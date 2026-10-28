Vũ Thuý Quỳnh sinh con đầu lòng

Từ khi công khai thông tin mang thai con đầu lòng, Vũ Thúy Quỳnh vẫn đều đặn xuất hiện tại một số sự kiện, đồng thời chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Trong hành trình này, người đẹp nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt là những cập nhật liên quan đến cuộc sống gia đình và em bé sắp chào đời.

Mới đây, Vũ Thúy Quỳnh đăng tải một đoạn clip quay cận mặt với diện mạo xinh xắn, thần sắc tươi tắn. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng bàn luận không chỉ là nhan sắc của người đẹp mà còn nằm ở một số chi tiết xuất hiện trong khung cảnh phía sau. Cụ thể, netizen soi ra trần nhà và miếng lót chén trong đoạn clip có nét tương đồng với không gian trong một buổi tiệc chúc mừng mẹ tròn con vuông ở bệnh viện quốc tế tại TP.HCM. Đây là hình thức tổ chức thường được các gia đình lựa chọn sau khi em bé chào đời để người thân, bạn bè cùng đến chung vui.

Vũ Thuý Quỳnh xuất hiện trong không gian như tiệc riêng tư để chúc mừng "mẹ tròn con vuông" tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM

Bên cạnh đó, một số story gần đây của Vũ Thúy Quỳnh cũng được cư dân mạng nhận xét có bối cảnh tương tự trung tâm chăm sóc sau sinh mà cô từng được cho là sẽ lựa chọn để ở cữ. Trong tầm 10 ngày qua, Vũ Thuý Quỳnh cũng chỉ đăng clip cũ chứ không cập nhật hoạt động mới. Tổng hợp những chi tiết này, không ít khán giả gửi lời chúc mừng đến Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm.

Vũ Thuý Quỳnh cũng không lộ diện ở sự kiện hay cập nhật ảnh mới trong tầm 10 ngày qua

Vũ Thúy Quỳnh là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích các cuộc thi sắc đẹp. Người đẹp từng lọt top 10 Siêu Mẫu Việt Nam 2018, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, sau đó giành danh hiệu Á quân 3 tại The New Mentor 2023. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, cô lọt top 5 chung cuộc. Đến Miss Universe Vietnam 2024, người đẹp gốc Điện Biên tiếp tục ghi dấu ấn khi đăng quang Á hậu 2. Đức Phạm được biết đến là một doanh nhân có điều kiện kinh tế và từng vướng ồn ào liên quan đến cuộc hôn nhân với một cựu người mẫu nổi tiếng. Mối quan hệ giữa anh và Vũ Thúy Quỳnh nhận được nhiều sự chú ý khi cả hai công khai hẹn hò vào cuối năm 2025.

Hồi cuối tháng 8/2026, Đức Phạm gây chú ý khi trở lại mạng xã hội sau khoảng 7 tháng vắng bóng. Trong bài đăng, Đức Phạm bày tỏ mong muốn thay đổi để trở thành chỗ dựa vững chắc cho những người thân yêu. Nam doanh nhân viết: "Con biết điều bố lo lắng con sẽ ra sao nếu bên cạnh con không có ai nữa. Con biết đến lúc con phải thay đổi vì trách nhiệm của con là phải trở thành điểm tựa để bảo vệ con của con như cách bố bảo vệ con. Cảm ơn bố mẹ đã chỉ cho con cách bảo vệ gia đình của mình. Con yêu đừng sợ, đã có bố đây rồi".

Trong thai kỳ, Vũ Thuý Quỳnh vẫn đều đặn đi sự kiện, cập nhật hình ảnh đời sống