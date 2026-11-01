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Nhã Phương tự yêu chính mình

| | Lifestyle

Cuộc sống của Nhã Phương có những thay đổi mà ai cũng nhận ra.

Mới đây, Nhã Phương thu hút sự chú ý khi đăng tải video fit check để chào tháng mới. Trong clip, nữ diễn viên lần lượt xuất hiện với những bộ trang phục khác nhau, từ giao diện đơn giản cho đến "cây đồ" cá tính với boots cao, áo khoác da và bên trong là bộ đồ trắng ôm gọn body. Có thể thấy, thời gian gần đây nữ diễn viên chuộng những trang phục mang đến cảm giác năng động, hiện đại, đồng thời khéo léo tôn lên vóc dáng nuột nà.

Đáng chú ý, kiểu tóc mới với phần mái ngang cùng tông nâu ấm cũng giúp Nhã Phương trông trẻ trung và có phần khác lạ. Trong những khung hình được chia sẻ, nữ diễn viên liên tục nở nụ cười, tạo dáng đầy tự tin. Diện mạo tươi tắn cùng phong cách ăn mặc ngày càng đa dạng giúp cô nhận về nhiều lời khen từ khán giả. Không ít người nhận xét nhan sắc Nhã Phương ngày càng thăng hạng, thần thái cũng rạng rỡ hơn.

Nhã Phương khoe sắc rạng rỡ

Thời gian gần đây, Nhã Phương khá chăm chỉ cập nhật hoạt động trên mạng xã hội. Thay vì chỉ chia sẻ những khoảnh khắc bên gia đình, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh bản thân trong các hoạt động thường ngày, từ tập luyện, làm đẹp đến những lần thử nghiệm phong cách thời trang mới.

Không chỉ thay đổi kiểu tóc hay thử sức với những phong cách thời trang mới, Nhã Phương còn chủ động học hỏi để hoàn thiện bản thân. Cô tham gia khóa học make-up kèm 1:1 do người bạn thân Sĩ Thanh hướng dẫn. Việc tự mình tìm hiểu kỹ năng trang điểm cho thấy nữ diễn viên không ngại bắt đầu những điều mới, kể cả ở lĩnh vực vốn có thể được xem là khá quen thuộc với một người thường xuyên hoạt động trong showbiz.

Nhã Phương tại lớp học make up của bạn thân Sĩ Thanh

Nhã Phương tự tin thử nghiệm phong cách mới, thay đổi diện mạo của mình

Không chỉ làm mới diện mạo, Nhã Phương còn cho thấy một khía cạnh rất khác khi ở bên những người thân thiết. Gần đây nhất, nữ diễn viên khiến mạng xã hội thích thú với màn hóa trang đặc biệt để chúc mừng sinh nhật người quản lý. Cô cùng các thành viên trong ekip diện những bộ đồ liền thân màu cam bó sát, đội mũ trùm đầu, gắn thêm râu và phụ kiện để tạo hình vô cùng hài hước.

Đáng chú ý, Nhã Phương nhập cuộc rất nhiệt tình, thoải mái nhún nhảy, tạo dáng và làm trò trước ống kính. Hình ảnh nữ diễn viên vốn thường gắn với vẻ ngoài chỉn chu, nữ tính nay lại sẵn sàng hóa trang kỳ quặc, tự làm xấu mình để mang đến tiếng cười cho bạn bè khiến nhiều người thích thú.

Một phiên bản Nhã Phương lầy lội, không ngại rũ bỏ hình tượng vì những người thân thiết

Một thay đổi đáng chú ý khác là Nhã Phương quay trở lại với chạy bộ sau khoảng 2 năm gián đoạn. Với nữ diễn viên, đây không đơn thuần là hoạt động rèn luyện thể chất mà còn là cách để lấy lại nhịp sinh hoạt năng động, dành thời gian cho bản thân và duy trì tinh thần tích cực. Sau những bộn bề của công việc và cuộc sống gia đình, việc trở lại với một thói quen từng yêu thích cũng giống như cách cô tìm lại niềm vui từ những điều giản dị.

Có thể thấy, Nhã Phương đang tận hưởng một giai đoạn khá tích cực trong cuộc sống. Cô thoải mái thử nghiệm phong cách thời trang, thay đổi diện mạo, học thêm kỹ năng làm đẹp và quay lại với những hoạt động thể chất từng tạm gác lại. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại cho thấy nữ diễn viên đang chủ động làm mới chính mình, không ngừng khám phá những phiên bản khác nhau của bản thân.

Nhã Phương trở lại với chạy bộ sau 2 năm tạm gác

Ảnh: FBNV

Theo Liên Hoa

Phụ Nữ Mới

Từ Khóa:
nhã phương

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