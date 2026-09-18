Tình trạng sức khỏe đáng lo của "ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời

Đàm Vĩnh Hưng vừa khiến người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại trên trang cá nhân. Anh viết: "Chính thức sập nguồn! Uể oải, ho banh họng, nhưng vẫn phải ra Đà Lạt để xử lý cho xong! Ra sân bay về luôn!" Chia sẻ ngắn gọn nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đồng nghiệp và khán giả.

Ca sĩ Dương Triệu Vũ để lại lời nhắn: "Giữ sức khỏe anh Hưng ơi". Nhiều khán giả cũng khuyên Đàm Vĩnh Hưng nên chú ý nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe khi lịch trình làm việc liên tục.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ tình trạng sức khỏe khiến nhiều người hâm mộ lo lắng

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu trong năm 2026 nam ca sĩ đề cập đến vấn đề sức khỏe. Hồi tháng 8/2026, Đàm Vĩnh Hưng từng thông báo vừa trải qua một ca phẫu thuật và được bác sĩ yêu cầu nghỉ ngơi vài ngày. Khi đó, anh không tiết lộ nguyên nhân phẫu thuật.

Đàm Vĩnh Hưng, tên thật Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971 tại TP.HCM, là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt. Anh bắt đầu được biết đến rộng rãi từ những năm 2000, ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc trữ tình, nhạc trẻ và những liveshow quy mô.

Với phong cách biểu diễn cá tính, giọng hát đặc trưng cùng sức ảnh hưởng lớn, Đàm Vĩnh Hưng từng được công chúng và truyền thông gọi là "ông hoàng nhạc Việt".

Ở tuôi U60, Đàm Vĩnh Hưng vẫn duy trì nhịp làm việc khá bận rộn. Nam ca sĩ dành nhiều tâm huyết cho việc kinh doanh và chăm sóc con trai. Sau khi bán căn biệt thự từng gắn bó 17 năm, anh xây dựng nhà mới và mở rộng chuỗi cà phê.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Đàm Vĩnh Hưng hiện còn kinh doanh và chăm sóc con trai

Đầu năm nay, Đàm Vĩnh Hưng khai trương quán cà phê tại Thảo Điền, sau đó mở thêm cơ sở tại khu vực trung tâm TP.HCM. Đến tháng 9, anh tiếp tục giới thiệu cơ sở mới tại số 2A Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, dự kiến khai trương trong ba ngày 27-29/9.

Song song với kinh doanh, Đàm Vĩnh Hưng vẫn đi hát, tham gia các chương trình và sự kiện âm nhạc. Anh cũng đang duy trì công việc kinh doanh cửa hàng hải sản tại đường Nguyễn Thông, TP.HCM.



