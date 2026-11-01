Đen Vâu bất ngờ xuất hiện ở chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 là sự xuất hiện của rapper Đen Vâu trong phần cổ vũ dành cho Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên).

Rapper Đen Vâu gửi video chúc Nguyễn Huy Quang Minh, tạo bất ngờ cho nam sinh tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Biết Quang Minh là người hâm mộ mình, ê-kíp chương trình đã bí mật chuẩn bị một video ghi hình lời chúc của nam rapper để tạo bất ngờ cho thí sinh. Khi nhìn thấy thần tượng xuất hiện trên màn hình, Quang Minh không giấu được sự xúc động.

Trong video, Đen Vâu gửi lời chào và bày tỏ niềm vui khi biết một học sinh có thành tích học tập tốt lại dành tình cảm cho nhạc rap của anh.

“Đen chỉ mong em bình tĩnh, tự tin và chúc cho em đạt được kết quả tốt nhất trong cuộc thi ngày hôm nay”, nam rapper nhắn nhủ.

Không chỉ dành lời động viên riêng cho Quang Minh, Đen Vâu còn gửi lời chúc tới cả bốn nhà leo núi gồm Nguyễn Huy Quang Minh, Trần Võ Gia Bảo, Lý Thái Dương và Đoàn Lê Anh Đức.

Đáng chú ý, nam rapper chia sẻ anh không nhìn nhận bốn thí sinh là những đối thủ cạnh tranh với nhau. Theo Đen, các em giống như một tập thể đoàn kết, cùng hướng đến mục tiêu lớn hơn là chinh phục tri thức.

“ Đen cảm giác như tất cả các em là một khối đoàn kết, yêu thương nhau. Và mục tiêu lớn nhất đó là mở toang cánh cửa tri thức ra ”, anh nói. Nam rapper cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tài năng của các thí sinh, đồng thời tin tưởng tri thức và sức trẻ sẽ giúp các em đóng góp nhiều điều có ích cho đất nước trong tương lai.

Màn xuất hiện bất ngờ của Đen Vâu trở thành món quà tinh thần dành cho Quang Minh trước khi bước vào phần thi Về đích. Đây cũng là một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc tại điểm cầu Hưng Yên trong trận chung kết năm nay.

Đen Vâu bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tài năng và tinh thần ham học hỏi của các thí sinh.

Đây không phải lần đầu Đen Vâu xuất hiện tại Đường lên đỉnh Olympia. Trước đó, trong dịp chương trình kỷ niệm 25 năm phát sóng vào tháng 10/2025, nam rapper từng tiết lộ anh bắt đầu xem Olympia từ thời học cấp 2. Khi ấy, nam rapper có thói quen theo dõi chương trình hằng tuần và tự thử sức trả lời các câu hỏi trước màn hình tivi.

Đen cho biết Olympia giúp anh nuôi dưỡng niềm yêu thích khoa học, đặc biệt là những kiến thức về hiện tượng thiên nhiên và khoa học thường thức. Theo anh, kiến thức từ chương trình không chỉ giới hạn trong sách vở mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực của đời sống.

Khi được hỏi về cảm xúc lúc trở lại trường quay Olympia trong dịp kỷ niệm 25 năm, nam rapper nói anh cảm nhận được sức trẻ và nguồn năng lượng từ tri thức. Không khí gần gũi, ấm áp khiến anh có cảm giác như được trở về nhà.

Đen cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với những người làm chương trình, cho rằng họ là những “nhà leo núi” thực sự khi liên tục nỗ lực để duy trì, phát triển sân chơi tri thức dành cho thế hệ trẻ.

Nam rapper từng chia sẻ bản thân cảm thấy hạnh phúc khi biết nhiều thí sinh Olympia yêu thích âm nhạc của mình. Với anh, việc các ca khúc có thể đồng hành cùng học sinh trong những năm tháng tuổi trẻ, giúp họ thư giãn sau giờ học căng thẳng, là niềm vui đặc biệt.

Đoàn Lê Anh Đức giành chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, trong khi đó Nguyễn Huy Quang Minh giành Á quân, Trần Võ Gia Bảo và Lý Thái Dương giành giải Ba.

Trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, Nguyễn Huy Quang Minh là một trong bốn thí sinh tranh tài cùng Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) và Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ).

Từng đạt 345 điểm ở cuộc thi tháng, Quang Minh kết thúc trận chung kết với 180 điểm, giành ngôi Á quân. Chức vô địch thuộc về Đoàn Lê Anh Đức với 240 điểm, Trần Võ Gia Bảo và Lý Thái Dương giành giải Ba với số điểm lần lượt là 165 điểm và 115 điểm.