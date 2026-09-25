Bán ô tô, đi xe bus 12.500 đồng/lượt: 20 ngày tiết kiệm được 7,5 triệu đồng

Callum Aitken (26 tuổi) - Một luật sư sống tại khu Windsor, Brisbane (Australia) cho biết khoảng 1 năm trở lại đây, anh chủ yếu đi làm bằng xe bus. Trước đây, Callum từng sở hữu ô tô nhưng sau đó quyết định bán xe và chuyển sang di chuyển hoàn toàn phương tiện công cộng. Với Callum, lý do chính đến từ việc chi phí duy trì ô tô ngày càng tốn tiền.

Hiện tại vào một ngày làm việc thông thường, Callum đi bộ từ nhà đến trạm bus rồi bắt xe vào trung tâm Brisbane (Australia)để làm việc. Sau giờ làm, anh tiếp tục đi bus về nhà. Buổi tối, anh lại đi bộ tới ga tàu để đến phòng tập gym.

"Tôi từng mua và sở hữu ô tô khoảng gần 1 năm, nhưng chi phí bảo dưỡng, đăng ký xe và mọi thứ liên quan ngày càng đắt nên tôi quyết định bán xe" - Callum chia sẻ.

Callum Aitken đã bán ô tô và chuyển sang di chuyển hoàn toàn bằng phương tiện công cộng

Bước ngoặt khiến chàng trai này quyết định bán ô tô là khi Brisbane áp dụng mức giá vé phương tiện công cộng 0,5 USD (khoảng 12.500 đồng) cho mỗi lượt. Theo anh, mức giá này khiến việc di chuyển bằng bus và tàu trở nên khả thi hơn rất nhiều về mặt tài chính.

Callum cũng cho biết anh cảm thấy may mắn vì đã bán xe trước khi giá nhiên liệu tăng mạnh. Không còn ô tô, anh không phải chi tiền cho nhiên liệu, phí đỗ xe hay các khoản bảo dưỡng và đăng ký xe định kỳ. "Thật dễ chịu khi không phải ngồi trong ô tô, không phải lo phí đỗ xe hay đổ xăng. Tôi chỉ cần lên kế hoạch xem mình cần đến đâu, đến đúng giờ xe bus chạy rồi đi" - Callum nói.

Phó giáo sư Dorina Pojani thuộc Đại học Queensland (Australia) cũng có lựa chọn như Callum. Bà cho rằng lựa chọn này phụ thuộc rất lớn vào nơi ở. Người sống tại khu vực có hệ thống giao thông công cộng thuận tiện sẽ dễ dàng từ bỏ việc sở hữu phương tiện cá nhân. d

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Transportation vào tháng 3 năm nay cũng cho thấy những người đã bán ô tô, chuyển sang đi xe bus hoặc tàu điện ngầm có thể tiết kiệm thêm khoảng 300 USD (khoảng 7,5 triệu đồng) trong 20 ngày.

Evie Morris Newell - Cô gái 23 tuổi, hiện đang là nhân viên marketing bán thời gian, cũng chọn cuộc sống không ô tô vì muốn tiết kiệm chi phí. Một ngày thông thường của Evie bắt đầu bằng việc đi bộ một đoạn ngắn tới trạm bus gần nhà. Sau đó, cô dành khoảng 25 phút trên xe bus để tới Thư viện bang làm việc. Quãng đường từ chỗ làm về nhà cũng tương tự.

Evie Morris Newell thậm chí còn không nghĩ đến việc mua ô tô

Với những người sống ở khu vực có bus và tàu thuận tiện, phương tiện công cộng có thể trở thành lựa chọn giúp giảm đáng kể chi phí di chuyển. Ngược lại, những người sống xa trạm giao thông công cộng hoặc thường xuyên phải di chuyển giữa các khu vực ngoại ô sẽ khó từ bỏ ô tô hơn.

Đối với Callum, việc bán xe đã giúp anh loại bỏ một loạt khoản chi phí cố định và thay thế chúng bằng những chuyến bus, tàu có giá rẻ hơn. Còn với Evie, cô thậm chí còn đang nghĩ cả đời này chẳng cần mua ô tô cũng được.

Chi phí nuôi ô tô ngày càng đắt?

Thực tế, chi phí sở hữu ô tô tại Australia không hề nhỏ ngay cả với những mẫu xe được xem là tiết kiệm. Theo khảo sát Vehicle Operating Costs 2025 của RACQ, một chiếc Suzuki Swift Hybrid có giá lăn bánh khoảng 28.350 USD (khoảng 708,8 triệu đồng), và tổng chi phí sở hữu và vận hành lên tới 10.494 USD/năm (khoảng 262,4 triệu đồng), tương đương khoảng 874 USD/tháng (21,9 triệu đồng). Khoản này được tính dựa trên 15.000 km di chuyển mỗi năm và bao gồm tiền trả góp, đăng ký, bảo hiểm, nhiên liệu, bảo dưỡng và thay lốp.

Ảnh minh họa

Với những mẫu xe lớn hơn, chi phí còn tăng đáng kể. RACQ tính toán một chiếc Mazda CX-5 G20 Maxx có tổng chi phí khoảng 13.932 USD/năm (348,3 triệu đồng), trong khi Toyota RAV4 GX Hybrid ở mức khoảng 15.095/năm USD (377,4 triệu đồng). Như vậy, riêng các khoản liên quan đến việc sở hữu và vận hành xe có thể lên tới hơn 1.200 USD/tháng (30 triệu đồng), ngay cả trước khi tính những khoản phát sinh như phí đỗ xe hoặc các chuyến đi ngoài mức sử dụng tiêu chuẩn.

Một khoản chi khác cũng đáng chú ý là bảo hiểm. Theo số liệu Canstar công bố tháng 5/2026, phí bảo hiểm ô tô toàn diện trung bình tại Queensland vào khoảng 2.169 USD/năm (54,2 triệu đồng). Mức trung bình trên toàn Australia là 2.460 USD/năm (61,5 triệu đồng), tăng khoảng 5% so với năm trước.

Với những con số khảo sát như vậy, rõ ràng chẳng có gì khó hiểu khi một bộ phần người Australia quyết định bán ô tô để chuyển sang các phương tiện công cộng.

(Nguồn: abc.net.au)