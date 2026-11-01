Việt Nam có 1 công trình thuộc dạng "lớn nhất thế giới" nằm ở độ cao 1.000m2: Nặng 200 tấn, cao hơn 37 m, được dát vàng 24K, xác lập kỷ lục Guinness

Tháp kinh luân lớn nhất thế giới

Đại bảo tháp Kinh luân Drigung Kagyu Rinchen Khorchen Khorwe Go Gek tọa lạc trong khu tham quan du lịch văn hóa Samten Hills Dalat, thuộc xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Cái tên “Drigung Kagyu Rinchen Khorchen Khorwe Go Gek” có nghĩa là bánh xe cầu nguyện giúp giải thoát mọi chúng sinh khỏi khổ đau luân hồi nếu như họ nhất tâm cầu nguyện và thực hành đúng đắn.

Được làm bằng đồng tinh khiết, mạ vàng 24k với trọng lượng 200 tấn, chiều cao 37,22 m, đường kính 16,53 m, công trình có hình dáng một khối trụ lớn, nổi bật giữa không gian đồi núi. Lớp đồng bên ngoài được phủ vàng 24K tạo nên màu sắc ánh kim đặc trưng, đồng thời làm nổi bật các chi tiết trang trí trên thân tháp. Khi quan sát từ xa, công trình có dáng vẻ như một khối kiến trúc hình trụ màu vàng nổi bật giữa nền xanh của đồi núi.

Ảnh: Samten Hills Dalat

Một đặc điểm đáng chú ý là dù có trọng lượng lớn, bánh xe kinh luân vẫn có thể xoay quanh trục đứng. Theo giới thiệu của đơn vị vận hành, công trình được thiết kế để quay bằng sức người, không sử dụng động cơ tự vận hành. Việc tạo chuyển động cho khối kiến trúc nặng hàng trăm tấn cần sự phối hợp của nhiều người.

Ngày 11/3/2023, Đại bảo tháp Kinh luân trong quần thể Samten Hills Dalat được khánh thành. Trong khuôn khổ sự kiện, công trình cũng đón nhận chứng nhận Guinness World Records ở hạng mục Tháp kinh luân lớn nhất thế giới. Trước đó, kỷ lục đã được Guinness xác minh vào ngày 11/12/2022.

Để được công nhận đạt kỷ lục Guinness thế giới, Đại bảo tháp Kinh luân Drigung Kagyu Rinchen Khorchen Khorwe Go Gek đã vượt qua nhiều vòng khảo sát từ giai đoạn kiến tạo đến lúc hoàn thiện. Công trình không chỉ mang đến nhiều sự kinh ngạc và xúc động cho du khách tham quan, mà còn khiến chính các chuyên gia thẩm định bất ngờ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Sonia Ushirogochi - Chuyên gia thẩm định chính thức của Guinness World Records cho biết: “Công trình không chỉ được hoàn thiện theo các quy chuẩn kỷ lục mà các thông số đã vượt qua công trình giữ kỷ lục hiện tại: Tháp phải được làm từ một “bánh xe” hình trụ chứa đầy kinh sách bên trong, Kinh luân phải xoay được bằng sức người hoặc sức nước hay bằng các phương tiện khác”.

Ảnh: Samten Hills Dalat

Với dấu mốc được Guinness World Records xác nhận, Đại bảo tháp Kinh luân trở thành một công trình kiến trúc Phật giáo có kỷ lục quốc tế tại Việt Nam, đồng thời là điểm nhấn trong quần thể Samten Hills Dalat.

Đại bảo tháp Kinh luân lớn nhất thế giới kỳ vọng trở thành một di sản văn hóa Phật giáo tại Việt Nam.

Là điểm nhấn kiến trúc trong quần thể Samten Hills Dalat

Đại bảo tháp Kinh luân là một trong những công trình nổi bật tại Samten Hills Dalat, khu tham quan nằm ở độ cao khoảng 1.000 m so với mực nước biển. Bên cạnh đại bảo tháp, quần thể còn có các công trình kiến trúc, khu trưng bày và không gian cảnh quan được thiết kế theo phong cách lấy cảm hứng từ nghệ thuật kiến trúc vùng Himalaya.

Trong tổng thể đó, đại bảo tháp là điểm nhấn dễ nhận diện nhất nhờ kích thước vượt trội và lớp phủ ánh vàng. Công trình được đặt tại vị trí cao, tạo tầm nhìn rộng ra khu vực đồi núi xung quanh. Sự kết hợp giữa hình khối lớn, màu sắc nổi bật và cảnh quan tự nhiên khiến nơi đây trở thành điểm tham quan, chụp ảnh được nhiều du khách chú ý.

Ảnh: Samten Hills Dalat

Quần thể văn hóa tâm linh xung quanh Đại bảo tháp Kinh luân còn có nhiều công trình Phật giáo với hệ thống tượng thờ lớn, được kiến tạo bởi bàn tay của các vị hành giả Phật giáo đến từ Ấn Độ, Nepal… Theo đó, ngay từ lối vào, du khách có thể bắt gặp Cổng Mây Samten Hills và những cột biểu tượng Himalaya, được thiết kế lấy cảm hứng từ cảnh quan và văn hóa vùng núi cao Nam Á.

Tiến vào khu vực trung tâm là Không gian Văn hóa Tâm linh Phật giáo Kim Cương Thừa, nơi có hai pho tượng Phật Di Lặc và Phật Trường Thọ. Khu vực này còn có nhà trưng bày Drigung Kagyu Samten Ling, giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật và di sản văn hóa Phật giáo được tạo tác bởi nghệ nhân quốc tế, cùng Vườn Thiền OM và Nhà Dâng Đèn Bơ.

Ảnh: Samten Hills Dalat

Sau khi khám phá không gian văn hóa tâm linh, du khách có thể ghé Đồi Hỷ Lạc, nghỉ chân tại Cafe Chiếc Lá – công trình có tầm nhìn 360 độ ra cảnh quan núi đồi – hoặc thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng chay và khu food court.

Ngày 3/8/2023, khu du lịch Samten Hills Dalat được vinh danh là “Điểm đến du lịch văn hoá tâm linh hấp dẫn Châu Á - Thái Bình Dương”. Đến nay, quần thể này tiếp tục là điểm đến thu hút du khách tới tham quan, chiêm bái và trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên từ khu vực đồi cao, với tầm nhìn hướng xuống thung lũng Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

(Tổng hợp)