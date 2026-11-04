Dự án phim Việt giành giải tại Liên hoan phim Quốc tế Singapore lần thứ 37

Giải thưởng được trao trong khuôn khổ Pitching Forum Session C – Asian Producers Network (APN+ Track). Hà Lệ Diễm, nhà sản xuất của dự án, là đại diện tham gia chương trình và nhận giải. Đây là hoạt động dành cho các nhà làm phim giới thiệu dự án đang trong quá trình phát triển, tìm kiếm đối tác và cơ hội hợp tác sản xuất quốc tế.

Nhà sản xuất Hà Lệ Diễm tại Liên hoan phim Quốc tế Singapore lần thứ 37, nơi cô đại diện dự án “Dear Sơn An” nhận giải SGIFF Pro Pitching Forum Award. (Ảnh: NVCC)

“Dear Sơn An” kể về một người mẹ mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, âm thầm chuẩn bị cho cái chết của mình. Trong khi đó, cậu bé 9 tuổi bấu víu vào niềm tin và thế giới tưởng tượng khi đối diện với nỗi sợ mất mẹ cùng viễn cảnh được nhận làm con nuôi. Trước cuộc chia ly, hai mẹ con phải học cách yêu thương nhau mà không thể giữ nhau bên cạnh.

Đạo diễn Bùi Kim Quy, biên kịch kiêm đạo diễn dự án phim “Dear Sơn An” (Sơn An thương mến). (Ảnh: NVCC)

Đây là dự án phim truyện thứ ba của Bùi Kim Quy trong vai trò biên kịch, đạo diễn. Bộ phim đầu tay của cô, “The Inseminator”, ra mắt tại Liên hoan phim Quốc tế Busan năm 2014, sau đó được trình chiếu tại các liên hoan phim Locarno và Rotterdam.

Tác phẩm thứ hai, “Miền ký ức”, được lựa chọn tham dự Liên hoan phim Quốc tế Berlin lần thứ 72. Phim cũng giành giải Golden Lady Harimaguada tại Liên hoan phim Quốc tế Las Palmas de Gran Canaria năm 2022.

Hà Lệ Diễm là đạo diễn, nhà sản xuất và nhà quay phim người dân tộc Tày. Cô được biết đến qua bộ phim tài liệu “Những đứa trẻ trong sương” (Children of the Mist), kể về một cô gái người Mông ở miền núi phía Bắc đang bước qua ranh giới giữa tuổi thơ và tuổi trưởng thành.

Phim ra mắt tại Liên hoan phim Tài liệu Quốc tế Amsterdam (IDFA) năm 2021 và mang về cho Hà Lệ Diễm giải Đạo diễn xuất sắc. Tác phẩm sau đó lọt vào danh sách rút gọn 15 phim tài liệu dài của Oscar lần thứ 95, đồng thời được phát hành tại các rạp ở Việt Nam và phân phối quốc tế tại Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á.

Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23, “Những đứa trẻ trong sương” giành hai giải Bông Sen Vàng ở hạng mục Phim tài liệu xuất sắc và Đạo diễn phim tài liệu xuất sắc.

Với vai trò nhà sản xuất, Hà Lệ Diễm hiện tham gia dự án phim truyện “Sơn An thương mến” của đạo diễn Bùi Kim Quy. Giải thưởng tại Singapore là một dấu mốc trong quá trình phát triển dự án, đồng thời tạo thêm cơ hội kết nối với các đối tác sản xuất quốc tế.

Nhà sản xuất Hà Lệ Diễm (Việt Nam) cùng các nhà sản xuất từ các quốc gia khác trong Mạng lưới các nhà sản xuất Châu Á tại Liên hoan phim Quốc tế Singapore lần thứ 37. (Ảnh: NVCC)

Liên hoan phim Quốc tế Singapore (Singapore International Film Festival – SGIFF) thành lập năm 1987, là một trong những sự kiện điện ảnh lâu đời tại Đông Nam Á. Bên cạnh hoạt động trình chiếu phim, liên hoan còn tổ chức các chương trình phát triển dự án và kết nối nhà làm phim, nhà sản xuất với đối tác quốc tế.

SGIFF Pro Pitching Forum là chương trình giới thiệu và phát triển các dự án điện ảnh đang trong quá trình chuẩn bị sản xuất. Giải thưởng dành cho “Dear Sơn An” thuộc chương trình này, không phải giải thưởng dành cho một bộ phim đã hoàn thành.