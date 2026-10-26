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Phương Thanh chia sẻ chuyện lấy chồng ở tuổi 53, Thu Minh, Đoan Trang làm phù dâu

| | Lifestyle

Phương Thanh chia sẻ chuyện lấy chồng ở tuổi 53, Thu Minh, Đoan Trang làm phù dâu

Động thái của Phương Thanh thu hút sự chú ý.

Mới đây, ca sĩ Phương Thanh khiến nhiều người chú ý khi đăng tải dòng trạng thái hài hước về chuyện lấy chồng trên trang cá nhân. Đáng chú ý, nữ ca sĩ còn tiết lộ những cái tên sẵn sàng làm phù dâu cho mình, trong đó có Thu Minh, Mỹ Lệ và Đoan Trang.

Cụ thể, Phương Thanh viết: “Báo cáo phu quân. Tin sốc cả nhà ơi. Mọi người rất là nôn em lấy chồng rồi, canh me là đẩy em đi cho nhanh gọn lẹ. Phụ dâu xung phong số 1 xung phong là nàng Thu Minh, số 2 là Mỹ Lệ, số 3 là Đoan Trang... Trời ơi!”.

Cách chia sẻ dí dỏm của giọng ca Trống vắng nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Việc Phương Thanh nhắc đến "phu quân" đồng thời kể tên những đồng nghiệp sẵn sàng làm phù dâu, khiến câu chuyện tình cảm của nữ ca sĩ một lần nữa trở thành chủ đề được khán giả quan tâm.

Chuyện tình cảm của Phương Thanh từ lâu đã nhận được sự quan tâm của công chúng. Năm 2005, nữ ca sĩ sinh con gái nhưng giữ kín thông tin về cha của bé Gà trong nhiều năm. Đến năm 2017, cô công khai cha của con gái.

Năm 2023, Phương Thanh cho biết con gái ủng hộ mẹ tìm kiếm hạnh phúc riêng. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, bé Gà từng khuyên mẹ nên lấy chồng vì dù mạnh mẽ đến đâu, mẹ vẫn cần một người đàn ông để chia sẻ và dựa dẫm. Tuy nhiên, Phương Thanh cũng cho biết cô không quá sốt ruột với chuyện tình cảm, mong muốn tìm được một người tri kỷ để đồng hành trong cuộc sống.

Phương Thanh nhiều lần nhắc đến chồng nhưng vẫn giấu danh tính

Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ về người bạn đời là một người đàn ông quê Ladakh, Ấn Độ. Trong cuộc trò chuyện với VietNamNet, Phương Thanh cho biết cô đang hạnh phúc và tiết lộ người đàn ông này tuổi Dần, có nhiều nét tương đồng với mình về ngoại hình lẫn tính cách. Từ đó đến nay, giọng ca Trống vắng thường xuyên nhắc đến chồng trên mạng xã hội, nhưng vẫn giấu kín danh tính và diện mạo của người này.

Theo PV

suckhoe24h

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