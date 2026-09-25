Nghệ sĩ được mệnh danh là MC giàu nhất showbiz Việt: Ở nhà chục tỷ đồng, đầu tư 200 tỷ xây dựng dự án khu văn hoá nhưng chỉ thích đi dép tổ ong

Tuổi thơ cơ cực đi bán bánh đúc

Quyền Linh tên thật là Mai Huyền Linh, là anh cả trong một gia đình nông dân nghèo đông con. Gia đình anh cực kỳ khó khăn khi phải sống trong một chòi tranh chật hẹp. Để theo đuổi đam mê, chàng sinh viên Quyền Linh phải làm thêm rất nhiều việc lặt vặt như bơm xe, bán ve chai, khuân vác, thổi kèn đám ma... để trang trải học phí tại Trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Quyền Linh có lẽ là sao Việt trải qua nhiều nghề nhất.

Nghệ sĩ Quyền Linh hồi trẻ - Ảnh: FBNV

MC Quyền Linh từng kể: “Ngày xưa, tôi đi bán bánh đúc, bánh lọt. Vì làm bánh đúc, nếu dư bột thì mình sẵn làm bánh lọt luôn rồi làm nước cốt dừa, nước mắm. Có những hôm, mình thức dậy 2, 3 giờ sáng vo gạo xong để vào xay bột. Có những lúc cối xay hư, xay vài cái chảy bột ra nhưng hạt gạo vẫn còn trong đó. Lúc đó, mình buồn ngủ quá, bưng cối ra sửa nhưng rớt xuống, dập móng chân và tỉnh ngủ luôn”, theo báo Dân Việt.

Năm anh 18 tuổi, có đoàn tuyển sinh của trường Nghệ thuật - Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh) từ TP HCM xuống làng. Anh theo bạn bè gửi đơn dự thi, ba tháng sau nhận được giấy báo trúng tuyển.

Quyền Linh trong phim Đồng tiền xương máu - Ảnh: Dân Việt

Sở hữu gương mặt ăn ảnh với mái tóc rẽ ngôi lãng tử, Quyền Linh được nhiều đạo diễn ưu ái, mời đóng các loạt phim như: Khát vọng sống; Vườn đào năm ấy; Đứa con rơi. Nhận cát-xê hơn một triệu đồng từ phim đầu tay - Khát vọng sống, anh liền ra tiệm, mua hai xấp vải tặng mẹ.

Nửa cuối thập niên 1990 là giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp đóng phim của Quyền Linh, khi liên tiếp góp mặt trong các phim truyền hình kinh điển như: Người Hà Nội, Những nẻo đường phù sa, Đồng tiền xương máu...

Quyền Linh tham gia làm MC nhiều chương trình đồng hành cùng bà con nghèo khó như Vượt lên chính mình, Lục lạc vàng, Vì bạn xứng đáng...Ảnh: Bee

Năm 2005, có thể nói là một cột mốc lớn trong sự nghiệp của Quyền Linh khi anh có cơ hội trở thành người dẫn chương trình cho một TV show có tên là Vượt lên chính mình. Từ đây, Quyền Linh được khán giả ưu ái đặt cho danh xưng “MC của những người lao động nghèo”, "MC quốc dân"...

Đặc biệt, hình ảnh Quyền Linh đi dép lê, đi tổ ong từ đời thực lên sóng truyền hình, thậm chí tại các sự kiện lớn nhỏ càng trở nên quen thuộc.

"Tôi đã từng đi rất nhiều quốc gia trên thế giới nhưng thích ăn mặc đơn giản và nhất là mang dép tổ ong vừa êm chân, nhẹ nhàng, thoải mái... Đây còn là đặc trưng của người Việt Nam tôi thấy hãnh diện”, nam MC từng chia sẻ.

Bộ sưu tập dép tổ ong của Quyền Linh - Ảnh: VTCNews

Đến nay, Quyền Linh vẫn rất giản dị, mộc mạc nhưng ít ai biết, anh vẫn là một trong số những MC sở hữu khối tài sản "kếch xù".

Ở nhà hàng chục tỷ đồng, đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng dự án khu văn hóa

Theo VTCNews, Quyền Linh sở hữu căn biệt thự rộng lớn trị giá hàng chục tỷ đồng tọa lạc ở quận 7, TP.HCM. Cơ ngơi của nam MC có diện tích 500 m2, có màu trắng chủ đạo, được thiết kế theo phong cách châu Âu, do chính tay bà xã anh lên ý tưởng thực hiện. Căn nhà sang trọng, toát lên sự xanh mát nhờ vườn cây rộng, nhiều chủng loại.

Nội thất trong nhà được chọn lựa kỹ càng nhưng không quá cầu kỳ, tất cả đều đồng nhất theo tiêu chí tối giản, hiện đại, sang trọng nhưng không phô trương.

Căn biệt thự của gia đình Quyền Linh - Ảnh: VTCNews

Ngoài ra, vợ chồng Quyền Linh còn nắm trong tay nhiều bất động sản và xế hộp đắt đỏ. Anh và bà xã cũng đầu tư cho 2 cô con gái học tập ở môi trường quốc tế hàng đầu với mức học phí 276 triệu đồng/năm.

Quyền Linh cũng có một niềm đam mê với xe hơi. MC từng chia sẻ về việc sở hữu nhiều dòng xe khác nhau, đặc biệt 6 - 7 đời xe riêng đối với Ford - thương hiệu “ruột” của mình.

Nam MC sở hữu nhiều xế hộp đắt tiền - Ảnh: VTCNews

Ngoài công việc MC, Quyền Linh hoạt động kinh doanh riêng tại một số doanh nghiệp chuyên về sản xuất hóa mỹ phẩm, điều hành tour du lịch và truyền thông.

Năm 2018, Quyền Linh đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng dự án khu văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên - Sóc Trăng để bảo tồn văn hóa dân tộc Khmer, đồng thời tạo thành tụ điểm du lịch, tạo công ăn việc làm cho bà con địa phương.