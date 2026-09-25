Ca sĩ vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Kế thừa di sản nhan sắc của đế chế giải trí, có 16.2 triệu fan sau 1 năm

TC Candler mới đây đã chính thức gọi tên Seonghyeon(CORTIS) trong danh sách đề cử "Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026" ở bảng nam. Xuất hiện bên cạnh hàng loạt tên tuổi đình đám toàn cầu, nam thần tượng sinh năm 2009 nhanh chóng trở thành tâm điểm thảo luận sôi nổi trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

TC Candler mới đây đã chính thức gọi tên Seonghyeon(CORTIS) trong danh sách đề cử "Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026" ở bảng nam

Dù tuổi đời còn rất trẻ, anh chàng đã ghi điểm tuyệt đối nhờ đường nét gương mặt thanh tú, tỷ lệ hài hòa cùng chiều cao 1,75 m nổi bật. Khí chất ngôi sao hiếm có cùng thần thái biểu diễn cuốn hút giúp Seonghyeon nhanh chóng vươn lên thành một trong những gương mặt có sức hút hàng đầu thế hệ mới.

Khí chất ngôi sao hiếm có cùng thần thái biểu diễn cuốn hút giúp Seonghyeon nhanh chóng vươn lên thành một trong những gương mặt có sức hút hàng đầu thế hệ mới

Điểm chiếm trọn "spotlight" trên gương mặt của Seonghyeon chính là chiếc sống mũi cao thẳng tắp, sắc nét như tạc tượng. Nhờ cấu trúc xương mặt chuẩn mực, nam thần tượng sở hữu góc nghiêng thần thánh có thể "chấp" mọi ống kính. Dù là những bức ảnh chụp lén (preview) chất lượng thấp tại sân bay, hay thậm chí khi đeo khẩu trang kín mít, vẻ ngoài điển trai của anh vẫn khiến cộng đồng mạng liên tục truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt.

Nhờ cấu trúc xương mặt chuẩn mực, nam thần tượng sở hữu góc nghiêng thần thánh có thể "chấp" mọi ống kính

Sự bứt phá mạnh mẽ về mặt hình ảnh của Seonghyeon khiến công chúng lập tức liên tưởng đến công thức đào tạo nhan sắc đặc trưng của BigHit Music. Kể từ khi mở rộng quy mô, đế chế giải trí này luôn sở hữu những visual mang tính biểu tượng, đóng vai trò mũi nhọn truyền thông trong việc thu hút fan cứng và mở rộng độ nhận diện cho toàn nhóm như V, Jungkook (BTS) hay Soobin, Yeonjun (TXT). Seonghyeon được đánh giá là cái tên tiếp theo kế thừa trọn vẹn di sản nhan sắc đỉnh cao này.

Seonghyeon được đánh giá là cái tên tiếp theo kế thừa visual mang tính biểu tượng, đóng vai trò mũi nhọn truyền thông trong việc thu hút fan như V, Jungkook (BTS) hay Soobin, Yeonjun (TXT)

Sức hút của Seonghyeon còn đến từ sự đối lập đầy quyến rũ trong thần thái. Khi trình diễn những vũ đạo mạnh mẽ hay thực hiện các bộ ảnh thời trang, anh mang đến vẻ lạnh lùng, cá tính đầy sắc sảo. Thế nhưng chỉ cần nở nụ cười, nam thần 17 tuổi lại đốn gục trái tim người hâm mộ nhờ hai chiếc lúm đồng tiền cực duyên, tạo nên vẻ mềm mại, rạng rỡ và gần gũi.

Đằng sau diện mạo vạn người mê là một profile nghệ thuật khiến công chúng phải trầm trồ. Seonghyeon tên thật là Eom Seonghyeon, sinh năm 2009, là thành viên nhỏ tuổi nhất (maknae) của nhóm nhạc nam CORTIS thuộc quản lý của "ông lớn" BigHit Music. Chính thức gia nhập công ty từ năm 13 tuổi, anh chàng đã trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt và bộc lộ năng khiếu âm nhạc thiên bẩm. Trong suốt quãng thời gian làm thực tập sinh, Seonghyeon đã tự sáng tác khoảng 100 ca khúc, đặt nền móng vững chắc cho tư duy nghệ thuật vượt trội.

Chính thức gia nhập công ty từ năm 13 tuổi, anh chàng đã trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt và bộc lộ năng khiếu âm nhạc thiên bẩm

Ra mắt cùng CORTIS vào tháng 8/2025 với sản phẩm chào sân là EP COLOR OUTSIDE THE LINES, nam thần tượng đã gây kinh ngạc khi trực tiếp tham gia sản xuất và viết lời cho toàn bộ 5 ca khúc. Đĩa đơn đầu tay này đã cán mốc 250.000 bản bán ra ngay trong ngày đầu tiên, thiết lập kỷ lục doanh số đối với một nhóm nhạc tân binh ra mắt trong năm 2025.

