"Ông hoàng nhạc Việc" đang đi bán cà phê ở khu Thảo Điền, TP.HCM được tấm tắc khen ở tuổi U60

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên Threads khi đăng bức ảnh diện nguyên bộ trang phục thể thao tông sáng, áo hoodie trùm đầu, quần dáng rộng và tạo dáng theo phong cách trẻ trung. Đi kèm hình ảnh, nam ca sĩ viết ngắn gọn: "Đừng để bá khí của anh sôi lên".

Một câu chú thích tưởng chừng đơn giản nhưng nhanh chóng tạo ra lượng tương tác đáng kể. Tại thời điểm ghi nhận, bài viết đã có khoảng 44.800 lượt thích, hơn 600 bình luận, hơn 8.000 lượt đăng lại cùng hàng chục nghìn lượt chia sẻ, gửi bài.

Đáng chú ý hơn cả là phản ứng của cộng đồng mạng bên dưới. Một tài khoản bình luận: "U60 duy nhất ko bị out meta", nhận khoảng 18.000 lượt thích. Người khác hài hước viết: "Ảnh già nhưng ảnh nhất quyết không bao giờ out meta".

Đây không phải lần đầu Đàm Vĩnh Hưng cho thấy khả năng bắt kịp các xu hướng mới. Thay vì chỉ sử dụng mạng xã hội để thông báo lịch diễn hay quảng bá sản phẩm âm nhạc, nam ca sĩ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường, câu chuyện vui, meme hay trực tiếp trò chuyện với người theo dõi.

Bài đăng mới trên nền tảng Threads của Đàm Vĩnh Hưng nhận tương tác "khủng" cùng nhiều bình luận khen ngợi từ khán giả trẻ

Ở tuổi 55, Đàm Vĩnh Hưng rõ ràng thuộc thế hệ nghệ sĩ đi trước phần lớn những người dùng trẻ hiện nay. Tuy nhiên, cách anh hiện diện trên mạng xã hội lại khá khác với hình dung về một nghệ sĩ đã hoạt động hàng chục năm. Khoảng cách thế hệ phần nào được rút ngắn bởi cách nói chuyện gần gũi, khả năng cập nhật xu hướng và việc không ngại tự trêu chính mình.

Điều này cũng phù hợp với mục tiêu mà Đàm Vĩnh Hưng từng công khai. Chia sẻ với báo chí hồi tháng 4/2026, nam ca sĩ cho biết sau những thăng trầm, anh có thêm thời gian nhìn lại bản thân và suy nghĩ về việc làm mới mình. Anh nói muốn thay đổi cách hòa âm, cách hát để mở rộng sự nghiệp, với mong muốn những khán giả trẻ cũng yêu thích âm nhạc của mình.

Gần 30 năm đi hát vẫn muốn thay đổi

Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971. Anh bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi từ cuối thập niên 1990, sau đó trở thành một trong những giọng ca nổi bật của thị trường nhạc Việt đầu những năm 2000 với loạt ca khúc như Tình ơi xin ngủ yên, Bình minh sẽ mang em đi, Xin lỗi tình yêu... Năm 1998, anh đoạt giải tư Tiếng hát truyền hình TP.HCM trước khi bước vào giai đoạn phát triển mạnh trong sự nghiệp.

Sau hàng chục năm đứng trên sân khấu, nam ca sĩ vẫn liên tục tìm cách thay đổi cách hoạt động. Tháng 5/2026, Đàm Vĩnh Hưng từng thông báo tạm ngưng cách biểu diễn quen thuộc ở các phòng trà sau khoảng 25 năm, bởi anh cho rằng mình "phải thay đổi và mới hơn". Sau đó, anh trở lại với chương trình mang tên Có những niềm riêng, được xây dựng theo chủ đề và màu sắc riêng cho từng lần xuất hiện.

Xa hơn, Đàm Vĩnh Hưng đã bắt đầu chuẩn bị cho cột mốc lớn tiếp theo. Đầu tháng 9, nam ca sĩ thông báo dự định tổ chức một đêm nhạc đặc biệt trong năm 2027 nhân dịp kỷ niệm 30 năm ca hát, với ý tưởng thể hiện 100 bài hát trước khoảng 300 khách.

Những kế hoạch này cho thấy ở tuổi U60, Đàm Vĩnh Hưng chưa có ý định thu hẹp hoạt động nghệ thuật. Trái lại, anh vẫn tìm cách thay đổi hình thức biểu diễn cũng như cách tiếp cận công chúng mới.

Cuộc sống hiện tại: Đi hát, kinh doanh và dành nhiều thời gian cho con

Bên cạnh âm nhạc, cuộc sống của Đàm Vĩnh Hưng vài năm gần đây có thêm một phần đáng kể dành cho kinh doanh. Tháng 2/2026, nam ca sĩ khai trương quán cà phê đầu tiên tại khu Thảo Điền, TP.HCM. Trong những ngày đầu, anh thường xuyên trực tiếp có mặt, giao lưu, chụp ảnh và biểu diễn phục vụ khách.

Hoạt động này sau đó tiếp tục được mở rộng. Đến tháng 7, Đàm Vĩnh Hưng đưa cơ sở thứ hai vào hoạt động; tháng 8, anh cho biết đang tuyển thêm nhân sự để chuẩn bị cho những địa điểm mới ở Gò Vấp và Đà Lạt. Riêng cơ sở tại Đà Lạt được nam ca sĩ thông báo dự kiến khai trương trong ba ngày 27-29/9.

Đàm Vĩnh Hưng hiện tại mở thêm quán cà phê

Tuy nhiên, thay đổi dễ nhận thấy nhất trong cuộc sống của Đàm Vĩnh Hưng vẫn là vai trò người cha. Sau khi công khai con trai Polo, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc, đưa con đi học, đi chơi hoặc tham gia các hoạt động ở trường. Mới đây, nam ca sĩ còn kể chuyện cả gia đình chia nhau đứng dọc đường chạy để cổ vũ Polo trong một cuộc thi tại trường.

Chia sẻ với truyền thông, Đàm Vĩnh Hưng cũng cho biết việc làm bố khiến anh phải sắp xếp lại lịch biểu diễn, ghi hình và những dự án cá nhân để phù hợp hơn với cuộc sống của con trai. Sau nhiều biến động, điều nam ca sĩ nói đến nhiều hơn ở tuổi 55 là cuộc sống bình yên bên con.

Từ một ngôi sao từng phủ sóng sân khấu ca nhạc đến người cha bận rộn, chủ quán cà phê và một tài khoản Threads vẫn đều đặn "bắt trend", cuộc sống của Đàm Vĩnh Hưng đã có nhiều thay đổi. Nhưng nhìn vào màn tương tác mới nhất, có một điều dường như vẫn chưa thay đổi: nam ca sĩ vẫn thích sự mới mẻ và chưa muốn mình đứng ngoài những xu hướng của lớp khán giả trẻ.



