Hậu vận khổ hay sướng quyết định ở cách bạn sống hôm nay: 5 điều phải thay đổi ngay, không thì hối hận cả đời

Có một điều càng trưởng thành người ta càng dễ nhận ra: Cuộc sống về sau hiếm khi được quyết định bởi một biến cố duy nhất. Nó thường là kết quả của rất nhiều lựa chọn nhỏ được lặp lại trong nhiều năm. Cách một người tiêu tiền, đối xử với gia đình, giữ gìn sức khỏe, lựa chọn bạn bè hay phản ứng trước khó khăn hôm nay đều có thể trở thành “vốn liếng” cho những năm tháng sau này. Bởi vậy, khi nói về hậu vận, thay vì chỉ chờ đợi một ngày vận may xuất hiện, mỗi người có thể nhìn lại cách mình đang sống và thay đổi những điều vẫn còn kịp.

1. Đừng tiêu hết tiền cho hiện tại rồi mong tương lai tự ổn

Một trong những sai lầm dễ khiến con người hối tiếc khi về sau là chỉ nghĩ đến nhu cầu của ngày hôm nay. Có tiền thì tiêu, có thu nhập thì nâng mức sống, thích gì mua nấy, còn chuyện tiết kiệm hay dự phòng luôn được để lại cho “sau này”.

Khi còn trẻ, cách sống ấy đôi khi không tạo ra hậu quả rõ ràng. Nhưng vài năm sau, một khoản tiền nhỏ cũng có thể trở thành vấn đề lớn nếu không có khoản dự phòng. Công việc thay đổi, thu nhập giảm, gia đình phát sinh việc cần tiền hoặc sức khỏe có vấn đề, lúc ấy mới nhận ra tiền không chỉ dùng để mua những thứ mình thích mà còn giúp một người có quyền lựa chọn khi cuộc sống xảy ra biến động.

Không cần phải trở thành người quá khắt khe với bản thân. Điều quan trọng là hình thành thói quen dành một phần thu nhập cho tương lai trước khi nghĩ đến việc tiêu phần còn lại. Có thể bắt đầu bằng một khoản nhỏ nhưng đều đặn. Khi thu nhập tăng, khoản tích lũy cũng tăng theo.

Hậu vận về tài chính không nhất thiết phụ thuộc vào việc bạn từng kiếm được bao nhiêu tiền, mà còn phụ thuộc vào việc bạn đã giữ lại được bao nhiêu và sử dụng nó có đúng lúc hay không.

2. Đừng vì sĩ diện mà sống một cuộc đời vượt quá khả năng

Có những người không thực sự thiếu tiền nhưng lúc nào cũng cảm thấy mình thiếu. Không phải vì nhu cầu thiết yếu quá lớn mà vì họ liên tục nhìn sang cuộc sống của người khác.

Người khác mua nhà, mình cũng muốn mua. Người khác đổi xe, mình thấy xe của mình cũ. Bạn bè đi du lịch, mình sợ bị bỏ lại. Người quen có con học trường tốt, mình cũng cố tìm cách đáp ứng dù tài chính gia đình chưa đủ thoải mái. Nếu cứ sống bằng cách chạy theo tiêu chuẩn của người khác, một người rất dễ dành phần lớn tuổi trẻ để kiếm tiền trả cho những thứ mình không thực sự cần.

Hậu vận tốt không nhất thiết là có căn nhà lớn hay sở hữu nhiều món đồ đắt tiền. Đôi khi đó là trạng thái không phải vay mượn chỉ để duy trì một hình ảnh, không phải thức trắng vì áp lực tiền bạc và có thể bình tĩnh trước một khoản chi bất ngờ. Biết mình cần gì và sống trong khả năng của mình không phải là kém cỏi. Đó là một dạng trưởng thành.

3. Đừng hy sinh sức khỏe cho những thứ có thể làm lại

Khi còn trẻ, con người thường có xu hướng nghĩ rằng sức khỏe là thứ có thể “bù” sau này. Thức khuya vài hôm, ăn uống thất thường, ít vận động, làm việc quá sức… tất cả đều được biện minh bằng câu “đợi xong việc đã”. Nhưng cơ thể không phải một tài khoản có thể rút bao nhiêu cũng được rồi nạp lại nguyên vẹn.

Có thể bạn kiếm lại được tiền đã mất, tìm được một công việc khác hoặc xây dựng lại một mối quan hệ đã đổ vỡ. Nhưng có những vấn đề sức khỏe một khi đã xuất hiện thì cần rất nhiều thời gian, tiền bạc và sự kiên trì để cải thiện.

Vì thế, nếu muốn nói về hậu vận, hãy bắt đầu từ những việc rất đơn giản: Ngủ đủ hơn, vận động đều đặn, kiểm tra sức khỏe định kỳ, ăn uống có chừng mực và đừng xem thường những dấu hiệu bất thường kéo dài.

