Mèo trăm triệu hội tụ ở cuộc thi hoa hậu mèo quốc tế tại TP.HCM

Những chú mèo tranh tài tại cuộc thi hoa hậu mèo quốc tế tại TP.HCM.

WCF World Cat Show 2026 diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11 tại SC VivoCity (phường Tân Hưng, TP.HCM), thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu mèo. Đây là cuộc thi mèo cấp thế giới do Hội Bảo vệ Động vật Việt Nam và Liên Chi hội Mèo Việt Nam phối hợp tổ chức.

Cuộc thi năm nay quy tụ 152 chú mèo đến từ Nga, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Theo ban tổ chức, đây là sự kiện có số lượng giống mèo tham dự đa dạng nhất từ trước đến nay.

Những chú mèo được chủ nhân chăm sóc, chải chuốt kỹ lưỡng trước khi bước vào các phần thi. Ngoài vẻ đẹp ngoại hình, giám khảo còn đánh giá vóc dáng, cân nặng, gương mặt, tính cách thân thiện và khả năng hòa nhập.

Nhiều giống mèo được giới thiệu tại WCF World Cat Show 2026 như Ragdoll, Bengal, Maine Coon, mèo Anh, Mỹ lông ngắn, Cornish Rex và Siberian... Mỗi giống có những đặc điểm ngoại hình riêng, được đánh giá theo hệ thống tiêu chuẩn quốc tế.

Một thí sinh mèo thu hút sự chú ý tại cuộc thi nhờ ngoại hình đặc trưng và bộ lông nổi bật. Mèo phải trải qua quá trình đánh giá của giám khảo quốc tế theo tiêu chuẩn riêng của từng giống.

Chị Trần Thanh Thanh (phường Phú Thuận, TP.HCM) mang 12 chú mèo Ragdoll đến tranh tài tại World Cat Show 2026. Chị là nhà nhân giống chuyên nghiệp, đồng thời đưa những cá thể Ragdoll sinh sản tại Việt Nam tham gia nhiều cuộc thi quốc tế.

Một thí sinh mèo Persian (mèo Ba Tư) được đưa đến cuộc thi với bộ lông dài đặc trưng. Giống mèo này đòi hỏi chủ nuôi dành nhiều thời gian chăm sóc lông và chú trọng chế độ dinh dưỡng.

Bên cạnh phần thi chấm bàn, WCF World Cat Show 2026 còn tổ chức các nội dung Ring và những hạng mục chuyên môn cấp cao như Master Ring, Double Master Ring và Triple Master Ring. Đây là cơ hội để những chú mèo xuất sắc tiếp tục cạnh tranh danh hiệu quốc tế.

Ông Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo vệ Động vật Việt Nam, Chủ tịch Liên Chi hội Mèo Việt Nam - cho biết, chất lượng thí sinh năm nay tăng vượt trội. Cuộc thi còn có sự xuất hiện của nhiều giống mèo lần đầu được giới thiệu tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Thế Vinh - Phó Chủ tịch Liên Chi hội Mèo Việt Nam, giám khảo Liên đoàn Mèo Thế giới - cho biết, World Show là giải đấu cấp thế giới được tổ chức hai năm một lần. Theo ông, sự kiện góp phần thúc đẩy việc chăm sóc mèo theo tiêu chuẩn giống và phương pháp khoa học.

Không chỉ là nơi tranh tài tìm kiếm những chú mèo xuất sắc, WCF World Cat Show 2026 còn hướng đến nâng cao nhận thức về phúc lợi động vật, nhân giống có trách nhiệm và chăm sóc thú cưng khoa học.

Khoảng 1/3 trong tổng số 152 thí sinh tham dự cuộc thi là mèo đến từ nước ngoài, quy tụ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Một chú mèo Bengal đến từ Việt Nam đạt giải thưởng lớn tại cuộc thi. Với bộ lông có hoa văn đặc trưng gợi liên tưởng đến báo hoang dã, Bengal là một trong những giống mèo thu hút sự quan tâm của người tham dự.

Một chú mèo lông xoăn quý hiếm đến từ Thái Lan gây chú ý tại WCF World Cat Show 2026. Chú mèo này đạt giải thưởng cao tại cuộc thi nhờ ngoại hình đặc trưng với bộ lông xoăn khác biệt.

Cuộc thi thu hút đông đảo người yêu mèo đến tham quan, tìm hiểu các giống mèo quý hiếm và trải nghiệm những sản phẩm, thức ăn, phụ kiện dành cho thú cưng được giới thiệu tại sự kiện.