Đám cưới 500 khách mời của nữ nghệ sĩ, phó viện trưởng nổi tiếng và đại gia SN 1972 quê Tây Ninh

Phi Thanh Vân: Từ người mẫu, diễn viên đến Phó viện trưởng

Phi Thanh Vân sinh năm 1982 tại Hà Nội, sau đó chuyển vào TP.HCM sinh sống và phát triển sự nghiệp. Cô bước chân vào hoạt động nghệ thuật từ khá sớm với vai trò người mẫu trước khi thử sức ở lĩnh vực diễn xuất.

Nhờ ngoại hình cao ráo, cá tính mạnh và phong cách khác biệt, Phi Thanh Vân nhanh chóng trở thành gương mặt được chú ý trong làng giải trí. Tuy nhiên, diễn xuất mới là lĩnh vực giúp cô ghi dấu ấn sâu đậm hơn với công chúng.

Phi Thanh Vân thời làm người mẫu, diễn viên

Trong sự nghiệp phim ảnh, nữ nghệ sĩ từng góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh như Cô gái xấu xí, Những thiên thần áo trắng, Cô dâu đại chiến, Long Ruồi, Cột mốc 23 và Trúng số. Đặc biệt, vai Phương Trinh trong Cô gái xấu xí là một trong những dấu mốc đáng nhớ, giúp tên tuổi Phi Thanh Vân đến gần hơn với khán giả truyền hình.

Không dừng lại ở nghệ thuật, Phi Thanh Vân còn thử sức trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất phim, truyền thông, tổ chức sự kiện và các hoạt động cộng đồng. Nữ nghệ sĩ từng trải qua những giai đoạn kinh doanh thuận lợi nhưng cũng có lúc đối diện với khó khăn tài chính. Những trải nghiệm ấy khiến cô có thêm kinh nghiệm và đề cao sự độc lập trong cuộc sống.

Hiện tại, Phi Thanh Vân kinh doanh, sản xuất phim, truyền thông, tổ chức sự kiện và các hoạt động cộng đồng

Tháng 6/2025, Phi Thanh Vân được bổ nhiệm làm Phó viện trưởng Viện Văn hóa, thương hiệu truyền thống và phát triển nguồn nhân lực thuộc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam. Đây là bước tiến mới trong hành trình mở rộng hoạt động của nữ nghệ sĩ, bên cạnh công việc nghệ thuật đã theo đuổi nhiều năm. Thời gian gần đây, cô tiếp tục tham gia các dự án phim ảnh, hoạt động văn hóa và tổ chức những cuộc thi sắc đẹp.

Phi Thanh Vân từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và hiện có con trai riêng tên Tấn Đức. Sau những thăng trầm tình cảm, cô tìm được hạnh phúc bên doanh nhân Trần Chí Phú. Nữ nghệ sĩ cho hay, hiện tại cô chú trọng sự đồng hành và trách nhiệm thay vì chỉ quan tâm đến những lời hứa hẹn lãng mạn.

Đám cưới 500 khách mời và cuộc sống hiện tại bên bạn trai doanh nhân

Phi Thanh Vân công khai chuyện tình cảm với doanh nhân Trần Chí Phú vào cuối năm 2024. Bạn trai cô sinh năm 1972, quê Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh đá. Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, anh là người thành đạt nhưng giản dị, hài hước, có trách nhiệm và thường đưa ra những lời khuyên hữu ích trong công việc cũng như cuộc sống.

Chuyện tình cảm của cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm khi Phi Thanh Vân tiết lộ hai người đã có sự gắn bó sâu sắc, gia đình hai bên cũng đã gặp gỡ và ủng hộ mối quan hệ.

Phi Thanh Vân và bạn trai doanh nhân Trần Chí Phú

Tháng 9/2025, nữ diễn viên từng thông báo dự định tổ chức đám cưới vào tháng 12 cùng năm tại TP.HCM. Tuy nhiên, kế hoạch sau đó được chuyển sang năm 2026 do cô bận hoàn thiện dự án phim Tham vọng thượng lưu và tổ chức một cuộc thi hoa hậu. Đến cuối tháng 10/2026, cặp đôi tiếp tục thống nhất lùi ngày cưới sang năm 2027.

