Người nổi tiếng lũ lượt đi bán cà phê: 2 "ông hoàng" U60 được ủng hộ, liên tiếp mở rộng, 1 nữ nghệ sĩ lại ngậm ngùi đóng cửa, bù lương nhân viên

Người nổi tiếng bước vào cuộc chơi cà phê

Hiện nay, ngày càng nhiều người nổi tiếng Việt tham gia thử sức kinh doanh quán cà phê. Từ những ca sĩ U60 từng đứng trên các sân khấu lớn đến những diễn viên đang được chú ý trên màn ảnh, không ít người lựa chọn F&B như một hướng kinh doanh song song với nghệ thuật.

Điểm chung của những mô hình này là tận dụng lợi thế rất đặc biệt của nghệ sĩ: độ nhận diện và cộng đồng người hâm mộ lớn. Một quán cà phê mang tên hoặc gắn trực tiếp với hình ảnh nghệ sĩ không đơn thuần là nơi bán đồ uống, mà còn có thể trở thành nơi người hâm mộ gặp thần tượng, chụp ảnh, nghe biểu diễn hoặc tìm kiếm một trải nghiệm khác với quán cà phê thông thường.

Tuy nhiên, những diễn biến trong việc kinh doanh cà phê được những người nổi tiếng cập nhật liên tục cũng cho thấy sức hút của người nổi tiếng có thể giúp quán tạo hiệu ứng ban đầu, nhưng chưa chắc đảm bảo mô hình có thể vận hành lâu dài.

Hai "ông hoàng" U60 cùng đi bán cà phê

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là một trong những nghệ sĩ gây chú ý nhất khi bước vào lĩnh vực này. Đầu tháng 2/2026, nam ca sĩ khai trương Tiệm Cà Phê Cà Pháo tại khu Thảo Điền, TP.HCM. Những ngày đầu, quán thu hút lượng khách lớn đến mức sau hơn 2 tuần phải tạm đóng cửa vài ngày để điều chỉnh nhân sự, nguyên liệu và quy trình phục vụ. Theo thông tin từ quán, tình trạng quá tải khiến một số khâu vận hành chưa đáp ứng kịp lượng khách.

Đàm Vĩnh Hưng không chỉ đứng tên thương hiệu. Trong thời gian đầu, anh thường xuyên xuất hiện tại quán, trực tiếp đón khách, pha chế, bưng bê, trò chuyện và chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Sau cơ sở đầu tiên, đến tháng 7, nam ca sĩ mở thêm cơ sở thứ 2 tại đường Nguyễn Thông, TP.HCM. Tháng 9, anh tiếp tục thông báo chuẩn bị đưa Cà Phê Cà Pháo đến Đà Lạt, tại số 2A Bùi Thị Xuân.

Cơ sở tại Đà Lạt dự kiến khai trương trong 3 ngày, từ 27-29/9. Đặc biệt, tầng 2 được dành cho khách muốn nghe Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn. Như vậy, nếu khai trương đúng kế hoạch, thương hiệu sẽ có 3 cơ sở tại TP.HCM và Đà Lạt.

Một điểm đáng chú ý trong cách làm của Đàm Vĩnh Hưng là biến quán cà phê thành một phần của trải nghiệm nghệ sĩ. Khách không chỉ đến uống cà phê mà còn có cơ hội gặp gỡ, chụp hình hoặc nghe anh hát.

Ca sĩ đình đám một thời Đan Trường cũng đang có bước đi tương tự. Tháng 5/2026, anh khai trương Bo's Coffee House tại đường Đinh Tiên Hoàng, TP.HCM. Chỉ trong 2 ngày 23-24/5, nam ca sĩ cho biết quán đón hơn 1.300 lượt khách. Riêng ngày thứ hai, quán kín chỗ, thậm chí "không còn chỗ đứng".

Đến tháng 9, Đan Trường thông báo đưa thương hiệu ra Bắc. Cơ sở tại Quảng trường 3/2, TP Bắc Ninh dự kiến khai trương ngày 16/10.

Không dừng ở thị trường trong nước, tại Mỹ, nam ca sĩ cũng phát triển thương hiệu Cafés Quán và chuẩn bị mở thêm cơ sở tại San Jose vào tháng 10.

Với Đan Trường, kinh doanh cà phê không phải một dự án đơn lẻ mà đang được triển khai có hệ thống ở cả Việt Nam và Mỹ, song song với hoạt động nghệ thuật.

Nhưng không phải người nổi tiếng nào cũng giữ được quán

Nếu Đàm Vĩnh Hưng và Đan Trường đang mở rộng, câu chuyện của nghệ sĩ Cát Tường lại đi theo hướng khác.

