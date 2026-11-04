Cặp sao Việt lộ hint hẹn hò rõ mồn một ở thảm đỏ: Nhà gái dỗ dành nhà trai, ánh mắt chuẩn hậu phương vững chắc

Mới đây, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Bò Sữa Bay trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ đông đảo nghệ sĩ và ekip làm phim. Bên cạnh dàn diễn viên chính, sự xuất hiện của Lê Tam Triều Dâng để chúc mừng Võ Điền Gia Huy cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt. Không cần những màn tương tác quá phô trương, cả hai vẫn khiến dân tình soi ra hàng loạt khoảnh khắc đáng chú ý, đặc biệt là cách nữ diễn viên dành sự quan tâm cho người bạn đồng nghiệp.

Võ Điền Gia Huy tại sự kiện ra mắt Bò Sữa Bay

Lê Tam Triều Dâng tới ủng hộ người bạn thân thiết

Trước đó, Lê Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy từng nhiều lần bị khán giả tích cực đẩy thuyền sau khi đóng chung phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Phản ứng hóa học của cả hai trong phim lẫn những màn tương tác ngoài đời khiến không ít người tin rằng mối quan hệ giữa họ có thể vượt qua mức đồng nghiệp. Tuy nhiên, cả hai chưa từng chính thức xác nhận chuyện hẹn hò.

Đáng chú ý, sau buổi showcase giới thiệu dự án Bò Sữa Bay hồi đầu tháng 10, Lê Tam Triều Dâng từng đăng tải một story mang màu sắc tâm trạng, nhắc đến những tổn thương. Động thái này lập tức khiến mạng xã hội dấy lên nhiều đồn đoán, thậm chí có người cho rằng cặp đôi đã xảy ra trục trặc và đường ai nấy đi. Bởi vậy, màn hội ngộ mới nhất của hai diễn viên càng khiến người hâm mộ bất ngờ.

Tại thảm đỏ, Lê Tam Triều Dâng là một trong những gương mặt thể hiện sự quan tâm rõ rệt nhất dành cho Võ Điền Gia Huy. Trong lúc nam diễn viên đứng trên sân khấu phát biểu cùng ê-kíp, cô chọn vị trí khá sát sân khấu, chăm chú theo dõi phần chia sẻ từ đầu đến cuối. Đáng nói, máy quay liên tục bắt được những ánh mắt và biểu cảm đầy tự hào của nữ diễn viên hướng về phía Gia Huy. Cảm giác như cô không đơn thuần đến dự một sự kiện điện ảnh để chúc mừng đồng nghiệp, mà còn thực sự vui mừng khi chứng kiến một người đặc biệt đạt được dấu mốc quan trọng trong công việc.

Lê Tam Triều Dâng là nghệ sĩ hiếm hoi đứng sát sân khấu, ánh mắt liên tục theo dõi Võ Điền Gia Huy

Khoảnh khắc khiến hội đẩy thuyền thích thú hơn cả lại diễn ra sau khi Võ Điền Gia Huy bước xuống sân khấu. Thời gian gần đây, nam diễn viên vừa trải qua biến cố gia đình khi mẹ qua đời, vì vậy việc trở lại với các hoạt động nghệ thuật chắc chắn không phải điều dễ dàng. Trong phần chia sẻ tại sự kiện, anh có lúc không giấu được sự xúc động và bật khóc. Ngay khi Gia Huy xuống phía dưới, Triều Dâng đã chủ động lấy khăn giấy đưa cho anh, đồng thời nhẹ nhàng động viên: "Nín dứt, cười tươi lên".

Một hành động rất nhỏ nhưng lại khiến dân tình phát cuồng. Cách Tam Triều Dâng chăm sóc, dỗ dành Gia Huy không hề có cảm giác khách sáo hay gượng gạo. Ngược lại, sự tự nhiên trong từng cử chỉ khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh một người luôn ở bên cạnh, đủ thân thiết để biết cách an ủi đối phương vào những thời điểm khó khăn. Không ít bình luận còn hài hước gọi nữ diễn viên là "nóc nhà" của Gia Huy, cho rằng chỉ cần nhìn cách cô dỗ dành nam diễn viên cũng đủ hiểu mức độ thân thiết của cả hai.

Tam Triều Dâng đưa khăn giấy, yêu cầu Gia Huy "nín dứt" đúng chuẩn một "nóc nhà"

Chưa dừng lại ở đó, cặp đôi còn cùng nhau quay một đoạn video bắt trend tại sự kiện. Sau đó, Lê Thắm Triều Dâng cũng đăng tải lại clip lên story cá nhân như một cách ủng hộ người bạn đồng nghiệp. Từ ánh mắt trên sân khấu, hành động đưa khăn giấy đến những màn tương tác phía sau hậu trường, hai diễn viên liên tục tạo ra những khoảnh khắc khiến người hâm mộ có thêm lý do để tiếp tục nhiệt tình đẩy thuyền.

Khoảnh khắc Gia Huy mỉm cười khi MC đọc tên Lê Tam Triều Dâng được ghi lại

Lê Tam Triều Dâng quay trend để ủng hộ "Quân bò sữa"

Bên cạnh câu chuyện ngoài màn ảnh, Võ Điền Gia Huy cũng đang nhận được nhiều sự chú ý với vai diễn mới trong Bò Sữa Bay. Đây là dự án điện ảnh do đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt thực hiện, lấy bối cảnh một nông trường bò sữa tại Mộc Châu vào những năm 1990. Phim xoay quanh một nhóm công nhân lên kế hoạch đánh cắp công thức sữa đặc biệt có khả năng chữa lành vết thương và trẻ hóa để đổi đời. Trong phim, Võ Điền Gia Huy đảm nhận vai Quân, con trai của một ông trùm khét tiếng tại địa phương. Sở hữu vẻ ngoài bảnh bao, Quân mang dáng dấp của một thiếu gia thế giới ngầm lạnh lùng, gai góc và có phần tàn nhẫn. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài đáng sợ ấy lại là một người đàn ông si tình, dành tình cảm sâu sắc cho nữ chính. Nhân vật này cũng là một trong những mắt xích tạo nên câu chuyện tình cảm phức tạp giữa Quân, San và Trâu.

Bò Sữa Bay dự kiến khởi chiếu toàn quốc ngày 6/11/2026. Với hình tượng mới mẻ, khác biệt so với những vai diễn trước đây, đây tiếp tục là cơ hội để Võ Điền Gia Huy chứng minh khả năng biến hóa trên màn ảnh rộng.