Đến một độ tuổi nhất định, người ta sẽ hiểu rằng có sức khỏe để thức dậy mỗi sáng, tự chăm sóc mình và sống độc lập đã là một loại tài sản rất lớn.

4. Đừng làm tổn thương những người thật lòng với mình chỉ vì những mối quan hệ bên ngoài

Có một kiểu hối tiếc thường đến rất muộn: Khi con người đã có tuổi, những người từng ở bên mình trong những giai đoạn khó khăn lại không còn ở đó nữa.

Lúc trẻ, chúng ta dễ dành nhiều thời gian cho công việc, bạn bè, những cuộc vui hoặc những mối quan hệ mới, trong khi cho rằng gia đình và những người thân thiết sẽ luôn ở đó. Nhưng thời gian không đứng yên. Cha mẹ già đi, con cái trưởng thành, bạn bè mỗi người một cuộc sống. Đến lúc muốn quay về, đôi khi chúng ta nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc không thể lấy lại.

Không cần phải trở thành người lúc nào cũng hy sinh cho gia đình. Chỉ cần biết giữ liên lạc, dành thời gian cho người quan trọng, nói lời cảm ơn khi còn có thể và đừng để những cuộc cãi vã kéo dài thành khoảng cách.

Một hậu vận bình yên không chỉ đến từ tiền bạc. Có người để gọi khi buồn, có gia đình muốn trở về, có những mối quan hệ đủ tin cậy để cùng nhau vượt qua khó khăn cũng là một dạng phúc phần.

5. Đừng sống mãi trong những chuyện đã xảy ra

Điều cuối cùng nhưng có lẽ khó nhất là học cách buông bỏ.

Có người dành nhiều năm để tức giận vì một người từng làm mình tổn thương. Có người không dám bắt đầu lại vì một lần thất bại. Có người luôn nghĩ về một cơ hội đã mất, một cuộc hôn nhân đã kết thúc hoặc một quyết định mà họ ước mình đã làm khác đi. Nhìn lại quá khứ để rút kinh nghiệm là cần thiết. Nhưng sống mãi trong quá khứ lại là chuyện khác.

Một người càng lớn tuổi càng cần học cách phân biệt điều gì còn có thể sửa chữa và điều gì đã thuộc về quá khứ. Nếu một chuyện không thể thay đổi, việc lặp lại nó trong đầu hàng nghìn lần cũng không làm kết quả khác đi. Nó chỉ lấy mất năng lượng dành cho cuộc sống hiện tại.

Tha thứ không có nghĩa là phủ nhận những gì người khác đã làm. Buông bỏ cũng không có nghĩa là quên hết. Đôi khi, đó chỉ đơn giản là quyết định rằng từ hôm nay, chuyện cũ sẽ không tiếp tục điều khiển cuộc đời mình. Hậu vận nhẹ nhàng thường bắt đầu từ khả năng đặt xuống những thứ đã không còn thuộc về hiện tại.

Hậu vận không phải một ngày bỗng nhiên được "ban" cho ai đó

Người ta thường nói về hậu vận bằng những từ như giàu có, sung sướng, hưởng phúc hay có tuổi già an nhàn. Nhưng nếu nhìn thực tế hơn, hậu vận có thể được hiểu đơn giản là chất lượng cuộc sống mà một người nhận lại sau nhiều năm mình đã sống như thế nào.

Nếu hôm nay bạn biết giữ tiền, nhiều năm sau bạn có thêm một khoản dự phòng. Nếu hôm nay bạn chăm sóc sức khỏe, về sau bạn có thêm cơ hội sống độc lập. Nếu hôm nay bạn trân trọng người thân, về sau bạn có những mối quan hệ đủ sâu để cùng mình đi qua những năm tháng khó khăn. Nếu hôm nay bạn biết buông bỏ, về sau tâm trí cũng có thêm khoảng trống để đón nhận những điều mới.

Không ai có thể đảm bảo tương lai sẽ hoàn toàn thuận lợi. Người sống tử tế vẫn có thể gặp biến cố, người cẩn thận vẫn có lúc thất bại và người chuẩn bị kỹ vẫn có thể gặp những chuyện nằm ngoài dự tính. Vì vậy, thay đổi cách sống hôm nay không phải để "đổi vận" theo nghĩa thần kỳ, mà để tăng khả năng đứng vững khi cuộc sống thay đổi.

Năm tháng không hỏi chúng ta đã từng nổi tiếng đến đâu, kiếm được bao nhiêu tiền hay khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ. Đến một lúc nào đó, điều đáng giá hơn có thể chỉ là bạn vẫn còn sức khỏe, tài chính đủ an toàn, có người thân để yêu thương, có vài người bạn thật lòng và quan trọng nhất là có thể bình thản nhìn lại cuộc đời mình mà không quá nhiều điều phải tiếc nuối.

Nếu có điều gì cần thay đổi, có lẽ không nên chờ đến "một ngày nào đó". Hậu vận của một người bắt đầu được xây từ chính những lựa chọn rất nhỏ của ngày hôm nay.