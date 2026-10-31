Không phải kim cương đồ hiệu, đây mới là điều khiến vợ Ronaldo hạnh phúc nhất

Giữa cuộc sống thượng lưu ngập tràn đồ hiệu, trang sức đắt giá và những chuyến du ngoạn trên chuyên cơ riêng, Georgina Rodríguez mới đây lại hé lộ điều khiến cô hạnh phúc nhất.Nữ người mẫu 32 tuổi khẳng định vị trí làm mẹ mới chính là “kế hoạch tuyệt vời nhất” trong cuộc đời cô.

Bỏ lại những bộ váy dạ hội lộng lẫy và thảm đỏ thời trang quốc tế, Georgina xuất hiện với hình ảnh một người mẹ giản dị, dành trọn thời gian bên các con. Loạt khoảnh khắc ghi lại cảnh cô cùng Eva Maria, Mateo và Alana Martina thong dong đạp xe bên bờ biển, hay hình ảnh bé út Bella Esmeralda đang chập chọe tập đi xe có bánh phụ. Không có ánh đèn flash hay sự hào nhoáng của giới giải trí, cô tận hưởng những phút giây yên bình qua các hoạt động thường ngày như đưa con đi dạo dạo buổi tối hay hòa mình vào thiên nhiên.

Điều khiến Georgina hạnh phúc nhất là làm mẹ (Ảnh: IG)

Ảnh: IG

Dù chỉ có hai con chung với Cristiano Ronaldo là Alana Martina và Bella Esmeralda, Georgina từ lâu đã luôn coi cả 5 người con - bao gồm Cristiano Jr. và cặp song sinh Eva Maria, Mateo là tình yêu chung không tách biệt. Với người đẹp, nụ cười của các con mới là tài sản vô giá nhất, vượt lên trên mọi danh vọng hay vật chất xa hoa.

Cuộc sống hôn nhân của Ronaldo và Georgina

Từ một nhân viên bán hàng thời trang cao cấp gặp gỡ siêu sao bóng đá thế giới vào năm 2016, câu chuyện tình yêu giữa Georgina Rodríguez và Cristiano Ronaldo đã chính thức bước sang chương mới bằng một lễ cưới riêng tư tại tư dinh ở Cascais, Bồ Đào Nha vào tháng 8/2026. Sự kiện này là cái kết viên mãn cho hành trình gần mười năm đồng hành, khi hai người cùng vượt qua sức ép truyền thông lẫn những biến cố lớn trong cuộc sống cá nhân để xây dựng một gia đình gắn kết.

Ronaldo cuối cùng cũng dành cho Georgina một danh phận sau 10 năm gắn bó bên nhau (Ảnh: IG)

Hiện cả gia đình đang sinh sống tại thủ đô Riyadh (Arab Saudi) theo hợp đồng thi đấu của Ronaldo, cặp đôi duy trì nhịp sống kỷ luật nhưng tràn đầy tình yêu thương bên 5 người con. Bắt đầu từ vị thế hậu phương vững chắc, người đẹp 32 tuổi cũng từng bước khẳng định bản thân khi trở thành ngòi nổ truyền thông, nhà sản xuất nội dung và gương mặt đại diện đắt giá của các thương hiệu quốc tế. Bằng sự tôn trọng lẫn nhau và tinh thần sẻ chia, cuộc sống hôn nhân của Ronaldo và Georgina không chỉ là điểm tựa tinh thần giúp chân sút huyền thoại duy trì phong độ đỉnh cao mà còn thể hiện hình mẫu gia đình hiện đại, ấm áp đằng sau ánh hào quang sân cỏ.