Ronaldo từng từ chối nhận lương để đồng đội được trả nợ

Cristiano Ronaldo từng đề nghị ưu tiên thanh toán những khoản lương còn nợ các cầu thủ sau khi gia nhập Al Nassr, theo lời kể của cựu hậu vệ Álvaro González trong cuộc phỏng vấn với Cope.

González cho biết anh từng trải qua 6 tháng đầu tiên thi đấu tại Saudi Arabia mà chưa nhận được tiền lương. Trong giai đoạn này, cầu thủ người Tây Ban Nha lần lượt khoác áo Al Hilal và Al Nassr.

"Tôi không nghĩ họ đã nói nhiều về điều này. Tôi đã trải qua sáu tháng ở Ả Rập Xê Út mà không nhận được lương, đó là sáu tháng đầu tiên tôi ở đó, chơi cho những câu lạc bộ hàng đầu của Ả Rập Xê Út, Al Hilal và Al Nassr", González chia sẻ.

Cựu hậu vệ Álvaro González từng khoác áo Al Nassr trong thời gian thi đấu tại Saudi Arabia (Ảnh: elbotola)

Khoảng thời gian không nhận lương kéo dài nửa năm nhưng không khiến González quá lo lắng. Cựu cầu thủ Tây Ban Nha cho biết sau 14 năm thi đấu chuyên nghiệp, anh đã có một khoản tiền tiết kiệm. Tuy nhiên, anh cũng thẳng thắn thừa nhận mục tiêu tài chính là một trong những lý do khiến mình sang Saudi Arabia chơi bóng.

"Sáu tháng không lương. Tôi không lo lắng vì đã có 14 năm chơi bóng đá và tiết kiệm được một ít tiền, nhưng tôi cũng đến Ả Rập Xê Út để kiếm tiền", González nói.

Theo lời kể của González, câu chuyện được nhắc lại sau khi Ronaldo gia nhập Al Nassr vào tháng 1/2023. Khi đến đội bóng mới, siêu sao người Bồ Đào Nha được cho là đã biết một số cầu thủ vẫn chưa nhận đủ khoản tiền họ được hưởng.

González cho biết Ronaldo khi đó dự kiến nhận lương từ phía chính phủ. Thay vì chỉ quan tâm đến khoản thu nhập của bản thân, Ronaldo được cho là đã đề nghị ưu tiên sử dụng khoản lương đầu tiên để giải quyết những khoản còn nợ các cầu thủ.

"Anh ấy nói rằng khoản lương đầu tiên của mình, một số tiền không nhỏ, nên được ưu tiên trả các khoản nợ cho cầu thủ", González kể lại.

Cựu hậu vệ Al Nassr cho biết tình trạng chậm thanh toán không xảy ra với toàn bộ đội hình. Một số cầu thủ vẫn chưa nhận được tiền và Ronaldo đã phản ứng khi biết thông tin này.

"Cái gì? Những cầu thủ này chưa được trả lương à?", González dẫn lại câu nói của Ronaldo.

Theo González, điều khiến anh ấn tượng là Ronaldo không bắt buộc phải đứng ra giải quyết vấn đề này. Cựu cầu thủ Al Nassr nhấn mạnh đây là tiền của chính Ronaldo.

"Bạn có thể nói anh ấy có rất nhiều tiền. Đúng vậy, nhưng anh ấy không cần phải làm vậy; đó là tiền của chính anh ấy", González chia sẻ.

Câu chuyện về tiền lương cũng chỉ là một phần trong những điều González nhớ về khoảng thời gian Ronaldo khoác áo Al Nassr. Theo cựu cầu thủ Tây Ban Nha, siêu sao người Bồ Đào Nha còn chủ động quan tâm đến điều kiện làm việc và những nhu cầu thiết thực của các thành viên trong đội.

González kể rằng Ronaldo từng cần một chuyên gia vật lý trị liệu và chủ động hỏi những người xung quanh xem họ cần gì.

"Sau đó, bạn nhận ra rằng trong cuộc sống hàng ngày, anh ấy đóng góp vào mọi thứ. Anh ấy cần một chuyên gia vật lý trị liệu, và anh ấy hỏi: 'Các bạn cần gì?'", González kể.

Theo chia sẻ của cựu hậu vệ, Ronaldo sau đó cung cấp thêm một số tiện nghi và giúp các công việc trong đội trở nên thuận tiện hơn.

Những chia sẻ trên được Álvaro González đưa ra khi hồi tưởng về quãng thời gian thi đấu tại Saudi Arabia và thời điểm Cristiano Ronaldo bắt đầu khoác áo Al Nassr.

Nguồn: elbotola, upsocl



