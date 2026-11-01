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MC Sơn Lâm lập kỷ lục 4 lần dẫn điểm cầu có nhà vô địch Olympia

| | Lifestyle

MC Sơn Lâm lập kỷ lục 4 lần dẫn điểm cầu có nhà vô địch Olympia

Sau chiến thắng của Đoàn Lê Anh Đức tại chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" 2026, MC Sơn Lâm nâng thành tích lên 4 lần dẫn điểm cầu có thí sinh giành vòng nguyệt quế.

MC Sơn Lâm tiếp tục gây chú ý sau trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra sáng 1/11. Anh đảm nhận vai trò dẫn tại điểm cầu Hà Nội, cổ vũ cho thí sinh Đoàn Lê Anh Đức - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

MC Sơn Lâm dẫn điểm cầu Hà Nội, cổ vũ thí sinh Đoàn Lê Anh Đức tại chung kết Olympia 2026. (Ảnh: VTV Times)

Kết quả, Anh Đức giành chiến thắng chung cuộc với 240 điểm. Đây cũng là lần thứ tư Sơn Lâm dẫn tại điểm cầu có thí sinh đăng quang Quán quân Đường lên đỉnh Olympia, sau các năm 2017, 2023 và 2024.

4 lần dẫn điểm cầu có nhà vô địch Olympia

Năm 2017, Sơn Lâm lần đầu đảm nhận vai trò dẫn điểm cầu tại chung kết Olympia. Khi đó, anh có mặt tại Trường THPT Hải Lăng (Quảng Trị), nơi Phan Đăng Nhật Minh theo học.

Nam sinh được khán giả gọi bằng biệt danh “cậu bé Google” đã có màn thể hiện ấn tượng, giành 300 điểm và trở thành nhà vô địch Olympia năm thứ 17.

Sáu năm sau, Sơn Lâm tiếp tục dẫn tại điểm cầu Thanh Hóa, cổ vũ cho Lê Xuân Mạnh, học sinh Trường THPT Hàm Rồng. Chiến thắng của Xuân Mạnh tại Olympia năm thứ 23 giúp Thanh Hóa lần đầu có nhà vô địch sau 12 năm chờ đợi.

MC Sơn Lâm lập kỷ lục 4 lần dẫn điểm cầu có nhà vô địch Olympia.

Năm 2024, nam BTV trở lại với điểm cầu Thừa Thiên Huế, đồng hành cùng Võ Quang Phú Đức, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế. Một lần nữa, thí sinh tại điểm cầu do Sơn Lâm phụ trách giành chiến thắng chung cuộc.

Đến mùa giải 2026, anh tiếp tục được giao dẫn điểm cầu Hà Nội. Đoàn Lê Anh Đức đăng quang với 260 điểm, giúp Sơn Lâm có lần thứ tư đồng hành cùng điểm cầu của nhà vô địch.

Với thành tích này, MC Sơn Lâm cùng MC Trần Ngọc ghi dấu kỷ lục khi có 4 lần dẫn dắt tại những điểm cầu có nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia.

Từng bỏ dở con đường du học để theo nghề MC

MC Sơn Lâm tên thật là Dương Sơn Lâm, sinh năm 1989. Anh có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dẫn chương trình, từng xuất hiện ở nhiều chương trình của VTV như Việc tử tế, Cà phê sáng với VTV3, 60 phút mở, Chuyển động 24h Vua tiếng Việt.

Ít người biết trước khi theo đuổi công việc truyền hình, Sơn Lâm từng tốt nghiệp ngành Kỹ sư lọc hóa dầu tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau gần hai năm tìm việc trong ngành Hóa, anh còn nhận học bổng sang Hàn Quốc học thạc sĩ Hóa học. Tuy nhiên, sau nhiều trải nghiệm, anh quyết định trở về Việt Nam.

MC Sơn Lâm.

Khi trở về Việt Nam, Sơn Lâm quyết định chuyển hướng sang nghề dẫn chương trình. Lựa chọn này mở ra hành trình mới, đưa anh trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình.

Chuyển động 24h, nam MC gây chú ý với mục Điểm tuần, thường sử dụng cách thể hiện hài hước, châm biếm để đề cập những vấn đề thời sự, xã hội. Lối dẫn giàu năng lượng, khả năng tương tác và cách thể hiện linh hoạt cũng là dấu ấn của anh trong nhiều chương trình.

Với Đường lên đỉnh Olympia , Sơn Lâm được khán giả chú ý bởi phong cách dẫn sôi nổi tại các điểm cầu. Sau hai lần liên tiếp dẫn điểm cầu có nhà vô địch vào năm 2023 và 2024, anh từng hào hứng chia sẻ trên sóng truyền hình: “Từ nay hãy gọi tôi là MC ‘mát tay’ nhất Đường lên đỉnh Olympia”.

Tuy nhiên, khi được nhắc đến biệt danh này, nam MC cũng nhìn nhận đây là áp lực bởi người dẫn chương trình không thể quyết định kết quả thi đấu của các thí sinh.

Bên cạnh sự nghiệp truyền hình, Sơn Lâm có cuộc sống gia đình ổn định. Anh kết hôn với bà xã Lan Hương năm 2019 sau khoảng 6 năm tìm hiểu.

Cả hai quen nhau trong một sự kiện, khi Sơn Lâm làm MC còn vợ anh làm trong lĩnh vực truyền thông. Nam BTV từng chia sẻ bà xã là mối tình đầu của anh, hai người có nhiều điểm chung về sở thích và tính cách. Trên trang cá nhân, MC Sơn Lâm đôi khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ con.

Theo Lê Chi

VTC News

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