Theo Phi Thanh Vân, hôn lễ của cô và bạn trai doanh nhân sẽ có khoảng 500 khách và cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ trang phục, ảnh cưới, địa điểm tổ chức cho đến danh sách khách mời. Nữ nghệ sĩ dự kiến cần khoảng 5-6 tháng để hoàn tất các khâu.

Điều đáng chú ý là doanh nhân Trần Chí Phú không gây áp lực cho bạn gái về chuyện kết hôn. Cả hai thống nhất ưu tiên hoàn thành những kế hoạch còn dang dở, chờ thời điểm phù hợp để tổ chức hôn lễ. Trong thời gian chờ đợi, họ vẫn chung sống, chăm sóc nhau và cùng xây dựng cuộc sống gia đình.

Doanh nhân Trần Chí Phú yêu thương, chăm sóc con trai riêng của Phi Thanh Vân

Mới đây, Phi Thanh Vân tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ về cách bạn trai đồng hành với mình. Nữ nghệ sĩ cho biết Trần Chí Phú từng mong muốn cô dành nhiều thời gian hơn để cùng quản lý nhà máy, phát triển hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đá. Tuy nhiên, cô vẫn muốn tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, diễn xuất, sản xuất phim, tổ chức các cuộc thi sắc đẹp và hoạt động cộng đồng.

Thay vì lựa chọn một người phải hy sinh con đường riêng để đồng hành cùng người còn lại, Phi Thanh Vân cho rằng cả hai cần tìm được tiếng nói chung.

Cô chia sẻ: "Một người phụ nữ có thể yêu hết lòng, chăm lo cho gia đình và vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp. Điều quan trọng là phải biết sắp xếp thời gian, lắng nghe và không ngừng học cách dung hòa những trách nhiệm của mình".

Căn hộ của Phi Thanh Vân đang được bạn trai đại gia sửa lại

Một trong những minh chứng cho sự quan tâm của doanh nhân Trần Chí Phú là việc anh chủ động hỗ trợ bạn gái sửa sang căn hộ rộng khoảng 200 m2 tại xã Nhà Bè, TP.HCM. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh đá, anh trực tiếp tham gia sắp xếp nhân sự, phương án thi công, lựa chọn vật liệu và giám sát quá trình hoàn thiện.

Đặc biệt, những mẫu đá sử dụng trong căn hộ cũng được anh lựa chọn từ nguồn hàng của nhà máy mình. Có những thời điểm, doanh nhân phải giải quyết công việc từ xa để dành thời gian hỗ trợ đội ngũ thi công, giúp không gian sống của bạn gái được hoàn thiện theo mong muốn.

Không chỉ quan tâm đến nơi ở, Trần Chí Phú còn dành tình cảm cho con trai riêng của Phi Thanh Vân. Theo nữ diễn viên, anh thường xuyên hỗ trợ cô trong việc chăm sóc, nuôi dạy Tấn Đức, lắng nghe và hướng dẫn cậu bé những điều cần thiết trong cuộc sống. Đây cũng là điều khiến cô cảm thấy trân trọng trong mối quan hệ hiện tại.

Dù được bạn trai hỗ trợ nhiều mặt, Phi Thanh Vân khẳng định vẫn duy trì sự độc lập tài chính, tự làm việc, tạo thu nhập và quản lý tiền bạc. Cô không có thói quen dựa dẫm hay chủ động xin tiền bạn trai để đáp ứng nhu cầu cá nhân. Những lần kinh doanh gặp khó khăn trong quá khứ giúp cô hiểu rõ hơn giá trị của việc tự chủ.

Về kế hoạch sinh con chung, nữ nghệ sĩ cho biết cả hai chưa đặt ra thời điểm cụ thể. Cô muốn cân nhắc sức khỏe, công việc, điều kiện thực tế và sự đồng thuận của hai người. Trước mắt, Phi Thanh Vân ưu tiên chăm sóc, nuôi dạy con trai Tấn Đức và vun đắp cuộc sống hiện tại.