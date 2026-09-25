Phát hiện phòng trọ 4m² giá thuê 13,3 triệu/tháng

Ở những thành phố đất chật người đông, đôi khi khái niệm về một "ngôi nhà" cũng phải thu nhỏ theo từng mét vuông. Một chiếc giường không nhất thiết phải nằm dưới sàn, phòng khách có thể chỉ vừa đủ chỗ cho một chiếc ghế, còn căn bếp đôi khi gói gọn trên một mặt bàn. Chỉ cần biết tận dụng từng khoảng trống, vài mét vuông vẫn có thể chứa đủ những nhu cầu cơ bản của một người.

Các căn nhà chật hẹp trở thành "đặc sản" của thành phố lớn.

Một căn phòng tại Hong Kong (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý bởi chính sự nhỏ bé ấy. Không gian sống ấy thuộc về một nữ giúp việc người Philippines có diện tích chưa đến 4m², nhưng bên trong vẫn được bố trí chỗ ngủ, khu vực nghỉ ngơi, máy giặt sấy và đặc biệt là bếp cùng phòng tắm riêng.

Đáng chú ý, theo mức giá được nhắc đến, căn phòng có giá thuê khoảng 13,3 triệu đồng/tháng. Trong bối cảnh chi phí nhà ở tại Hong Kong đắt đỏ, việc thuê một không gian riêng tạo ra áp lực tài chính không nhỏ với lao động giúp việc nước ngoài. Bởi vậy, chỗ ở của họ thường được chủ nhà bố trí.

Dù diện tích chỉ tính bằng vài bước chân, căn phòng này lại cho thấy một cách tận dụng không gian khá thú vị: mọi thứ được đưa lên cao, giấu vào tủ hoặc kiêm nhiệm nhiều chức năng để dành lại khoảng trống sinh hoạt.

Không có hành lang hay khoảng đệm, bước vào cửa là gần như có thể quan sát toàn bộ không gian bên trong. Căn phòng sử dụng sàn gỗ sáng màu, trong khi tường và trần được sơn trắng nhạt. Đây là lựa chọn khá phù hợp với diện tích nhỏ bởi tổng thể không bị nặng nề về thị giác. Một điểm đáng chú ý khác là ánh sáng tự nhiên. Căn phòng có cửa sổ, nhờ vậy khi nắng chiếu vào, không gian nhỏ trở nên sáng và ấm áp hơn, phần nào giảm cảm giác bí bách.

Ngay bên trái cửa ra vào là một hệ tủ gỗ sáng màu. Phần kệ mở được sử dụng để đặt hành lý và những vật dụng thường xuyên cần tới. Nhưng điều bất ngờ lại nằm sau cánh tủ còn lại. Thay vì phải dành thêm một khoảng sàn cho khu giặt giũ, máy giặt kiêm máy sấy được đặt trực tiếp bên trong hệ tủ.

Quần áo sạch chủ yếu được cất trong vali. Sau khi tắm, đồ bẩn được cho vào máy để giặt, sấy rồi lại xếp vào vali. Không có phòng thay đồ hay tủ quần áo lớn, cách sinh hoạt cũng được giản lược để phù hợp với diện tích.

Bên cạnh tủ là một chiếc ghế nhỏ, xung quanh bố trí các dụng cụ vệ sinh. Chỉ một chiếc ghế nhưng đây gần như đã là "phòng khách mini" của căn phòng: chủ nhân có thể ngồi nghỉ, nằm thư giãn hoặc sử dụng điện thoại tại đây. Ngay cả mặt trên của tủ cũng không bị bỏ phí. Khi dọn chăn ga và đồ đạc sang một bên, khu vực này có thể biến thành mặt bàn tạm để viết hoặc làm việc. Trong chưa đầy 4m², một món đồ vì thế khó có thể chỉ đảm nhiệm duy nhất một chức năng.

Câu hỏi lớn nhất khi nhìn căn phòng có lẽ là: gia chủ sẽ ngủ ở đâu? Câu trả lời nằm ngay phía trên hệ tủ. Thay vì đặt giường dưới sàn và chiếm gần hết diện tích, chỗ ngủ được đưa lên cao. Một tay vịn cong được lắp ở phía trên, tạo thành khu vực đủ để trải chăn đệm mỗi khi đi ngủ. Cách bố trí này gần giống một chiếc giường tầng, chỉ khác phần không gian phía dưới đã được thay bằng toàn bộ hệ thống lưu trữ và máy giặt.

