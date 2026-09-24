Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đưa Wifi của Elon Musk lên 120 máy bay Vietjet, phát miễn phí cho hành khách

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietjet

Ngày 23/9, Công ty con của Vietjet là Galaxy Holdings-Telecom và Starlink, dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX phát triển và vận hành, ký thỏa thuận hợp tác về việc cung cấp Internet tốc độ cao miễn phí cho hành khách trên các chuyến bay nội địa và quốc tế của Vietjet.

Theo thỏa thuận, giai đoạn đầu Starlink sẽ được triển khai trên 120 tàu bay của Vietjet, gồm 100 tàu bay Airbus A321/Boeing 737 và 20 tàu bay Airbus A330. Hệ thống này sẽ tiếp tục được lắp đặt trên các tàu bay được hãng tiếp nhận trong thời gian tới.

Starlink cung cấp kết nối Internet tốc độ cao, độ trễ thấp và có khả năng hoạt động trên các khu vực như đại dương, vùng cực và những nơi hẻo lánh. Trên các chuyến bay được trang bị dịch vụ, hành khách có thể sử dụng Internet để làm việc, liên lạc, giải trí và xem nội dung trực tuyến.

Trước đó, vào giữa tháng 8, HĐQT CTCP Hàng không Vietjet đã thông qua phương án rót thêm 250 tỷ đồng vào Công ty TNHH Galaxy Pay. Nếu hoàn tất, tổng số vốn Vietjet góp tại Galaxy Pay sẽ tăng từ 50 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, tương đương tăng 6 lần.

Theo nghị quyết được Vietjet công bố, nguồn vốn bổ sung này được dùng để đầu tư hệ thống Internet vệ tinh Starlink phục vụ hoạt động của hãng.

Động thái trên được thực hiện sau khi Vietjet ký hợp đồng với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam vào ngày 20/5 về việc cung cấp dịch vụ Internet trên máy bay.

Starlink là dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX phát triển, tập đoàn hàng không vũ trụ do tỷ phú Elon Musk sáng lập. Để triển khai dịch vụ, Vietjet hợp tác với Starlink Services Việt Nam, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái SpaceX tại Việt Nam.

Starlink Services Việt Nam được thành lập vào tháng 9/2025, có trụ sở tại Hà Nội và vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Đến tháng 2, doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng tại Việt Nam.

Theo thông tin công bố, trong giai đoạn đầu, Starlink Services Việt Nam được triển khai 4 trạm cổng và tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối.

Việc Vietjet chuẩn bị đầu tư hệ thống Starlink diễn ra trong bối cảnh công nghệ Internet vệ tinh quỹ đạo thấp ngày càng được ứng dụng trên máy bay thương mại. Đến năm 2026, một số hãng hàng không như United Airlines, Qatar Airways, Air France, Hawaiian Airlines, airBaltic, WestJet và Emirates đã triển khai hoặc đang lắp đặt Starlink trên đội bay.

Về phương thức hoạt động, hệ thống Starlink được lắp đặt trên máy bay để kết nối với mạng vệ tinh. Tín hiệu sau đó được phân phối tới hành khách thông qua hệ thống Wi-Fi trên khoang.