Ra mắt cùng CORTIS vào tháng 8/2025 với sản phẩm chào sân là EP COLOR OUTSIDE THE LINES, nam thần tượng đã gây kinh ngạc khi trực tiếp tham gia sản xuất và viết lời cho toàn bộ 5 ca khúc

Không dừng lại ở mảng sáng tác và sản xuất âm nhạc, Seonghyeon còn khẳng định vị thế của một cỗ máy nhảy hàng đầu của nhóm. Anh sở hữu kỹ năng vũ đạo điêu luyện, tư duy chuyển động hiện đại và là người trực tiếp đảm nhận vai trò biên đạo cho hai bản hit nổi bật của nhóm là GO! và Fashion.

Nam idol sở hữu kỹ năng vũ đạo điêu luyện, tư duy chuyển động hiện đại và là người trực tiếp đảm nhận vai trò biên đạo cho hai bản hit nổi bật của nhóm là GO! và Fashion.

Bước sang năm 2026, Seonghyeon tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột sáng tạo khi là người phối khí chính cho mini album thứ hai của CORTIS mang tên GREENGREEN. Đây là sản phẩm tự sản xuất đầy tâm huyết của Seonghyeon cùng 4 thành viên còn lại: James, Juhoon, Martin và Keonho. Nam thần tượng sinh năm 2009 đảm nhận vai trò viết lời và sản xuất trọn vẹn cả 5 ca khúc trong album, thể hiện sự trưởng thành vượt bậc trong tư duy âm nhạc.

Sự đầu tư chỉn chu đã mang về cho CORTIS chuỗi kỳ tích đáng nể. Album GREENGREEN chính thức vượt mốc 4,1 triệu bản bán ra, biến CORTIS trở thành một trong hai nghệ sĩ duy nhất trong năm 2026 (bên cạnh đàn anh BTS) vượt qua mốc doanh số khủng 4 triệu bản. Thành tựu này đã đưa tên tuổi của nhóm nói chung và cá nhân Seonghyeon nói riêng bước lên một tầm cao mới trong nền công nghiệp giải trí.

Bước sang năm 2026, Seonghyeon tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột sáng tạo khi là người phối khí chính cho mini album thứ hai của CORTIS mang tên GREENGREEN

Sức hút toàn diện từ visual đến tài năng đã tạo nên một làn sóng hâm mộ bùng nổ trên toàn cầu. Chỉ sau 1 năm ra mắt, tài khoản Instagram chính thức của CORTIS đã chạm cột mốc ấn tượng với hơn 16,2 triệu lượt theo dõi. Con số này là minh chứng rõ nét nhất cho sức ảnh hưởng quốc tế vượt trội, đưa CORTIS trở thành "tân binh khủng long" hot nhất và được săn đón nhất của làng giải trí ở thời điểm hiện tại.

Chỉ sau 1 năm ra mắt, tài khoản Instagram chính thức của CORTIS đã chạm cột mốc ấn tượng với hơn 16,2 triệu lượt theo dõi cho thấy CORTIS là "tân binh khủng long" hot nhất và được săn đón nhất của làng giải trí ở thời điểm hiện tại

Trên trường quốc tế, dấu ấn của nhóm liên tục được khẳng định khi họ nhận tới 3 đề cử tại giải thưởng âm nhạc danh giá MTV VMAs 2026, bao gồm các hạng mục quan trọng: Nhóm nhạc xuất sắc nhất, Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và K-pop xuất sắc nhất. Chưa dừng lại ở đó, CORTIS còn tạo nên màn càn quét lịch sử tại các lễ trao giải lớn khi mang về trọn vẹn 3 chiếc cúp danh giá: Daesang Record Of The Year, Bonsang Artist Of The Year và giải thưởng triển vọng Next Leader.

Việc hội tụ đầy đủ các yếu tố từ ngoại hình cực phẩm, khả năng sáng tác, biên đạo cho đến thần thái sân khấu mạnh mẽ đã giúp nam nghệ sĩ trẻ xây dựng hình tượng một thần tượng toàn diện trong mắt công chúng.

Với đà phát triển vượt bậc như hiện tại, Seonghyeon hứa hẹn sẽ còn tiến xa hơn nữa, không chỉ là niềm tự hào của CORTIS mà còn là một biểu tượng giải trí mới của bản đồ âm nhạc thế giới trong tương lai gần

Ở tuổi 17, Seonghyeon đang sở hữu những nền tảng vững chắc mà bất kỳ ngôi sao trẻ nào cũng mơ ước. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, trên sân khấu hay qua những khoảnh khắc hậu trường đơn giản, anh đều dễ dàng trở thành tâm điểm bàn luận của truyền thông và khán giả. Nhiều chuyên gia và người hâm mộ nhận định Seonghyeon hội tụ đủ mọi tố chất để trở thành gương mặt đại diện hàng đầu của thế hệ thần tượng Gen 5. Với đà phát triển vượt bậc như hiện tại, Seonghyeon hứa hẹn sẽ còn tiến xa hơn nữa, không chỉ là niềm tự hào của CORTIS mà còn là một biểu tượng giải trí mới của bản đồ âm nhạc thế giới trong tương lai gần.

Ảnh: X