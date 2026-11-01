Ronaldo bị "tước" 7 bàn thắng?

Những biến động liên tiếp xung quanh Cristiano Ronaldo đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ của truyền thông quốc tế, từ quyết định vắng mặt bất ngờ tại cúp C1 châu Á, phản ứng gay gắt từ đồng đội ở đội tuyển quốc gia, cho đến tranh cãi dữ dội về con số thực sự trên hành trình chinh phục mốc 1.000 bàn thắng.

Tham vọng chạm mốc 1.000 bàn thắng của Ronaldo vừa nhận một gáo nước lạnh từ chuyên trang thống kê Transfermarkt. Nền tảng cơ sở dữ liệu bóng đá hàng đầu thế giới đã chính thức loại bỏ 7 bàn thắng trong tổng số thành tích sự nghiệp của CR7, hạ con số ghi nhận xuống còn 978 bàn thay vì 985 bàn như ban tổ chức Saudi Pro League công bố. Transfermarkt lý giải rằng 6 pha lập công tại Arab Club Champions Cup 2023 không thuộc hệ thống thi đấu chính thức của FIFA hay các liên đoàn châu lục, trong khi 1 bàn thắng còn lại ở trận gặp Al Faisaly thực chất được FIFA và Opta xác định là tình huống phản lưới nhà của cầu thủ Girotto.

Ronaldo có nhiều biến động trước thềm FIFA Days tháng 11 (Ảnh: Getty)

Tại cấp CLB, sau khi chạm cột mốc lịch sử với cú hat-trick thứ 67 trong sự nghiệp ở tuổi 41 giúp Al Nassr đánh bại Al Kholood 5-3, siêu sao người Bồ Đào Nha đã bất ngờ không xuất hiện trong danh sách hành quân tới Uzbekistan tham dự trận đấu với Pakhtakor tại AFC Champions League Elite. Theo báo chí Ả Rập Xê Út, HLV Ange Postecoglou muốn dành thời gian cho siêu sao này nghỉ ngơi nhằm xoay tua lực lượng trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, bên cạnh những lo ngại về tình hình an ninh di chuyển phức tạp tại khu vực Trung Đông. Ronaldo dự kiến sẽ tái xuất vào ngày 6/11 trong cuộc đối đầu với Al Hazem tại Saudi Pro League.

Không chỉ dừng lại ở cấp độ CLB, thông tin về việc Ronaldo được gọi lại đội tuyển Bồ Đào Nha cho đợt tập trung FIFA Days tháng 11 (gặp Đan Mạch và Xứ Wales) cũng lập tức thổi bùng sóng gió. Ngay sau khi xuất hiện thông tin Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha phát yêu cầu triệu tập Al Nassr, tiền đạo Gonçalo Ramos đã lên tiếng khẳng định bản thân mới là người xứng đáng đá chính. Cầu thủ này không ngần ngại bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng phong độ cùng những đóng góp của anh thời gian qua cần được ghi nhận công bằng, thay vì tiếp tục ngồi dự bị cho người đàn anh như ở các giải đấu lớn trước đó.

"Tôi muốn là cầu thủ đá chính cho Bồ Đào Nha. Tôi đã thể hiện rõ quan điểm rằng nếu có ai xứng đáng được ra sân, thì đó chính là tôi. HLV và cả đất nước này đều có thể thấy điều đó. Chúng tôi tôn trọng vị thế của Ronaldo, nhưng tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn có thể chơi cùng nhau thường xuyên hơn. Phong độ tốt và những bàn thắng của tôi xứng đáng được ghi nhận mà không nhất thiết phải loại Ronaldo ra khỏi đội hình", Gonçalo Ramos chia sẻ.