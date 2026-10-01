Việt Nam có 1 “làng biệt thự Pháp” nằm ở độ cao 1.500m, mát mẻ quanh năm: Giá chỉ từ 1.300.000 đồng/đêm

Quần thể biệt thự Pháp cổ danh tiếng

Tọa lạc tại số 16 Trần Hưng Đạo, Đà Lạt, Dalat Cadasa Resort là khu nghỉ dưỡng được hình thành từ quần thể biệt thự mang phong cách kiến trúc Pháp được xây dựng từ những năm 1920 – 1930, nằm trên khu đất rộng khoảng 6 ha. Nơi đây có 16 biệt thự cổ nằm riêng biệt giữa khuôn viên nhiều cây xanh, tạo nên sự kết hợp giữa kiến trúc châu Âu và cảnh quan đặc trưng của cao nguyên.

Ảnh: Dalat Cadasa Resort

Theo Hiệp hội Khách sạn Việt Nam, các biệt thự được trùng tu từ tháng 4/2006 và lần lượt đưa vào khai thác du lịch từ năm 2009.

Điểm nhấn của Dalat Cadasa Resort nằm ở kiến trúc của từng căn biệt thự. Những đường nét cổ điển, mái nhà và các chi tiết trang trí mang phong cách Pháp gợi nhớ đến những công trình châu Âu đầu thế kỷ XX. Nằm xen giữa vườn cây và rừng thông, các biệt thự tạo nên một không gian nghỉ dưỡng mang nét hoài cổ, khác biệt với những khách sạn hiện đại tập trung trong các tòa nhà cao tầng.

Ảnh: Dalat Cadasa Resort

Sau quá trình trùng tu, quần thể biệt thự được chuyển đổi công năng thành nơi lưu trú, đồng thời giữ lại dấu ấn kiến trúc vốn có. Du khách có thể nghỉ ngơi trong những căn biệt thự, tận hưởng không gian xanh và khám phá một phần diện mạo Đà Lạt xưa.

Theo cổng thông tin du lịch Lâm Đồng, Dalat Cadasa Resort có 3 hạng phòng gồm phòng tiêu chuẩn một giường, phòng tiêu chuẩn giường đôi và phòng Junior một giường. Trong đó, phòng tiêu chuẩn một giường có diện tích khoảng 20 m², còn phòng Junior một giường rộng khoảng 25 m².

Ảnh: Dalat Cadasa Resort

Các phòng ngủ tại Dalat Cadasa đều mang phong cách cổ điển với nội thất gỗ sang trọng, lò sưởi ấm cúng và cửa sổ nhìn ra vườn xanh mát. Đây chính là nơi lý tưởng để bạn nhâm nhi một tách trà nóng, đọc một cuốn sách hay, hoặc đơn giản là thả hồn theo những giai điệu du dương của phố núi. Giá phòng tham khảo dao động từ 1,3 –1,7 triệu đồng/đêm, tùy hạng phòng.

Ảnh: Dalat Cadasa Resort

Bên cạnh dịch vụ lưu trú, khu nghỉ dưỡng có nhà hàng, không gian cà phê, bãi đỗ xe, dịch vụ giặt là và hỗ trợ đặt tour. Các tiện ích này đáp ứng nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi và tham quan của khách lưu trú. Danh mục phòng, giá bán và tình trạng cung cấp dịch vụ có thể thay đổi theo thời điểm, vì vậy du khách nên liên hệ trực tiếp với khu nghỉ dưỡng để xác nhận trước khi đặt phòng.

Ảnh: Dalat Cadasa Resort

Sự kết hợp giữa những căn biệt thự Pháp cổ và cảnh quan xanh mang đến cho Dalat Cadasa Resort một diện mạo riêng giữa lòng Đà Lạt. Khu nghỉ dưỡng còn gợi mở hành trình tìm hiểu dấu ấn kiến trúc châu Âu trong lịch sử phát triển của thành phố cao nguyên.

Những điểm tham quan quanh khu nghỉ dưỡng

Nằm trên đường Trần Hưng Đạo, Dalat Cadasa Resort thuận tiện để du khách kết hợp nghỉ dưỡng với hành trình khám phá các địa danh nổi tiếng của Đà Lạt. Với những người yêu thích kiến trúc và lịch sử, Ga Đà Lạt và Dinh II Đà Lạt là những điểm đến đáng cân nhắc, gắn với dấu ấn quy hoạch và xây dựng thành phố trong thời kỳ Pháp thuộc.

Ảnh: MIA.VN

Ở khu vực trung tâm, hồ Xuân Hương và quảng trường Lâm Viên là những địa điểm thích hợp để đi dạo, ngắm cảnh và chụp ảnh. Du khách yêu thích hoa có thể ghé Vườn hoa thành phố Đà Lạt, trong khi Bảo tàng Lâm Đồng là lựa chọn dành cho những người muốn tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và đời sống địa phương.

Chợ Đà Lạt cũng là điểm dừng chân quen thuộc để thưởng thức các món ăn đặc trưng, mua đặc sản và cảm nhận nhịp sống của thành phố. Ngoài ra, du khách có thể mở rộng hành trình tới Nhà thờ Domaine de Marie, thác Datanla hoặc Thung lũng Tình yêu, tùy theo quỹ thời gian và sở thích.

Nhờ vị trí trong thành phố, Dalat Cadasa Resort có thể trở thành điểm lưu trú để du khách vừa tận hưởng không gian biệt thự cổ giữa vườn cây, vừa khám phá các công trình kiến trúc, điểm tham quan và nét văn hóa đặc trưng của Đà Lạt.

(Tổng hợp)