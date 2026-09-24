Ronaldo, 41 tuổi ở ĐT Bồ Đào Nha: "Tôi sẵn sàng ngồi ghế dự bị"

Ở tuổi 41, siêu sao Cristiano Ronaldo chính thức tuyên bố hai mục tiêu lớn cuối cùng trước khi treo giày là đạt mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp và cùng tuyển Bồ Đào Nha đăng quang Nations League. Đáng chú ý, chân sút huyền thoại khẳng định anh sẵn sàng chấp nhận ngồi dự bị để giúp đội nhà gặt hái thành công.

Thất bại của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha tại vòng 16 đội World Cup trên đất Bắc Mỹ từng khiến Ronaldo rơi vào khoảng thời gian trăn trở. Anh thừa nhận đã nghiêm túc cân nhắc việc giã từ sự nghiệp quốc tế. Tuy nhiên, sau các cuộc trao đổi thẳng thắn với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha và Huấn luyện viên trưởng, tiền đạo 41 tuổi đã quyết định tiếp tục vững bước.

"Tôi từng nghĩ đến việc dừng lại," Ronaldo chia sẻ trước cuộc đối đầu với Xứ Wales tại Lisbon.

"Tôi luôn suy ngẫm về hiện tại và tương lai. Việc tôi có mặt ở đây lúc này đồng nghĩa với việc tôi sẽ tiếp tục cống hiến. Tôi tin mình vẫn đủ khả năng giúp đỡ đội tuyển quốc gia, không chỉ bằng các bàn thắng trên sân mà còn ở khía cạnh tinh thần, làm chỗ dựa cho thế hệ trẻ mới", Ronaldo chia sẻ.

Ronaldo từng nghĩ đến việc dừng lại (Ảnh: FBNV)

Chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng và danh hiệu Nations League

Hiện đã sở hữu 979 bàn thắng chính thức, CR7 chỉ còn cách cột mốc lịch sử 1.000 bàn đúng 21 pha lập công. Anh bày tỏ nguyện vọng đặc biệt muốn ghi bàn thắng thứ 1.000 trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha hơn là cho câu lạc bộ Al Nassr, xem đây là "sự viên mãn cho một câu chuyện đẹp". Dù vậy, Ronaldo khẳng định anh giữ cho mình tâm lý vô cùng thoải mái:

"Cả hai mục tiêu, 1.000 bàn thắng và chức vô địch Nations League đều rất quan trọng. Tôi từng nói mình muốn đạt mốc 1.000 bàn và tôi sẽ làm được. Nhưng tôi không bị ám ảnh. Khi bạn quá ám ảnh về một điều gì đó, bạn sẽ khó lòng đạt được nó".

Ronaldo, người từng cùng Bồ Đào Nha vô địch Nations League vào các năm 2019 và 2025, chưa đưa ra cam kết về khả năng thi đấu tại Euro 2028. Anh chọn cách tập trung tối đa cho hiện tại và phớt lờ những luồng dư luận trái chiều.

Sẵn sàng bước xuống băng ghế dự bị

Một trong những thay đổi lớn nhất ở CR7 trong chặng cuối sự nghiệp chính là thái độ cởi mở đối với vai trò chiến thuật. Không còn giữ sự gay gắt thường thấy khi phải rời sân hay ngồi ngoài, Ronaldo khẳng định anh hoàn toàn tôn trọng mọi quyết định xoay tua đội hình của ban huấn luyện.

"Tôi hoàn toàn sẵn sàng thi đấu. Nhưng nếu huấn luyện viên muốn tôi bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị, tôi cũng sẵn sàng cho điều đó. Ngay cả khi không ra sân, điều đó cũng chẳng có vấn đề gì. Việc quản lý nhân sự là trách nhiệm của HLV", siêu sao 41 tuổi nhấn mạnh.

Ronaldo sẵn sàng ngồi dự bị ở tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: FBNV)

Chân sút lừng lẫy khẳng định điều quan trọng nhất đối với anh lúc này là cảm giác sung sức và niềm tin từ những người đồng đội. Với sự bình thản cùng quyết tâm cao độ, Ronaldo đang hướng tới những trang cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại của mình và cột mốc 1.000 bàn thắng đang ở rất gần.