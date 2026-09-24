Nhìn vóc dáng này ai bảo cô ấy 35 tuổi, gái đôi mươi còn thua, bí quyết được tiết lộ: 100 lần squat mỗi ngày + ăn uống thế này

Nana (Lim Jin-ah) từng là thành viên nhóm nhạc After School trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô gây chú ý qua nhiều bộ phim như Mask Girl, The Confession và các tác phẩm điện ảnh, truyền hình gần đây.

Bên cạnh diễn xuất, vóc dáng săn chắc và thói quen tập luyện của Nana cũng nhiều lần được người hâm mộ quan tâm. Nữ diễn viên từng chia sẻ một số cách cô duy trì chế độ ăn uống và vận động trong những giai đoạn cần kiểm soát vóc dáng.

Tuy nhiên, đây là thói quen cá nhân của Nana, không phải công thức giảm cân áp dụng cho tất cả mọi người.

1. Ưu tiên protein, giảm tinh bột tinh chế

Trong một lần chia sẻ về việc kiểm soát cân nặng trên chương trình Please Take Care of My Refrigerator, Nana cho biết cô thường chú trọng protein trong các bữa ăn và hạn chế những nguồn tinh bột tinh chế như cơm trắng, bột mì.

Thay vào đó, cô lựa chọn các thực phẩm như khoai lang, bí đỏ, ngô và ưu tiên cách chế biến, nêm nếm đơn giản hơn. Uống đủ nước cũng là một phần trong thói quen hàng ngày của nữ diễn viên.

Điều đáng chú ý là Nana không hoàn toàn loại bỏ những món mình yêu thích. Cô từng nói mình thích canh kim chi, mì Ý hay pizza kiểu Chicago nhưng sẽ điều chỉnh lượng ăn khi cần kiểm soát vóc dáng.

Cách này cho thấy việc giữ dáng không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải loại bỏ hoàn toàn những món ăn yêu thích, mà quan trọng là khẩu phần và tổng thể chế độ ăn.

2. Từng có thói quen ăn bơ khi bụng đói

Một thói quen ăn uống khá đặc biệt của Nana là cô từng chia sẻ việc ăn bơ hoặc bơ sữa trâu vào buổi sáng khi bụng đói.

Nana cho biết cô lựa chọn các nguồn chất béo mà mình cho là phù hợp và cảm thấy dễ ăn hơn so với uống dầu ô liu trực tiếp.

Tuy nhiên, đây chỉ là trải nghiệm cá nhân của nữ diễn viên. Bơ và bơ sữa trâu đều là nguồn chất béo giàu năng lượng, vì vậy không nên xem việc ăn bơ lúc đói là một phương pháp giảm cân.

Nếu muốn kiểm soát cân nặng, điều quan trọng vẫn là tổng lượng năng lượng và chất dinh dưỡng trong cả ngày, thay vì tập trung vào một loại thực phẩm riêng lẻ.

3. Mỗi tuần tập gym 2 buổi, kết hợp cardio và tập sức mạnh

Nana từng chia sẻ cô duy trì việc tập gym khoảng 2 buổi mỗi tuần, mỗi buổi khoảng 1,5 giờ.

Lịch tập thường gồm:

Khoảng 10 phút khởi động. Khoảng 40 phút tập cardio. Khoảng 30 phút tập tạ. Khoảng 10 phút giãn cơ.

Nữ diễn viên cũng chú trọng các nhóm cơ như lưng, mông, chân và vùng trung tâm cơ thể.

Việc kết hợp cardio với tập sức mạnh giúp buổi tập đa dạng hơn, đồng thời tập sức mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển cơ bắp.

4. Bận đến đâu vẫn tranh thủ squat và tập bụng

Khi lịch quay phim hoặc công việc dày đặc, Nana từng chia sẻ cô tận dụng thời gian trước khi ngủ để tập các bài tập không cần dụng cụ.

Một trong những bài tập quen thuộc của cô là 100 lần squat và 100 lần gập bụng.

Squat chủ yếu tác động đến nhóm cơ ở chân và mông, trong khi các bài tập bụng giúp rèn luyện nhóm cơ trung tâm.

Tuy nhiên, không cần bắt chước chính xác con số 100 lần. Với người mới tập, nên bắt đầu từ số lần phù hợp với thể lực, chú trọng kỹ thuật và tăng dần cường độ thay vì cố hoàn thành một con số cố định.

5. Xen kẽ yoga, ngâm mình và massage để thư giãn

Bên cạnh cardio và tập tạ, Nana còn yêu thích yoga và yoga trên không. Đây là những hoạt động giúp cô thay đổi hình thức vận động, đồng thời chú trọng đến độ linh hoạt và khả năng vận động của cơ thể.

Nữ diễn viên cũng từng kết hợp các hoạt động thư giãn như tắm, massage và thiền âm thanh sau những buổi tập hoặc trong thời gian nghỉ ngơi.

Những hoạt động này không phải phương pháp trực tiếp giúp giảm cân, nhưng có thể trở thành một phần của lối sống lành mạnh, đặc biệt khi kết hợp với vận động thường xuyên và chế độ ăn cân bằng.

Giữ dáng không chỉ nằm ở một bài tập hay một món ăn

Từ những chia sẻ của Nana có thể thấy thói quen giữ dáng của cô không chỉ xoay quanh việc tập squat hay cắt giảm tinh bột.

Ăn uống có kiểm soát + tập cardio + tập sức mạnh + vận động linh hoạt + nghỉ ngơi là những yếu tố được cô kết hợp trong sinh hoạt hàng ngày.

Đặc biệt, những thói quen như ăn bơ khi bụng đói hay tập 100 lần squat, gập bụng chỉ nên được xem là kinh nghiệm cá nhân của Nana, không phải “bí quyết giảm cân” đã được chứng minh phù hợp với tất cả mọi người.

Nếu muốn cải thiện vóc dáng, nên lựa chọn chế độ ăn và chương trình tập luyện phù hợp với thể trạng, mục tiêu và khả năng duy trì lâu dài.