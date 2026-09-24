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Đỡ không nổi phim Việt lập hẳn kỷ lục Guinness, chưa chiếu đã chiếm top 1 phòng vé ngon ơ

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Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một bộ phim khủng như vậy.

Sau 5 năm ấp ủ và nhiều lần phải hoãn chiếu, bộ phim điện ảnh Trại Buôn Người của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh kết hợp cùng vợ là NSX Mèo Bích Trang đã chính thức được ra rạp với những suất chiếu sớm từ ngày 24/09. Theo Box Office Vietnam, chỉ sau 8 giờ đầu tiên mở bán vé, tác phẩm đã nhanh chóng vươn lên vị trí top 1 phòng vé ngày với doanh thu hơn 1,95 tỷ đồng. Con số này phần nào cho thấy sức hút từ một dự án sở hữu đề tài xã hội gai góc cùng dàn diễn viên thực lực.

Đáng nói là ngay trước thời điểm khởi chiếu chính thức (25/09), Trại Buôn Người còn được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao bằng xác lập kỷ lục Guinnes tại đêm công chiếu ra mắt. Trại Buôn Người được công nhận là phim điện ảnh chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia đông nhất Việt Nam với tổng số nhân sự tham gia thực tế vượt mức 10.000 người. Đối với ê-kíp sản xuất, con số này không chỉ là một cột mốc đáng tự hào mà còn ghi dấu công sức, sự đồng lòng và tâm huyết của hàng nghìn con người đứng sau những thước phim đại cảnh trên màn ảnh.

Để vận hành một bộ máy nhân sự khổng lồ suốt, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh - người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm cascadeur và chỉ đạo võ thuật - đã đầu tư rất nhiều nguồn lực vào các phân cảnh hành động sinh tồn. Riêng các đại cảnh lớn tại sào huyệt tội phạm trong phim đã huy động tới hơn 700 diễn viên trẻ tham gia quần chúng.

Bên cạnh yếu tố dàn dựng, kịch bản phim còn gây chú ý khi được xây dựng từ quá trình tiếp cận trực tiếp các câu chuyện đời thực của những nạn nhân của nạn buôn người và lực lượng giải cứu. Ê-kíp cũng mời nạn nhân thực tế ngoài đời tham gia vào dự án, mang lại góc nhìn chân thực về vấn nạn lừa đảo lao động.

Được dán nhãn T18, Trại Buôn Người xoay quanh nhân vật nam chính Ny (Steven Nguyễn). Nhằm giải cứu cô em gái Út Đẹt (Á hậu Huỳnh Minh Kiên) sa bẫy bọn buôn người, Ny đã bị bắt cóc và từ đó lọt vào "trại" người nguy hiểm nguy. Tại hang ổ này, các nạn nhân bị đối xử tàn nhẫn, bị xóa bỏ danh tính và ép buộc phải mang những mã số trên ngực áo nhằm phục vụ cho mục đích quản lý của bọn đầu sỏ. Trước sự tra tấn dã man về cả thể xác lẫn tinh thần, Ny đã bí mật tập hợp các nạn nhân, khơi dậy ý chí sinh tồn của họ. Anh vạch ra một kế hoạch phản kháng và đào tẩu đầy nghẹt thở để tự giải cứu chính mình cùng em gái khỏi sào huyệt tội ác.

Bộ phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên thuộc nhiều thế hệ như NSND Như Quỳnh, Quách Ngọc Ngoan), cùng các gương mặt quen thuộc như NSƯT Tuyết Thu, Võ Thành Tâm, Quách Ngọc Tuyên, Tùng Mint, Pông Chuẩn, La Thành...

Theo Mộng Du

Phụ Nữ Mới

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