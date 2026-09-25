Nhà chỉ là đi thuê, cô gái vẫn bỏ 45 triệu cải tạo: "Tôi không muốn sống tạm bợ"

Có những nơi chúng ta chỉ ở vài tháng, vài năm rồi sẽ rời đi. Vì biết đó không phải căn nhà thuộc về mình, nhiều người chấp nhận một chiếc giường vừa đủ ngủ, vài món đồ dùng cơ bản và những bức tường cũ kỹ với suy nghĩ: Nhà thuê thôi mà, cần gì đầu tư quá nhiều. Nhưng với một cô gái sống tại Quảng Đông (Trung Quốc), thuê nhà không đồng nghĩa với việc phải sống tạm bợ. Dù căn phòng thuộc về ai, đây vẫn là nơi cô trở về và dành phần lớn thời gian riêng tư mỗi ngày. Vì vậy, cô quyết định bỏ khoảng 45 triệu đồng để cải tạo căn nhà thuê theo ý mình.

Căn phòng sau đó được blogger có tài khoản Sâm Đảo Mộc chia sẻ lên mạng xã hội và nhanh chóng gây chú ý. Điều đáng nói là với khoản tiền này, cô không đập đi làm lại hay sửa chữa quá lớn. Thay vào đó, cô tập trung vào những thứ ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác sống: che phần sàn cũ, xử lý những bức tường xuống cấp, thay đổi ánh sáng và bổ sung nội thất phù hợp. Từng thay đổi không quá lớn, nhưng khi ghép lại, căn nhà thuê ban đầu gần như mang một diện mạo khác.

Theo nữ blogger, một căn phòng trọ cũ thường tạo cảm giác xuống cấp bởi ba vấn đề dễ thấy: sàn bẩn, tường bong tróc hoặc các góc bị thâm đen và cuối cùng là thiếu ánh sáng. Căn phòng cô thuê cũng không ngoại lệ. Sàn vốn đã cũ, đặc biệt những đường ron giữa các viên gạch chuyển màu đen khiến tổng thể càng kém sạch sẽ.

Ban đầu, cô từng nghĩ đến phương án lát sàn ghép như nhiều màn “lột xác phòng trọ” trên mạng. Tuy nhiên, sau khi thử trên một diện tích nhỏ, cô nhận thấy cách này không thực sự phù hợp. Không chỉ tốn thêm tiền vật liệu và công lắp đặt, nếu tự làm sẽ mất khá nhiều thời gian. Theo trải nghiệm của blogger, loại sàn cô thử cũng dễ bị lõm khi chịu tác động của vật nặng và cảm giác khi bước lên không như mong đợi. Cuối cùng, thay vì thay toàn bộ sàn, cô chọn một giải pháp đơn giản hơn: trải thảm giả sợi sisal.

Chỉ một thay đổi này đã che được phần nền cũ và khiến căn phòng trông ấm áp hơn hẳn. Bề mặt thảm có cảm giác gần giống sợi gai nhưng không gây khó chịu khi bước chân lên. Mặt sau bằng vải cũng giúp hạn chế mùi, phù hợp để sử dụng trong phòng ngủ.

Sau sàn nhà, vấn đề tiếp theo là những bức tường. Sơn lại toàn bộ là phương án dễ nghĩ tới nhất nhưng đồng nghĩa với việc phải chịu mùi sơn và phát sinh thêm chi phí. Cô cũng từng cân nhắc giấy dán tường, song lo ngại khi tháo ra có thể ảnh hưởng tới bề mặt tường nguyên bản của căn nhà thuê.

Cuối cùng, nữ blogger chọn gắn dày đặc những bức ảnh bằng băng keo để tạo một mảng tường trang trí. Sắc cam của bảng trang trí đặt cạnh chiếc sofa xanh olive tạo nên sự tương phản vừa đủ, mang hơi hướng retro nhưng vẫn nhẹ nhàng. Đây cũng trở thành một trong những góc nổi bật nhất sau khi căn phòng được cải tạo.

