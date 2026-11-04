Nam chính 'Chị chị em em 3': Cao 1m86, liên tục đóng phim trăm tỷ

Dù vướng nhiều tranh cãi về nội dung, Chị chị em em 3 của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng đã đạt doanh thu hơn 76 tỷ đồng sau chưa đầy 1 tuần ra rạp (theo Box Office Vietnam).

Sức hút của bộ phim một phần đến từ dàn diễn viên ăn khách, trong đó vai nam chính do Quốc Anh đảm nhận. Nhân vật Văn Tài của anh là công tử xuất thân danh giá, sở hữu vẻ ngoài điển trai. Quốc Anh cho biết nhân vật này “khá lạ” so với những kịch bản anh từng nhận. Ngoài hình ảnh một công tử hào hoa, nam diễn viên còn phải thể hiện được những giằng co phía sau một người có vẻ ngoài tự do nhưng thực chất đang sống dưới nhiều áp đặt. Đây cũng là vai diễn tạo nên những xung đột cho tuyến nhân vật nữ.

Quốc Anh đảm nhận vai nam chính trong “Chị chị em em 3”.

Trong Chị chị em em 3 , Quốc Anh lần đầu đóng cảnh nóng cùng đàn chị Ninh Dương Lan Ngọc. Nam diễn viên cho biết trước khi quay, anh rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên đóng những phân đoạn táo bạo đến vậy. Anh nói lời xin phép bạn diễn trước mỗi cảnh để họ cảm thấy thoải mái hơn, nhưng vẫn không tránh khỏi căng thẳng.

“Khi hoàn thành, tôi thấy mình đã vượt qua sự ngại ngùng ban đầu và thể hiện trọn vẹn nhân vật Văn Tài. Cảm ơn chị Lan Ngọc đã hỗ trợ tôi thoải mái để hoàn thành phân cảnh này. Tôi rất vui khi cả hai đã truyền tải được tình yêu đầy khao khát và giằng xé của các nhân vật”, anh tâm sự.

Quốc Anh được đánh giá là “nam thần thế hệ mới của màn ảnh Việt”.

Trước khi được giao vai chính trong Chị chị em em 3 , Quốc Anh đã là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh rộng lẫn truyền hình. Sinh năm 1998, anh bước vào showbiz với vai trò người mẫu với chiều cao 1m86. Quốc Anh được công chúng biết đến sau khi tham gia Vietnam’s Next Top Model và nhanh chóng nhận nhiều lời mời trình diễn tại các sự kiện thời trang.

Sau đó, Quốc Anh góp mặt trong loạt phim truyền hình như Chúng ta của 8 năm sau, Yêu trước ngày cưới, Giấc mơ của mẹ, đồng thời xuất hiện trong các MV như Tình yêu dài lâu của MLee hay Rời bỏ của Hòa Minzy.

Năm 2019, Quốc Anh lấn sân sang điện ảnh với vai chính trong phim Trạng Quỳnh, diễn cùng Trấn Thành và Nhã Phương. Phim đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng, giúp anh trở thành cái tên triển vọng của màn ảnh rộng.

Bước ngoặt đến khi anh được Trấn Thành lựa chọn vào vai nam chính trong Bộ tứ báo thủ (2025). Bộ phim đạt hơn 332 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Thành công thương mại của bộ phim giúp tên tuổi Quốc Anh được biết đến rộng rãi hơn.

Tiếp đó, anh đảm nhận vai Ngọc Sơn trong dự án 416 tỷ đồng Thỏ ơi (2026). Thành tích này cũng giúp Quốc Anh trở thành sao nam hiếm hoi đóng 3 phim trăm tỷ.

Trấn Thành từng nhận xét Quốc Anh là một trong những gương mặt gen Z đáng chú ý của màn ảnh Việt nhờ ngoại hình sáng, biểu cảm linh hoạt và khả năng xử lý tâm lý ổn định. Anh còn được khen sở hữu vẻ đẹp mang hơi hướng “quốc tế”, khó đoán thuộc Hàn, Thái hay Việt Nam.

Quốc Anh vướng tin đồn hẹn hò Hoa hậu Tiểu Vy.

Về chuyện riêng tư, Quốc Anh từng hẹn hò kín tiếng với ca sĩ MLee. Thời gian qua, nam diễn viên vướng nghi vấn ‘’phim giả tình thật’’ với Hoa hậu Tiểu Vy sau khi đóng chung phim Bộ tứ báo thủ.

Nói về tin đồn tình ái với “hoa hậu nghìn năm có một”, Quốc Anh thừa nhận từng có cảm xúc với nàng hậu khi đóng phim nhưng không được đáp lại nên chỉ là bạn. Hiện cả hai vẫn nhắn tin, trò chuyện như bạn bè.

Chia sẻ về mẫu người lý tưởng, nam diễn viên cho biết thích phụ nữ lớn tuổi, trưởng thành và thấu hiểu: “Tôi nghĩ chuyện tình yêu không quan trọng tuổi tác hay đối tượng thế nào. Chỉ cần là người hiểu mình, có thể chia sẻ và hiểu công việc của mình là đủ” .

Thời gian qua, Quốc Anh và Hoa hậu Tiểu Vy thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện thời trang, buổi ra mắt phim. Nhiều khán giả “đẩy thuyền” vì cho rằng họ là cặp đôi trai tài gái sắc của showbiz Việt.