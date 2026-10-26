Không nhận ra Phương Mỹ Chi

Không khí âm nhạc tại Hà Nội vừa qua trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết với sự kiện concert của nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 24 và 25/10. Bên cạnh hàng ngàn khán giả đổ về sự kiện này, sự xuất hiện của các nghệ sĩ Vpop cũng thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông và cộng đồng mạng. Trong đó, màn xuất hiện của Phương Mỹ Chi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ check-in trước giờ G tại sân vận động đang thu hút nhiều sự quan tâm trên TikTok. Nhiều người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng trước tạo hình hoàn toàn mới mẻ, hiện đại và tràn đầy sức sống của cô nàng ở tuổi 23.

Màn xuất hiện của Phương Mỹ Chi tại concert BIGBANG diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên các nền tảng mạng xã hội

Đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc Phương Mỹ Chi check-in trước giờ G tại sân vận động đang thu hút nhiều sự quan tâm

Trong đoạn clip, Phương Mỹ Chi có sự thay đổi rõ rệt về phong cách, bỏ lại hình ảnh gắn liền với chiếc áo dài truyền thống hay những bộ trang phục mang phong cách dân gian quen thuộc. Nữ ca sĩ chọn cho mình một outfit năng động, chất chơi và cá tính với tông màu đen làm chủ đạo. Chiếc váy sát nách được thiết kế với họa tiết nhung lấp lánh kết hợp với đường đính tua rua tỉ mỉ, giúp tôn lên bờ vai thon gọn cùng diện mạo vô cùng năng động, bắt mắt. Đi kèm với đó là mái tóc uốn sóng bồng bềnh màu nâu sẫm thời thượng, tạo nên vẻ ngoài vừa ngọt ngào vừa cuốn hút. Điểm nhấn đặc biệt giúp tổng thể diện mạo của nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen chính là phong cách trang điểm. Nữ ca sĩ lựa chọn layout makeup tông Tây vô cùng sắc sảo, tập trung vào đôi mắt được nhấn nhá kỹ lưỡng và đôi môi căng mọng. Sự kết hợp giữa lối trang điểm hiện đại và thần thái tự tin đã mang đến một diện mạo đầy cá tính nhưng vẫn giữ nguyên được nét trẻ trung, hợp lứa tuổi.

Nữ ca sĩ chọn cho mình một outfit năng động, chất chơi và cá tính với tông màu đen làm chủ đạo

Điểm nhấn đặc biệt giúp tổng thể diện mạo của nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen chính là phong cách trang điểm.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, cộng đồng mạng đã dành rất nhiều lời khen cho diện mạo ấn tượng lần này của nữ ca sĩ. Cư dân mạng liên tục để lại những phản hồi tích cực trước sắc vóc ngày càng thăng hạng của nữ ca sĩ. Nhiều khán giả cho rằng đây là một bước chuyển mình rất thành công về mặt hình ảnh, thể hiện sự trưởng thành và gu thời trang tinh tế của Phương Mỹ Chi. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng đồng tình rằng hình ảnh hiện tại hoàn toàn phù hợp với độ tuổi 23 của nữ ca sĩ, mang lại cảm giác tươi mới và mong muốn cô tiếp tục phát huy diện mạo ấn tượng này. Đặc biệt, đông đảo người hâm mộ đã liên tục để lại bình luận khuyên nữ ca sĩ nên mạnh dạn thử nghiệm phong cách cá tính này nhiều hơn trong các hoạt động nghệ thuật sắp tới. Các ý kiến cho rằng tạo hình sắc sảo và hiện đại rất phù hợp với cá tính âm nhạc mà cô đang theo đuổi, đồng thời giúp cô tạo được sự phá cách cần thiết để làm mới hình ảnh trong mắt công chúng.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng đồng tình rằng hình ảnh hiện tại hoàn toàn phù hợp với độ tuổi 23 của nữ ca sĩ, mang lại cảm giác tươi mới và mong muốn cô tiếp tục phát huy diện mạo ấn tượng này

Đặc biệt, đông đảo người hâm mộ đã liên tục để lại bình luận khuyên nữ ca sĩ nên mạnh dạn thử nghiệm phong cách cá tính này nhiều hơn trong các hoạt động nghệ thuật sắp tới

Dù hào hứng hòa mình vào không khí concert của thần tượng, Phương Mỹ Chi vẫn không quên nhắc nhở người hâm mộ về lịch trình âm nhạc cá nhân. Cô tranh thủ gửi lời nhắn tới khán giả về concert Dân chơi dân ca dự kiến diễn ra vào ngày 7/11 tới đây tại Hà Nội. Đồng thời, khi chứng kiến quy mô và sự cuồng nhiệt tại sân vận động Mỹ Đình, nữ ca sĩ cũng bày tỏ nguyện vọng và ước mơ sẽ có một đêm nhạc bùng nổ của riêng mình tại địa điểm này trong tương lai.

Sự thay đổi về ngoại hình tại sự kiện vừa qua thực chất là một phần trong hành trình chuyển mình đầy mạnh mẽ của Phương Mỹ Chi ở tuổi 23

Trước đó, vào ngày 3/10, nữ ca sĩ đã tổ chức thành công nhạc hội Dân chơi dân ca tại TP.HCM, quy tụ gần 5.000 khán giả với quy mô sân khấu được đầu tư bài bản

Tiếp nối thành công rực rỡ từ đêm diễn tại miền Nam, chuyến hành trình mang Dân chơi dân ca ra Hà Nội vào ngày 7/11 tới đây hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm âm nhạc vô cùng bùng nổ cho khán giả Thủ đô

Sự thay đổi về ngoại hình tại sự kiện vừa qua thực chất là một phần trong hành trình chuyển mình đầy mạnh mẽ của Phương Mỹ Chi ở tuổi 23. Phương Mỹ Chi đang tiếp tục khẳng định con đường âm nhạc riêng với định hướng kết hợp chất liệu dân gian truyền thống và hơi thở âm nhạc hiện đại. Từ cột mốc được biết đến qua cuộc thi Giọng hát Việt nhí, cô từng bước trưởng thành, chủ động thử nghiệm nhiều hình ảnh và xây dựng vị thế riêng trong thị trường nhạc Việt. Sự trưởng thành này không chỉ thể hiện qua tư duy âm nhạc ngày càng văn minh, hình ảnh cá nhân chỉn chu mà còn ở bản lĩnh sân khấu vững vàng. Trước đó, vào ngày 3/10, nữ ca sĩ đã tổ chức thành công nhạc hội Dân chơi dân ca tại TP.HCM, quy tụ gần 5.000 khán giả với quy mô sâ n khấu được đầu tư bài bản. Tiếp nối thành công rực rỡ từ đêm diễn tại miền Nam, chuyến hành trình mang Dân chơi dân ca ra Hà Nội vào ngày 7/11 tới đây hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm âm nhạc vô cùng bùng nổ cho khán giả Thủ đô.