Ở những vị trí khác, cô dùng bảng nỉ cố định rồi gắn thêm ảnh và poster. Ưu điểm là chủ nhân có thể liên tục thay đổi cách trang trí theo sở thích và tháo xuống khi chuyển nhà, thay vì đầu tư quá nhiều vào một căn phòng không thuộc sở hữu của mình. Từ một bức tường cũ gần như chẳng có gì đáng chú ý, nơi đây trở thành phông nền tạo cá tính cho cả căn phòng.

Nếu sàn và tường quyết định diện mạo, blogger cho rằng ánh sáng lại là yếu tố tạo nên cảm xúc cho căn phòng. Cô lựa chọn hệ thống đèn có thể điều chỉnh ba màu ánh sáng. Khi bật tông vàng ấm vào buổi tối, căn phòng lập tức trở nên dịu và gần gũi hơn. Độ sáng vẫn đủ để cô nằm trên sofa đọc sách nhưng không quá gắt. Chỉ cần tắt ánh sáng trắng thông thường và bật những nguồn sáng nhỏ, cảm giác lạnh lẽo vốn có của căn phòng thuê cũng thay đổi đáng kể. Khu vực cửa sổ được sử dụng rèm voan mỏng. Ánh sáng tự nhiên vẫn có thể đi vào phòng, trong khi lớp rèm giúp tổng thể trở nên mềm mại và thoáng hơn.

Không phải mọi thứ trong căn phòng đều được mua lại. Chiếc giường vốn có màu gỗ vàng hoa lê nên blogger mua dầu sáp gỗ cùng tông để sơn lại, giúp bề mặt trông đồng đều và phù hợp hơn với phong cách chung.

Phòng ngủ trước khi cải tạo.

Bên cạnh giường là chiếc tủ chín ngăn bằng gỗ nguyên khối, sử dụng kết cấu mộng và chốt gỗ thông. Những ngăn nhỏ được tận dụng để cất sách và đồ dùng, trong khi mặt tủ có thể đặt các món trang trí. Cô cũng đặt thêm một chiếc ghế lười sát tường để tạo góc nghỉ ngơi. Thay vì mua quá nhiều món đồ khác phong cách, blogger ưu tiên nội thất có chất liệu và màu sắc tương đồng, đặc biệt là các tông gỗ tự nhiên. Nhờ vậy, căn phòng không cần quá nhiều đồ nhưng vẫn có sự liên kết về thị giác.

Vốn yêu thích hoa và cây cảnh, cô đưa khá nhiều chậu cây vào không gian sống. Những loại cây chịu bóng được ưu tiên vì phù hợp với điều kiện trong nhà. Theo chia sẻ của blogger, căn phòng trang trí những loại cây như trầu bà lá xẻ, trầu bà thanh xuân, sen đá, cây kim ngân và trúc phát tài. Chúng được đặt xen kẽ cạnh đồ nội thất, cửa sổ và những khoảng trống trong phòng. Sắc xanh của cây cối giúp các tông gỗ, cam và xanh olive trở nên tự nhiên hơn, đồng thời khiến căn phòng bớt cảm giác như một nơi chỉ dùng để ngủ.

Sau tất cả, nữ blogger không thay đổi kết cấu căn nhà, cũng không đầu tư vào những hạng mục quá lớn. Cô chỉ xử lý lần lượt những thứ khiến mình cảm thấy không thoải mái: sàn cũ được che bằng thảm, tường trở thành góc trang trí, ánh sáng lạnh được thay bằng những ngọn đèn ấm, còn khoảng trống được lấp đầy bằng cây xanh và những món đồ mình yêu thích.

Điều đáng chú ý trong màn cải tạo này có lẽ không chỉ nằm ở căn phòng trước và sau khác nhau ra sao, mà ở cách cô nhìn về một nơi ở tạm thời. Nhà có thể là nhà thuê, nhưng những ngày sống trong đó vẫn là cuộc sống của chính mình. Không nhất thiết phải chờ đến khi mua được một căn nhà thật lớn mới bắt đầu sống theo cách mình thích. Đôi khi chỉ cần một tấm thảm, một ngọn đèn vàng, vài chậu cây và một góc nhỏ đủ khiến mình muốn trở về, nơi ở tạm cũng có thể trở thành “nhà”.

Nguồn: Toutiao