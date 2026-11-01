Cô dâu Trung hot nhất MXH vì nét lạ như gái Hàn, vibe chuẩn tình đầu là đây chứ đâu!

Giữa loạt hình ảnh phim Hoa ngữ đang được khán giả chú ý, Từ Nhược Hàm bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhờ tạo hình cô dâu trong Ngọc Điệm Thu. Bộ phim lấy bối cảnh thời Dân quốc, với sự tham gia của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm trong hai vai chính, vốn đã nhận được nhiều kỳ vọng ngay từ khi khai máy. Một trong những lý do khiến khán giả mong chờ tác phẩm chính là sự kết hợp thú vị về ngoại hình lẫn khí chất của cặp đôi diễn viên.

Nếu Thừa Lỗi mang đến hình ảnh nam chính lạnh lùng, sắc sảo và có phần áp đảo, Từ Nhược Hàm lại gây ấn tượng bằng vẻ đẹp mong manh, dịu dàng nhưng không kém phần cuốn hút. Sự tương phản ấy tạo nên sức hút riêng cho câu chuyện tình cảm mang màu sắc cổ điển.

Từ Nhược Hàm và Thừa Lỗi đang nhận được nhiều sự chú ý khi tham gia đóng phim Ngọc Điệm Thu. (Nguồn: Weibo)

Đặc biệt, tạo hình cô dâu của nữ diễn viên trong vai Diệp Bình Quân thực sự là một điểm sáng về mặt thị giác. Thay vì lựa chọn kiểu váy cưới hiện đại với những đường cắt xẻ táo bạo, ê-kíp xây dựng hình ảnh một cô dâu mang đậm hơi thở Dân quốc với thiết kế màu trắng kín đáo, cổ cao, phom dáng thanh lịch và những chi tiết thêu đính cầu kỳ ở phần thân áo.

Đặc biệt thiết kế hoa ren cùng tấm voan trắng dài phủ qua mái tóc và bờ vai chính là điểm nhấn khiến tổng thể thêm phần đặc biệt. Những chuỗi hạt ngọc trai nhỏ buông nhẹ ở phần tay áo tạo cảm giác mềm mại, nữ tính, trong khi chất liệu vải rủ giúp trang phục giữ được nét thanh thoát. Không cần quá nhiều trang sức hay phụ kiện cầu kỳ, Từ Nhược Hàm vẫn toát lên vẻ đẹp của một tiểu thư khuê các: sang trọng, nền nã nhưng cũng rất đỗi thuần khiết.

Chiếc voan đội đầu được thiết kế tối giản nhưng vẫn đủ tinh tế, trở thành điểm nhấn duyên dáng cho diện mạo cô dâu của Từ Nhược Hàm. (Nguồn: Weibo)

Lối trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài buông tự nhiên cùng những đường nét thanh tú càng khiến nữ diễn viên giống như nàng thơ trong một bức tranh cũ. Đáng chú ý, vẻ đẹp của cô không bị lấn át bởi trang phục mà ngược lại, sự tối giản trong makeup và thần thái dịu dàng càng giúp thiết kế trở nên nổi bật.

Không chỉ có váy cưới, tủ đồ của Diệp Bình Quân trong phim còn gây thiện cảm với loạt sườn xám mang gam màu nhã nhặn. Những sắc trắng ngà, kem hay các tông màu trầm nhẹ kết hợp cùng phom dáng ôm vừa phải, cổ cao và chi tiết cách điệu tinh tế tạo nên diện mạo chuẩn tiểu thư Dân quốc. Đây cũng là kiểu trang phục đòi hỏi người mặc phải có thần thái phù hợp để thể hiện được nét thanh lịch mà không bị cứng nhắc. Với vóc dáng thanh mảnh và gương mặt dịu dàng, Từ Nhược Hàm dường như sinh ra để dành cho những thiết kế như vậy.

Những thiết kế sườn xám với gam màu tươi sáng, kiểu dáng tối giản giúp Từ Nhược Hàm tôn lên vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng trong phim. (Nguồn: Weibo)

Sinh ngày 27/2/1998, Từ Nhược Hàm là gương mặt thuộc thế hệ tiểu hoa 9x tiềm năng của màn ảnh Hoa ngữ. Nữ diễn viên tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và từng góp mặt trong nhiều dự án như Quý Ông Hoàn Hảo Và Cô Nàng Tạm Được, Ngắm Trúng Tương Lai Của Em, Hoa Mùa Hạ, Thiếu Niên Minh Long... Cô được khán giả nhớ đến nhờ ngoại hình xinh đẹp, đường nét thanh tú được ví như các diễn viên Hàn Quốc.

Một điểm thú vị là phong cách ngoài đời của Từ Nhược Hàm không chỉ gói gọn trong hình tượng nàng thơ dịu dàng. Khi xuất hiện tại các sự kiện thời trang, nữ diễn viên thường xuyên thử nghiệm những diện mạo mới, từ nữ tính, ngọt ngào đến cá tính và có phần sắc sảo hơn.

Từ Nhược Hàm luôn biến hóa đa dạng trong những lần xuất hiện tại sự kiện, với các tạo hình được đầu tư chỉn chu, không bó buộc trong một phong cách. (Nguồn: Weibo)

Ở những khoảnh khắc đời thường, Từ Nhược Hàm cũng thường ưu ái trang phục đơn giản, nữ tính hay những thiết kế có phom dáng thoải mái. Chính sự đối lập giữa hình ảnh lộng lẫy tại sự kiện và phong cách gần gũi ngoài đời càng khiến nữ diễn viên trở nên thú vị trong mắt công chúng.