Tháng 6/2025, nữ nghệ sĩ mở Tiệm Cà Phê Cát Tường 1977 tại TP.HCM. Cô cho biết đã đầu tư khoảng 400 triệu đồng để sửa chữa căn nhà và thiết kế không gian theo phong cách hoài cổ. Giá bán được định hướng bình dân, khoảng 25.000 đồng/ly. Thế nhưng sau hơn 9 tháng, Cát Tường quyết định đóng cửa.

Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, những ngày đông khách nhất, doanh thu quán đạt khoảng 3 triệu đồng/ngày. Trong khi đó, quán phải duy trì nhân sự, thuê bãi giữ xe và gánh các chi phí vận hành khác.

Có thời điểm, quán phải bù lỗ. Cát Tường thậm chí lấy tiền túi để trả lương cho nhân viên.

Một nguyên nhân đáng chú ý là sự phụ thuộc vào chính người nổi tiếng. Cát Tường nhận ra một bộ phận khách đến quán chủ yếu vì muốn gặp cô. Có khách còn gọi điện hỏi trước xem cô có ở quán hay không rồi mới quyết định đến.

Điều này tạo ra một nghịch lý: người chủ vừa là lợi thế để kéo khách, vừa có thể trở thành một phần của bài toán vận hành. Khi Cát Tường phải đi quay phim, diễn sân khấu hoặc công tác, cô không thể thường xuyên có mặt tại quán. Nhưng nếu thiếu sự xuất hiện của "bà chủ nổi tiếng", sức hút với một bộ phận khách cũng giảm xuống. Sau một thời gian, nữ nghệ sĩ nhận thấy việc kinh doanh ảnh hưởng đáng kể đến công việc và thời gian cá nhân nên quyết định dừng lại.

Không chỉ các nghệ sĩ kỳ cựu, năm 2026 cũng xuất hiện những gương mặt trẻ hơn thử sức với F&B. Đầu tháng 6, diễn viên Steven Nguyễn khai trương một quán cà phê tại phường Hòa Hưng, TP.HCM. Trong ngày đầu, lượng khách đến vượt dự kiến, nhiều người phải xếp hàng mua nước, trong khi khu vực bên trong quán kín chỗ.

Steven Nguyễn cũng trực tiếp có mặt tại quán để pha chế, phục vụ và chụp ảnh cùng khách. Sức hút đến từ cả lượng người hâm mộ của nam diễn viên lẫn sự chú ý dành cho anh sau những dự án điện ảnh gần đây.

Ngoài ra còn nhiều nghệ sĩ khác cũng thử sức kinh doanh quán cà phê như diễn viên Hải Triều mở quán tại Quận 1 và nhanh chóng rơi vào cảnh quá tải vì lượng khách lớn, phải lên tiếng xin lỗi. Trong khi đó, Tiến Luật khai trương C13 Coffee tại khu Sala, trực tiếp tham gia vận hành và xem đây là một thử sức kinh doanh bên cạnh hoạt động nghệ thuật....

Một ly cà phê cần nhiều hơn sức hút của người nổi tiếng

Trường hợp này cho thấy mô hình đang được nhiều nghệ sĩ lựa chọn: Chính nghệ sĩ trở thành một phần của thương hiệu. Ngày khai trương có thể là một sự kiện truyền thông. Người hâm mộ trở thành những vị khách đầu tiên. Những hình ảnh xếp hàng, kín chỗ lại tiếp tục tạo hiệu ứng trên mạng xã hội.

Danh tiếng có thể giúp một quán cà phê có lượng khách ban đầu, nhưng không tự động biến thành hiệu quả kinh doanh dài hạn. Nhưng sau ngày khai trương, bài toán trở lại rất thực tế.

Đàm Vĩnh Hưng từng phải tạm đóng cửa cơ sở đầu tiên để điều chỉnh vì lượng khách quá đông, nhưng sau đó tiếp tục mở thêm địa điểm. Đan Trường cũng nhanh chóng đưa mô hình từ TP.HCM ra Bắc Ninh và duy trì hoạt động kinh doanh tại Mỹ.

Trong khi đó, Cát Tường phải dừng lại sau hơn 9 tháng vì doanh thu không đủ bù chi phí và mô hình phụ thuộc khá nhiều vào sự xuất hiện của chính cô.

Với nghệ sĩ, lợi thế lớn nhất có thể là lượng người hâm mộ sẵn có. Nhưng để biến những người đến vì tò mò, yêu mến thần tượng thành khách hàng quay lại thường xuyên, quán vẫn phải giải quyết những bài toán rất truyền thống của F&B: sản phẩm, giá bán, vị trí, trải nghiệm, nhân sự và chi phí vận hành.

Sau cùng, khi ánh đèn sân khấu tắt và nghệ sĩ không có mặt tại quầy, thứ giữ chân khách có lẽ vẫn là chất lượng của chính ly cà phê và trải nghiệm mà quán mang lại.

Ảnh: Tổng hợp