Ngay cạnh chỗ ngủ còn có cửa sổ. Khi cần nghỉ ngơi, chủ nhân có thể kéo rèm, tựa bên cửa sổ đọc sách, sử dụng điện thoại hoặc ngắm đường phố. Diện tích thực tế không thay đổi, nhưng ánh sáng tự nhiên khiến chỗ ở phần nào bớt cảm giác ngột ngạt.

Đối diện hệ tủ là hai khu chức năng quan trọng nhất của căn phòng: phòng tắm bên trái và bếp bên phải. Sàn phòng tắm được nâng cao so với khu vực bên ngoài. Không gian bên trong chỉ vừa đủ bố trí một bồn cầu và bồn rửa mặt nhỏ, nhưng ưu điểm đáng kể là chủ nhân vẫn có nhà vệ sinh riêng thay vì phải dùng chung.

Tất nhiên, với diện tích như vậy, việc phân chia khu vực khô - ướt gần như không khả thi. Khi tắm, một tấm rèm đơn giản được kéo lại nhằm hạn chế nước bắn ra xung quanh. Sau khi sử dụng, mặt bàn, tường và đặc biệt là nước đọng trên sàn cần được lau khô để phòng tắm giữ được cảm giác sạch sẽ, thoáng hơn. So với diện tích chưa đầy 4m², việc vẫn bố trí được một phòng tắm khép kín là chi tiết khiến nhiều cư dân mạng chú ý.

Ngay cạnh phòng tắm là khu vực được gọi là bếp. Không có hệ tủ bếp lớn hay nhiều mặt bàn để sơ chế. Toàn bộ dụng cụ cơ bản như nồi, chảo, nồi cơm điện và bếp từ được tập trung trên một khoảng mặt bàn nhỏ. Do điều kiện không gian, căn bếp không phù hợp với việc nấu nướng bằng lửa trực tiếp. Những thiết bị điện đơn giản chủ yếu phục vụ các nhu cầu cơ bản như hâm nóng đồ ăn, nấu mì hoặc chuẩn bị một vài món đơn giản.

Bếp và phòng tắm nằm sát nhau, chỗ ngủ lại chỉ cách đó vài bước chân. Mọi chức năng vốn được chia thành nhiều căn phòng trong một ngôi nhà thông thường ở đây đều được nén lại trong diện tích chưa đầy 4m².

Căn phòng không có ban công riêng. Tuy nhiên, từ bên trong rẽ qua một góc và bước ra ngoài sẽ có một khoảng sân hiên. Khu vực này được bao quanh bởi lan can màu xanh. Từ đây có thể nhìn ra cảnh quan thành phố với những tòa nhà cao tầng, đường phố đông đúc và khoảng trời phía xa. Sau một ngày ở trong căn phòng chỉ vài mét vuông, đây trở thành nơi hiếm hoi chủ nhân có thể bước ra ngoài, đón nắng và gió hoặc đơn giản đứng nhìn thành phố. Và có lẽ chính khoảng mở ấy cùng cửa sổ lấy sáng đã khiến căn phòng dù cực nhỏ vẫn không hoàn toàn tạo cảm giác như một chiếc "hộp" kín.

Nhìn tổng thể, căn phòng không phải một không gian sống rộng rãi hay tiện nghi theo nghĩa thông thường. Chưa đầy 4m² đồng nghĩa mọi hoạt động đều phải được tính toán kỹ lưỡng. Đổi lại, chủ nhân vẫn có được những chức năng cơ bản dành riêng cho mình: một chỗ ngủ, một góc ngồi nghỉ, nơi giặt quần áo, bếp để chuẩn bị đồ ăn và đặc biệt là phòng tắm khép kín.

Giữa một thành phố nổi tiếng với áp lực không gian sống như Hong Kong, căn phòng này cũng cho thấy đôi khi cuộc sống có thể bị thu nhỏ đến mức khó tưởng tượng. Chưa đầy 4m², chỉ vài bước chân đã đi hết căn phòng, nhưng bằng cách tận dụng từng centimet, nơi đây vẫn chứa được gần như mọi sinh hoạt thường ngày của một người.

Nguồn: Smzdm