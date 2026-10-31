Binz và Châu Bùi sắp cưới?

Sáng 30/10, Châu Bùi khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý:

Chỉ một câu viết ngắn ngủi, nữ fashionista đã lập tức khơi lên hàng loạt đồn đoán về chuyện tình cảm với Binz.

Trong khi một số người cho rằng cả hai đã rạn nứt, nhiều netizen lại nhìn nhận câu nói theo hướng tích cực hơn. Không ít khán giả đặt giả thuyết Châu Bùi đang úp mở về một bước tiến mới trong mối quan hệ, thậm chí là chuyện kết hôn.

Bên dưới bài đăng, hàng loạt bình luận hào hứng xuất hiện: "Cưới hả bé, mong lắm đó", "không còn như một cặp đôi mà thành cặp vợ chồng son hả" hay "Không còn là một cặp đôi nữa mà là 2 cặp đôi, có bầu sinh đôi"...

Dòng trạng thái khiến dân tình bàn tán về mối quan hệ của Binz và Châu Bùi

Giữa lúc chuyện tình cảm của Binz và Châu Bùi đang trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả trên mạng xã hội, Tiến Luật lại có màn tương tác khiến dân tình được phen thích thú. Cụ thể, dưới bài đăng của Châu Bùi, nam diễn viên để lại bình luận: "Vậy là giờ thành Bố Mẹ rồi à".

Một câu nói ngắn gọn nhưng đủ khiến phần bình luận trở nên náo nhiệt. Bởi lẽ, Tiến Luật có mối quan hệ thân thiết với Binz sau chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, thế nên một dòng bình luận này vừa "đập tan" nghi vấn Châu Bùi và Binz trục trặc, đồng thời thả hint về tin vui giữa cả hai.

Chưa dừng lại ở đó, Tiến Luật còn đăng ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trong nhóm bạn chơi cờ tướng. Tiến Luật tỏ vẻ sốt ruột khi các thành viên mải nói chuyện gia đình, chuyện riêng mà chưa tập trung vào chuyên môn. Đáng chú ý, phía dưới đoạn tin nhắn của Tiến Luật, Binz để lại câu trả lời: "Chưa ai cầu hôn em".

Khi Binz bỗng dưng nhắc đến chuyện cầu hôn, rồi Châu Bùi ẩn ý về mối quan hệ khác đi và cuối cùng là những động thái đầy ẩn ý của Tiến Luật, tất cả tổng kết cho dân tình một cảm giác: Binz và Châu Bùi sắp có tin vui!

Binz bỗng dưng nhắc đến chuyện cầu hôn với hội bạn cờ tướng

Loạt hint từ Tiến Luật lẫn Binz và Châu Bùi khiến dân tình đồng loạt nghi vấn cặp đôi sắp có tin vui

Binz và Châu Bùi hẹn hò từ tháng 7/2020. Trước đó, cặp đôi thường ngầm "thả thính" nhau trên mạng xã hội hay tiết lộ những bằng chứng hẹn hò như mặc áo đôi, check-in cùng một địa điểm… Cho đến tháng 12/2022, tại một concert, Binz lần đầu công khai hát tặng "nửa kia" trước khán giả.

Binz cho biết lý do anh phải đợi một thời gian mới thoải mái chia sẻ mối quan hệ trước công chúng là muốn chuyện tình này chắc chắn hơn. Khi đã xác định Châu Bùi sẽ là người gắn bó, đồng hành cùng mình trong chặng đường sắp tới thì nam rapper quyết định chia sẻ mối quan hệ này đến nhiều người hơn. Chính tình yêu, sự ân cần và nhẹ nhàng của Châu Bùi đã khiến Binz bỏ qua những suy nghĩ sợ hôn nhân và bắt đầu nghiêm túc hơn để hướng đến việc xây dựng một gia đình. Châu Bùi cũng là người có ảnh hưởng không nhỏ trong sự chuyển biến của Binz từ một chàng trai lạnh lùng, ngông cuồng thành một người đàn ông ấm áp và chân thành hơn.

Về phía Châu Bùi, trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi vào tháng 2/2024 cô chia sẻ: "Châu với anh Binz thì anh luôn nói với Châu là em giỏi, em phải cố lên; và Châu cũng luôn nói rằng những gì anh Binz làm quá hay, quá tuyệt. Châu luôn muốn mọi người xem trọng những gì Châu làm ra, và anh Binz luôn làm vậy với Châu, Châu cũng làm vậy với anh. Cả hai cũng trân trọng những gì người này làm vì người kia, và không coi đó là điều đương nhiên. Châu và anh Binz chỉ có giành nhau ai tắm chó thôi.

Trước đó Châu có nói với anh là đôi khi không muốn mình bị chiều quá thành hư, thành dựa dẫm vào người khác, nên Châu cũng muốn mình độc lập. Nếu anh liên tục tắm chó rồi thì Châu sẽ giành làm lần tiếp theo. Châu cũng hay lo và nói anh Binz là dạo này Châu quá bận nên không nấu cơm cho anh được. Anh Binz cũng rất chia sẻ là với một người đi làm nhiều như Châu anh hoàn toàn ok với việc đó và vui vẻ gọi đồ ăn về, chỉ có Châu hay tự trách bản thân là không nấu ăn nhiều được như ngày đầu mới quen nhau thôi. Tất cả sự ủng hộ và nhường nhịn đều xuất phát từ tấm lòng của hai người dành cho nhau".

Nhiều người trông ngóng ngày Binz và Châu Bùi chính thức nắm tay nhau bước lên lễ đường

Ảnh: FBNV