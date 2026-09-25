Nam nghệ sĩ Việt đình đám bán nước giặt rửa khắp cả nước, ở biệt thự 21 tỷ

Từ diễn viên nghèo đến MC quốc dân, rồi lấn sân bán thứ ai cũng dùng

Quyền Linh sinh năm 1969 tại Tiền Giang. Anh từng trải qua tuổi thơ nhiều thiếu thốn trước khi theo học Trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Thập niên 1990, Quyền Linh ghi dấu trên màn ảnh qua hàng loạt bộ phim như Người Hà Nội, Những nẻo đường phù sa, Đồng tiền xương máu, Giao thời... Vẻ ngoài phong trần cùng lối diễn tự nhiên giúp anh trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình.

Sau đó, Quyền Linh chuyển hướng mạnh sang công việc dẫn chương trình. Với Vượt lên chính mình, Bạn muốn hẹn hò cùng nhiều chương trình xã hội, thiện nguyện, anh dần tạo dựng hình ảnh một MC gần gũi, đặc biệt với người lao động và khán giả bình dân.

Quyền Linh được mệnh danh là "MC quốc dân"

Điều thú vị là khi sự nghiệp nghệ thuật đã tương đối ổn định, Quyền Linh lại thử sức ở lĩnh vực kinh doanh những sản phẩm rất đời thường. Năm 2018, Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh được thành lập. Ngày 16/4/2025, Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh đã đổi tên thành Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity.

Theo các nguồn thông tin về doanh nghiệp, công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và các chế phẩm vệ sinh. Quyền Linh cùng một số nghệ sĩ được giới thiệu là những người đồng sáng lập, nghiên cứu thị trường và xây dựng thương hiệu hóa mỹ phẩm.

Trong cuộc trò chuyện với Dân Việt, Quyền Linh cho biết chính cuộc sống gia đình và sự hy sinh của bà xã Dạ Thảo khiến anh nảy ra ý tưởng kinh doanh nước rửa chén. Anh muốn lựa chọn lĩnh vực gần gũi với phụ nữ nội trợ, những người phải dành nhiều thời gian cho công việc nhà.

Nam MC cũng từng chia sẻ rằng anh không chỉ nhìn việc kinh doanh dưới góc độ lợi nhuận. Theo Quyền Linh, nếu làm nghệ thuật và dành một phần thu nhập cho hoạt động thiện nguyện, khả năng hỗ trợ sẽ có giới hạn; nếu kinh doanh hiệu quả, anh có thể có thêm nguồn lực để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Quyền Linh chia sẻ nếu kinh doanh hiệu quả, anh có thể có thêm nguồn lực để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn

Những ngày đầu đưa sản phẩm ra thị trường, Quyền Linh và các nghệ sĩ đồng hành từng trực tiếp thực hiện những chuyến đi về các tỉnh miền Tây. Các nghệ sĩ vừa giao lưu, biểu diễn ,vừa giới thiệu sản phẩm và trao nhu yếu phẩm cho người dân.

Hình ảnh một MC nổi tiếng trực tiếp xuất hiện trong các hoạt động giới thiệu nước rửa chén, nước giặt từng khiến không ít người tò mò. Nhưng Quyền Linh dường như không quá bận tâm đến chuyện đó. Anh từng kể có người cho rằng một nghệ sĩ nổi tiếng như mình không cần phải đi bán nước rửa chén, song nam MC cho rằng việc trực tiếp tiếp xúc với người dân giúp anh hiểu hơn nhu cầu thực tế của họ.

Cuộc sống viên mãn bên vợ con trong biệt thự sang trọng

Nếu công việc kinh doanh mang đến cho Quyền Linh một vai trò mới thì gia đình lại là nơi nam nghệ sĩ dành nhiều sự quan tâm. Quyền Linh kết hôn với doanh nhân Dạ Thảo năm 2005. Hai người có hai con gái là Mai Thảo Linh (Lọ Lem) và Mai Thảo Ngọc (Hạt Dẻ).

Trong những lần hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống riêng, Quyền Linh thường dành cho bà xã Dạ Thảo những lời đầy trân trọng. Với nam MC, vợ không đơn thuần là người đồng hành trong hôn nhân, mà còn là người đã giúp anh thay đổi cách nhìn về cuộc sống, từ suy nghĩ đến công việc và cách vun vén gia đình.

Bà xã doanh nhân vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang là hậu phương vững chắc của Quyền Linh

Quyền Linh kể, thời điểm mới quen Dạ Thảo, anh có phần tự ti trước sự chênh lệch về điều kiện kinh tế giữa hai người. Khi ấy, Dạ Thảo đã có công việc kinh doanh ổn định, nhà cửa, xe cộ đầy đủ, trong khi anh vẫn là một nghệ sĩ trẻ đang loay hoay tìm chỗ đứng và phải bươn chải để trang trải cuộc sống.

Sự xuất hiện của Dạ Thảo vì thế trở thành một bước ngoặt đối với Quyền Linh. Từ một chàng trai từng sống khá phóng khoáng, kiếm được bao nhiêu thường chi tiêu hết bấy nhiêu, anh dần thay đổi khi bước vào cuộc sống gia đình. Nam MC học cách tiết kiệm, biết tính toán cho tương lai và ý thức hơn về trách nhiệm với những người thân bên cạnh mình.

Quyền Linh hiện sống cùng vợ con trong biệt thự bề thế ở TP.HCM

Sau gần hai thập kỷ đồng hành, vợ chồng Quyền Linh vẫn giữ được cuộc sống kín tiếng nhưng viên mãn. Gia đình nam MC hiện sống tại một căn biệt thự ở khu dân cư Phước Kiểng, TP.HCM. Nhiều năm trước, căn nhà được ước tính có giá trị khoảng 21 tỷ đồng, rộng khoảng 500m2 và do bà xã Dạ Thảo tham gia lên ý tưởng.

Điểm khiến căn biệt thự của Quyền Linh gây chú ý không chỉ nằm ở giá trị mà còn ở khu vườn. Hai vợ chồng tận dụng nhiều khoảng trống để trồng rau, cây ăn quả và hoa. Hình ảnh Quyền Linh tự tay chăm sóc vườn nhà từng nhiều lần được chia sẻ trên truyền thông.