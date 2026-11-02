Tình hình hiện tại của Võ Điền Gia Huy

Mới đây, Võ Điền Gia Huy đăng tải loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân, đính kèm là dòng trạng thái: "Như một người rưng". Đây là bộ ảnh đầu tiên của nam diễn viên trở lại với công việc sau quãng thời gian tập trung cho chuyện gia đình.

Trong ảnh, Võ Điền Gia Huy diện áo khoác da, phối với quần tối màu cá tính. Vẫn như thường thấy, nam diễn viên thể hiện khả năng "bắn ảnh" của mình khi tự tin tạo dáng khó nhằn. Khi trở lại làm việc, Võ Điền Gia Huy cho thấy phiên bản nhiều năng lượng, tinh thần thoải mái, vui vẻ.

Mỗi lần photoshoot, Võ Điền Gia Huy chưa từng khiến fan phải thất vọng

Những hình ảnh hậu trường cho thấy nam diễn viên trong trạng thái nhiều năng lượng, sẵn sàng quay lại với công việc

Đây cũng là bộ ảnh đầu tiên của Võ Điền Gia Huy sau thời gian tập trung lo chuyện gia đình

Không chỉ cập nhật hình ảnh cá nhân, nam diễn viên còn có những tương tác đáng chú ý với người hâm mộ. Trong broadcast với fan, Võ Điền Gia Huy hỏi thăm: "Cả nhà vẫn khỏe chứ. Sớm gặp lại nhau để ôm 1 cái nhé". Nam diễn viên chia sẻ về lịch trình sắp tới của mình, đó là buổi công chiếu của phim điện ảnh Bò Sữa Bay.

Võ Điền Gia Huy hẹn gặp lại khán giả trong sự kiện sắp tới

Trước đó, Võ Điền Gia Huy trải qua cú sốc lớn khi mẹ qua đời. Trong bài viết thông báo tin buồn, nam diễn viên bày tỏ nhiều tiếc nuối vì chưa thể báo đáp hết những hy sinh của mẹ, chưa có đủ thời gian để trò chuyện và chăm sóc bà.

"Tiếc là con chưa kịp đền đáp đủ đầy cho những hy sinh của Mẹ. Tiếc vì chưa bao giờ tâm sự nói ra hết những nỗi lòng bằng miệng. Tiếc vì từ ngày xuống Thành phố học tập và lập nghiệp, phải để Mẹ cô đơn ở nhà một mình. Tiếc vì những lúc nóng giận đã không đủ nhẹ nhàng và thông cảm cho Mẹ. Và tiếc nhất là con chưa kịp có một ngôi nhà để hai Mẹ Con mình có thể cùng nhau sinh sống ở Sài Gòn. Con sẽ cố gắng sống thật tốt. Mong Mẹ biết rằng con vẫn luôn thương Mẹ. Mẹ sẽ luôn ở trong con, vẫn hiện diện trong cuộc sống của con, chỉ là theo một cách khác. Mẹ yên lòng nhé!", Võ Điền Gia Huy chia sẻ.

Mẹ của Võ Điền Gia Huy là bà Bùi Thị Quí. Bà là người phụ nữ dung dị, gần gũi và luôn âm thầm dõi theo hành trình trưởng thành của con trai. Trên trang cá nhân, Võ Điền Gia Huy cũng nhiều lần chia sẻ hình ảnh bên mẹ, ghi lại những khoảnh khắc đời thường gần gũi. Phía sau hình ảnh một diễn viên bận rộn với các dự án nghệ thuật là người con luôn dành cho gia đình một vị trí quan trọng trong cuộc sống.

Nam diễn viên cũng dành tình yêu thương đặc biệt cho gia đình, nhất là mẹ. Võ Điền Gia Huy từng thừa nhận có những lúc quá bận rộn với công việc, chưa thể ở bên mẹ nhiều như mong muốn. Những hình ảnh và chia sẻ ấy giờ đây được nhiều khán giả nhớ lại với niềm thương cảm.

Thời gian qua, Võ Điền Gia Huy gác lại tất cả công việc, ở quê lo liệu tang sự của mẹ

Ảnh: Quân, FBNV