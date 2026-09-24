Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con trai Chế Linh: "Tôi nhắc lại, tôi chỉ có một vợ một con"

| | Lifestyle

"Ai chứ không phải tôi, tôi chỉ có một vợ một con" – con trai Chế Linh nói vui với bạn thân ở Mỹ.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã có buổi gặp gỡ với ca sĩ Chế Phong con trai danh ca Chế Linh tại Mỹ. Được biết, Chế Phong cũng mới từ Việt Nam qua.

Vừa thấy Chế Phong, Thúy Nga liền tiết lộ: "Anh Chế Phong đã lên chức ông ngoại rồi. Chuyện Chế Phong ba vợ và lên ông ngoại ai cũng biết. Người ta còn biết Chế Phong có nhiều con nữa.

Từ lúc Chế Phong lên làm ông ngoại, cuộc đời đổi khác lắm. Lâu lắm tôi mới được ngồi ăn cơm với Chế Phong. Từ ngày Chế Phong về Việt Nam tới giờ xa lánh tôi, tôi đâu có cơ hội đâu, nay mới có dịp. Tôi đang thắc mắc không hiểu sao mấy ông ca sĩ, nhạc sĩ hay nhiều vợ nhiều con".

Chế Phong liền hài hước đùa lại: "Ai chứ không phải tôi. Tôi nhắc lại, tôi chỉ có một vợ một con".

Thúy Nga đùa theo: "Như vậy là Chế Phong chỉ có một vợ một con, không nhiều vợ nhiều con. Mọi người nghe thấy thông tin Chế Phong nhiều vợ nhiều con là không chính xác".

Về chuyện lên chức ông ngoại, Chế Phong nói: "Lên ông ngoại vui chứ, vui mà cưng lắm".

Con trai Chế Linh: "Tôi chỉ có một vợ một con" - Ảnh 2.

Được biết, thời gian qua con gái Chế Phong đã kết hôn với con trai danh hài Tấn Beo. Vì thế, Chế Phong thường xuyên về Việt Nam để thăm con gái bầu bí, dẫn mẹ ruột về quê thăm họ hàng và thực hiện một số công việc. Con gái anh cũng vừa lâm bồn mẹ tròn con vuông.

Chế Phong cho biết, thời gian này anh ở Việt Nam nhiều hơn. Tại Mỹ, anh vẫn làm công việc dạy lái xe nhưng thi thoảng mới làm.

Ca sĩ Chế Phong (sinh năm 1973, tên thật Đinh Hữu Lộc) là con trai út của danh ca Chế Linh với người vợ đầu. Anh theo đuổi dòng nhạc trữ tình bolero và được đánh giá là người con có giọng hát giống. Về đời tư, Chế Phong có đường tình duyên khá lận đận.

Anh từng trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân và có ba người con riêng trước khi kết hôn với nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền vào năm 2015. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm này cũng kết thúc bằng việc ly hôn vào cuối năm 2020.

Chế Linh U90 leo bộ lên đỉnh Yên Tử: "Non sông đất nước hùng vĩ quá"

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhiều cái tên của hàng không Việt Nam đồng loạt đón tin vui: Chủ tịch sinh năm 1995 mua cùng lúc 50 chiếc máy bay, hãng trẻ nhất sở hữu máy bay thứ 20 sau chưa đầy 1 năm khai thác

Nhiều cái tên của hàng không Việt Nam đồng loạt đón tin vui: Chủ tịch sinh năm 1995 mua cùng lúc 50 chiếc máy bay, hãng trẻ nhất sở hữu máy bay thứ 20 sau chưa đầy 1 năm khai thác Nổi bật

Địa phương miền Trung rộng gần 11.860 km2, nơi tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây siêu dự án 44.000 tỷ : Sun Group đã “nhắm tới” từ lâu, có tới 2 sân bay, hội tụ cả 3 yếu tố núi - biển - biên giới

Địa phương miền Trung rộng gần 11.860 km2, nơi tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây siêu dự án 44.000 tỷ : Sun Group đã “nhắm tới” từ lâu, có tới 2 sân bay, hội tụ cả 3 yếu tố núi - biển - biên giới Nổi bật

Xe Porsche siêu hiếm giá 20 tỷ đồng của tân CEO Apple John Ternus

Xe Porsche siêu hiếm giá 20 tỷ đồng của tân CEO Apple John Ternus

09:46 , 24/09/2026
Chiếc túi chứa đựng bí mật thành công của Bill Gates

Chiếc túi chứa đựng bí mật thành công của Bill Gates

09:44 , 24/09/2026
Gương mặt như búp bê của Hiền Hồ

Gương mặt như búp bê của Hiền Hồ

09:35 , 24/09/2026
Hoài Lâm nhắn tin mời một sao nữ dự đám cưới nhưng bị nói là lừa đảo

Hoài Lâm nhắn tin mời một sao nữ dự đám cưới nhưng bị nói là lừa đảo

09:22 , 24/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên