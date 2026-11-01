Shipper trúng số 180 tỷ đồng: Xin nghỉ việc ngay lập tức và mua 1 chiếc máy hút bụi

Gary MacDonald - Người đàn ông 61 tuổi, từng có hơn 30 năm làm công việc giao hàng tại một trung tâm thương mại ở Anh, trước khi bất ngờ trúng độc đắc hơn 180 tỷ đồng.

Tháng 4/2025, Gary MacDonald nhận được một email từ National Lottery với thông báo về kết quả tấm vé số của mình. Ban đầu, ông nghĩ bản thân chỉ trúng 35 bảng Anh (khoảng 1,21 triệu đồng). Tuy nhiên, khi đọc kỹ thông tin, Gary mới nhận ra mình còn giành được giải độc đắc trị giá 5.208.504 bảng Anh (khoảng 180 tỷ đồng).

Gary MacDonald

Thời điểm đó, Gary đang sinh sống tại Barking, phía đông London, Anh. Ông đã có hơn 30 năm làm công việc giao hàng, vận chuyển các kiện hàng đến những cửa tiệm tại trung tâm thương mại Lakeside Shopping Centre, thuộc hạt Essex.

Ngày nhận được thông báo trúng thưởng, Gary thức dậy từ khoảng 5h20 sáng như thường lệ để chuẩn bị cho một ngày làm việc. Sau khi phát hiện số tiền khổng lồ trong tài khoản xổ số, ông lập tức gọi cho đơn vị tổ chức để xác nhận. Tuy nhiên, đường dây hỗ trợ chưa mở cửa nên người đàn ông phải chờ đến 8h sáng.

Gary mô tả khoảng thời gian chờ đợi 2 tiếng rưỡi đó là dài nhất trong cuộc đời mình. Khi chắc chắn bản thân thực sự trúng giải, việc đầu tiên Gary làm là gọi điện xin nghỉ việc.

Sau khi nhận được khoản tiền thưởng, Gary không lập tức mua những món đồ xa xỉ. Món đồ đầu tiên ông sắm cho gia đình là một chiếc máy hút bụi. Gary chia sẻ ông và vợ - khi đó vẫn còn là bạn gái, không phải những người thích phô trương, luôn sống giản dị và hiểu rõ giá trị của đồng tiền. Vì vậy, trúng số không khiến họ thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận về chi tiêu.

Trước khi trúng thưởng, Gary và Anita đã bên nhau 25 năm nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Khoản tiền trúng số mở ra cơ hội giúp họ tổ chức đám cưới với quy mô lớn hơn dự định ban đầu. Hai người cũng bắt đầu tìm kiếm một căn nhà có vườn rộng rãi - điều họ mong muốn sau nhiều năm bận rộn với công việc và chưa có nhiều thời gian dành cho sở thích cá nhân.

Đến tháng 6/2026, sau khoảng một năm kể từ khi trúng độc đắc, Gary và Anita chính thức chuyển đến sinh sống tại một căn nhà biệt lập có 4 phòng ngủ ở Essex.

Cuộc sống của một người trúng số hàng triệu bảng Anh cũng có những thay đổi thú vị. Gary hài hước chia sẻ rằng nghỉ hưu sớm là quyết định đúng đắn, bởi trở thành triệu phú xổ số hóa ra lại giống như một công việc toàn thời gian.

Dù không còn làm công việc giao hàng, Gary vẫn nhớ những đồng nghiệp từng gặp mỗi ngày tại trung tâm thương mại Lakeside. Suốt hơn 30 năm, ông thường bắt đầu ngày mới từ 5h30 sáng, đều đặn giao hàng đến các cửa tiệm. Những cái vẫy tay chào hỏi, vài câu chuyện ngắn hay đôi khi là một tách trà từ những người quen đã trở thành một phần thân thuộc trong cuộc sống của ông.

Ngay từ khi trúng thưởng, Gary đã tự hứa sẽ quay lại nơi làm việc cũ để chia sẻ niềm vui với những người từng gắn bó. Tuy nhiên phải đến tháng gần đây, ông mới thực hiện được lời hứa này.

Trong lần trở lại, Gary mang theo những bó hoa và vé xổ số Lotto Lucky Dip để tặng các đồng nghiệp cũ. Thay vì những kiện hàng như trước đây, lần này ông mang đến những món quà nhỏ nhằm tạo bất ngờ cho các nhân viên tại trung tâm thương mại.

Gary mua hoa và vé số đến tặng các đồng nghiệp cũ

Donna Samuels - Quản lý cửa hàng Babyeze, cho biết cô vô cùng bất ngờ và xúc động khi gặp lại Gary. Theo cô, trước đây ông gần như có mặt ở đó mỗi ngày, bất kể thời tiết, luôn vui vẻ và thường xuyên trò chuyện với mọi người. Khi Gary đột nhiên không xuất hiện nữa vào năm ngoái, cô từng lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra.

Donna cho biết cô rất vui khi biết lý do thực sự là Gary đã trúng độc đắc. Việc ông quay lại và dành tặng những món quà cho đồng nghiệp cũ càng khiến mọi người cảm động.

Về phía mình, Gary cho biết những người từng gặp gỡ trong công việc luôn nằm trong kế hoạch chia sẻ niềm vui sau khi ông trúng số. Nhìn thấy những gương mặt vui vẻ và tiếng cười của mọi người trong lần trở lại, ông cảm thấy chuyến đi này hoàn toàn xứng đáng.

(Nguồn: The Independent)