kinh doanh.

Sau nhiều năm bên nhau, cặp đôi vẫn duy trì cuộc sống tương đối kín tiếng, chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc gia đình và công việc trên mạng xã hội. Phan Như Thảo dành thời gian chăm sóc con, phát triển kinh doanh và đồng hành cùng chồng. Trong khi đó, cô vẫn theo đuổi mục tiêu tự tạo dựng nguồn tài chính của riêng mình.

Trong cuộc sống gia đình, doanh nhân Đức An thường đồng hành cùng vợ trong việc chăm sóc con gái. Ảnh: FBNV