Con trai Chế Linh: "Tôi nhắc lại, tôi chỉ có một vợ một con"

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã có buổi gặp gỡ với ca sĩ Chế Phong con trai danh ca Chế Linh tại Mỹ. Được biết, Chế Phong cũng mới từ Việt Nam qua.

Vừa thấy Chế Phong, Thúy Nga liền tiết lộ: "Anh Chế Phong đã lên chức ông ngoại rồi. Chuyện Chế Phong ba vợ và lên ông ngoại ai cũng biết. Người ta còn biết Chế Phong có nhiều con nữa.

Từ lúc Chế Phong lên làm ông ngoại, cuộc đời đổi khác lắm. Lâu lắm tôi mới được ngồi ăn cơm với Chế Phong. Từ ngày Chế Phong về Việt Nam tới giờ xa lánh tôi, tôi đâu có cơ hội đâu, nay mới có dịp. Tôi đang thắc mắc không hiểu sao mấy ông ca sĩ, nhạc sĩ hay nhiều vợ nhiều con".

Chế Phong liền hài hước đùa lại: "Ai chứ không phải tôi. Tôi nhắc lại, tôi chỉ có một vợ một con".

Thúy Nga đùa theo: "Như vậy là Chế Phong chỉ có một vợ một con, không nhiều vợ nhiều con. Mọi người nghe thấy thông tin Chế Phong nhiều vợ nhiều con là không chính xác".

Về chuyện lên chức ông ngoại, Chế Phong nói: "Lên ông ngoại vui chứ, vui mà cưng lắm".

Được biết, thời gian qua con gái Chế Phong đã kết hôn với con trai danh hài Tấn Beo. Vì thế, Chế Phong thường xuyên về Việt Nam để thăm con gái bầu bí, dẫn mẹ ruột về quê thăm họ hàng và thực hiện một số công việc. Con gái anh cũng vừa lâm bồn mẹ tròn con vuông.

Chế Phong cho biết, thời gian này anh ở Việt Nam nhiều hơn. Tại Mỹ, anh vẫn làm công việc dạy lái xe nhưng thi thoảng mới làm.

Ca sĩ Chế Phong (sinh năm 1973, tên thật Đinh Hữu Lộc) là con trai út của danh ca Chế Linh với người vợ đầu. Anh theo đuổi dòng nhạc trữ tình bolero và được đánh giá là người con có giọng hát giống. Về đời tư, Chế Phong có đường tình duyên khá lận đận.

Anh từng trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân và có ba người con riêng trước khi kết hôn với nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền vào năm 2015. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm này cũng kết thúc bằng việc ly hôn vào cuối năm 2020.