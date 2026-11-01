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Ông hoàng nhạc Việt SN 1971 đình đám một thời "choáng váng" vì chạy show liên tục

| | Lifestyle

Dù đã ở tuổi U60, ông hoàng nhạc Việt một thời này vẫn rất đắt show.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ lịch biểu diễn trong tháng 11 trên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Theo đó, nam ca sĩ có khoảng 15 lịch hẹn với khán giả, trải dài từ đầu đến cuối tháng tại nhiều tỉnh, thành phố.

Đáng chú ý, lịch diễn của giọng ca sinh năm 1971 không chỉ tập trung ở TP.HCM mà còn liên tục nối dài với những chuyến đi Hà Nội, Đà Lạt, Gia Lai và Bình Dương. Anh sẽ xuất hiện tại một số trường đại học, trường THPT để biểu diễn phục vụ sinh viên, học sinh; đồng thời tham gia các sự kiện, đám cưới và chương trình âm nhạc riêng.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ lịch đi hát dày đặc ở nhiều tỉnh, thành phố

Trong đó, những điểm hẹn đáng chú ý có thể kể đến show mang chủ đề "Tình lỡ" tại Phòng trà Không Tên ngày 13/11, sự kiện ở Hà Nội ngày 22/11, các buổi giao lưu tại Đà Lạt và chương trình góp mặt trong liveshow của Hồ Văn Cường ngày 28/11.

Việc liên tục di chuyển giữa các địa phương, xen kẽ nhiều loại hình biểu diễn cho thấy Đàm Vĩnh Hưng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật khá sôi nổi. Đáng chú ý, trong danh sách này, nam ca sĩ nhiều lần nhận lời biểu diễn tại các trường đại học, cho thấy anh vẫn tích cực tiếp cận nhóm khán giả trẻ bên cạnh lượng người hâm mộ lâu năm. Chính Đàm Vĩnh Hưng cũng hài hước gọi đây là "lịch diễn choáng".

Đàm Vĩnh Hưng bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp sau khi đoạt giải tư cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 1998. Từ đầu những năm 2000, tên tuổi nam ca sĩ nhanh chóng nổi tiếng với loạt ca khúc như Say tình, Bình minh sẽ mang em đi, Xin lỗi tình yêu, Nửa vầng trăng...

Đàm Vĩnh Hưng tại quán cà phê của mình

Sở hữu phong cách trình diễn cá tính, giọng hát đặc trưng cùng khả năng biến hóa ở nhiều dòng nhạc, Đàm Vĩnh Hưng từng là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường nhạc Việt. Danh xưng "ông hoàng nhạc Việt" cũng gắn liền với thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của anh.

Sau nhiều năm hoạt động, Đàm Vĩnh Hưng vẫn duy trì việc phát hành sản phẩm và tìm kiếm hướng đi mới. Năm 2026, anh thực hiện dự án làm mới những ca khúc quen thuộc về quê hương, đất nước, trong đó có Tổ quốc gọi tên mình, Đất nước trọn niềm vuiMùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh. Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh muốn thử nghiệm cách hòa âm, cách hát mới để mở rộng đối tượng khán giả, đặc biệt là người trẻ.

Bên cạnh âm nhạc, Đàm Vĩnh Hưng còn thử sức với lĩnh vực kinh doanh. Trong năm 2026, anh đã khai trương 3 quán cà phê tại khu Thảo Điền và đường Nguyễn Thông, TP.HCM và ở đường Bùi Thị Xuân, Đà Lạt.

Nam ca sĩ hiện đang xây biệt thự mới của quận 2 cũ để con trai thuận tiện đi học

Cuộc sống riêng của Đàm Vĩnh Hưng cũng có nhiều thay đổi sau khi anh công khai con trai Polo Huỳnh. Cuối năm 2025, nam ca sĩ bán căn biệt thự rộng khoảng 500m2 tại Cư xá Bắc Hải, TP.HCM, nơi anh gắn bó suốt 17 năm để thuận tiện hơn cho việc chăm sóc và đưa đón con trai đi học.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết việc làm cha khiến bản thân trở nên mềm mỏng, kiên nhẫn và biết cân nhắc hơn trong cách ứng xử. Có những show diễn xa hoặc phải đi lâu ngày, nam ca sĩ đã chủ động từ chối để dành thêm thời gian cho con.

Tình trạng sức khỏe đáng lo của "ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời

Theo PV

Phụ Nữ Mới

Từ Khóa:
Ông hoàng

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