Seungri kết hôn và lên chức bố cùng lúc

Tối 27/10, tờ SPOTV News đưa tin, Seungri (cựu thành viên BIGBANG) hiện đang hẹn hò với 1 cô gái ngoài ngành giải trí ở độ tuổi 20. Đáng chú ý, cặp đôi chuẩn bị đón con đầu lòng vào tháng 1 năm sau. Giới tính của thai nhi được xác định là con trai.

Seungri và bạn gái đang chuẩn bị cho tổ ấm tân hôn tại quận Gangnam, Seoul và dự kiến sẽ tổ chức đám cưới sau khi đàng gái sinh con đầu lòng. Thông tin này đã gây bão mạng xã hội xứ Hàn ngay trong tối 27/10, nhanh chóng leo thẳng lên vị trí cao trên bảng xếp hạng các tin tức hot nhất ở 2 cổng thông tin Naver và Nate.

Seungri bất ngờ tuyên bố kết hôn và lên chức bố cùng lúc. Ảnh: Naver

Thông tin gây chú ý lớn, âu cũng là bởi Seungri hiện đang vướng ồn ào pháp lý nghiêm trọng. Còn nhớ vào hôm 10/9, News1 đưa tin, Seungri đã bị kiện vì tội hành hung 1 người đàn ông khoảng 30 tuổi. Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Gangnam Seoul, họ đã nhận được đơn khiếu nại từ ngày 26/8, yêu cầu xử phạt Seungri về tội hành hung nghiêm trọng. Seungri bị cáo buộc hành hung người đàn ông khoảng 30 tuổi khi cả 2 đang dùng bữa tại 1 nhà hàng ở quận Gangnam, Seoul.

Cách đây ít ngày, luật sư Yoon, đại diện pháp lý của Seungri đã đưa ra tuyên bố về cáo buộc hành hung: “Ngày 8/8, khi Seungri đang dùng bữa tại một nhà hàng ở Seoul với 2 người quen, 1 người đàn ông lạ mặt (sau đây gọi là người khiếu nại) đã yêu cầu được ngồi chung bàn với họ. Mặc dù đã nhiều lần từ chối, người này vẫn ngồi xuống mà không được phép”.

Seungri rót đồ uống cho người đàn ông và thậm chí còn đưa cho anh ta thông tin liên lạc của mình, nhưng khi được yêu cầu rời đi lần nữa, người khiếu nại không chịu hợp tác, dẫn đến một cuộc tranh cãi bằng lời nói. Luật sư Yoon cho biết: “Căng thẳng leo thang khi người khiếu nại tiếp tục từ chối rời đi sau nhiều lần yêu cầu, và Seungri đã cầm lấy 1 chai rượu soju”.

Ông nhấn mạnh: “Tuy nhiên, đây là phản ứng cảm xúc trước sự khiêu khích của người khiếu nại, và không hề có xô xát về thể chất”. Phía Seungri giải thích rằng mặc dù có tranh cãi, cả 2 bên đều chia tay trong hòa bình và thậm chí còn nhắn tin cho nhau sau đó. Tuy nhiên, vài ngày sau, người khiếu nại đã thay đổi lập trường và đệ đơn tố cáo hình sự.

Luật sư Yoon cho biết: “Sau khi đơn khiếu nại được nộp, phía người khiếu nại đã liên hệ với chúng tôi để tìm cách dàn xếp, nhưng Seungri sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra và làm rõ sự thật thông qua các cơ quan chức năng”.

Trong diễn biến mới nhất, cảnh sát dự định sẽ triệu tập Seungri sớm để bắt đầu điều tra.

Seungri đón tin vui giữa lúc phải đối mặt với rắc rối pháp lý. Ảnh: Nate

Seungri từng là sao hạng A tại làng giải trí Hàn song nam ca sĩ này đã hết đường trở lại Kbiz sau scandal nhóm chat tình dục cách đây 7 năm. Còn nhớ bê bối Burning Sun bị phanh phui năm 2019 đã gây chấn động dư luận khắp châu Á. Seungri là 1 trong những nhân vật cộm cán của Burning Sun và đã vướng vòng lao lý. Trong phiên tòa diễn ra vào tháng 1/2022, cựu thành viên BIGBANG đã thừa nhận 9 cáo buộc gồm mua dâm, môi giới mại dâm, đánh bạc, tham ô, vi phạm Đạo luật vệ sinh thực phẩm, vi phạm Đạo luật giao dịch ngoại hối, vi phạm Đạo luật về tội phạm tình dục do truyền bá nội dung quay lén, tiêu hủy chứng cứ và xúi giục bạo lực đặc biệt. Tới tháng 5/2022, Tòa án Tối cao Hàn Quốc chính thức công nhận bản án 1 năm 6 tháng tù giam của Seungri do Tòa án cấp dưới phán quyết.

Ngoài án phạt tù, nam ca sĩ còn phải nộp phạt 1,15 tỷ won (21,42 tỷ đồng). Do Seungri bị giam giữ từ tháng 8/2021 nên nam ca sĩ chính thức được thả ra trong tháng 2/2023.

Sau khi ra tù, Seungri thường xuất hiện tại các nhà hàng và quán rượu ở quận Gangnam (Seoul, Hàn Quốc). Cựu thành viên BIGBANG cũng lọt vào ống kính của khán giả khi tham gia nhiều hoạt động gặp mặt nhà đầu tư ở các nhà hàng ở Đông Nam Á trong 3 năm qua. Seungri cũng có ý định trở lại kinh doanh, mở club ở Đông Nam Á sau khi mãn hạn tù.