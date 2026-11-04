Bài hát Việt thu về gần 2 tỷ lượt xem chỉ sau 1 tháng, Trung Quốc gọi là "thần khúc": Được nữ ca sĩ hơn 20 năm kinh nghiệm hát lại bằng tiếng Hoa

Năm 2021, một ca khúc Việt Nam bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng tỷ lượt xem dù không được quảng bá rầm rộ tại thị trường này. Đáng chú ý, giai điệu của bài hát còn được sử dụng rộng rãi trong những video biến hình của giới trẻ Trung Quốc. Ca khúc được nhắc đến chính là Dạ Vũ, do nam ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Duy Tân sáng tác và thể hiện.

Bản hit Việt thu về gần 2 tỷ lượt xem chỉ sau một tháng

Phát hành vào tháng 8/2021, Dạ Vũ mang màu sắc âm nhạc khá đặc biệt khi kết hợp dòng nhạc Deep House với âm hưởng ngũ cung và yếu tố Epic, tạo nên giai điệu vừa hiện đại vừa huyền bí. Phần nhạc có tiết tấu chậm, đan xen những đoạn cao trào cùng tiếng huýt sáo đặc trưng, giúp người nghe dễ dàng nhận diện. Trái với phần hòa âm có sức cuốn hút, nội dung bài hát lại xoay quanh tâm trạng đau khổ của một cô gái sau khi chia tay người yêu.

Chính sự kết hợp giữa giai điệu và tiết tấu đã giúp Dạ Vũ trở thành lựa chọn phổ biến trong các video ngắn trên Douyin, nền tảng tương tự TikTok dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Đến ngày 8/8/2022, Dạ Vũ đã ghi nhận mốc 2 tỷ lượt xem trên Douyin, chỉ sau một tháng ra mắt tại nền tảng này.

Ca khúc Dạ Vũ của Tăng Duy Tân từng đạt 2 tỷ lượt xem trên Douyin (Ảnh FBNV)

Con số này phần nào phản ánh mức độ lan tỏa của bài hát trên nền tảng video ngắn. Ca khúc thậm chí còn được cộng đồng mạng Trung Quốc gọi là "thần khúc của Việt Nam", trở thành một trong những bản nhạc Việt gây chú ý tại thị trường tỷ dân.

Sức hút của Dạ Vũ còn được thể hiện qua việc ca khúc được nữ ca sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc là Hoàng Linh phát hành lại bằng tiếng Hoa. Cụ thể, ngày 11/8/2023, ca sĩ Hoàng Linh chính thức giới thiệu phiên bản tiếng Trung của Dạ Vũ, với phần lời được viết lại bởi nhạc sĩ Cam Thế Giai (Gan Shijia). Đáng chú ý, sản phẩm vẫn có sự tham gia của nhà sản xuất âm nhạc Việt Nam Phong Max, người từng góp phần tạo nên bản phối gốc.

Hoàng Linh sinh năm 1987 tại Thượng Hải, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2004 và có hơn 20 năm kinh nghiệm trong làng nhạc Hoa ngữ. Cô được biết đến với biệt danh "nữ hoàng luyến láy" nhờ kỹ thuật thanh nhạc đặc trưng, từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc tại Trung Quốc.

Việc một nghệ sĩ có tên tuổi lâu năm như Hoàng Linh phát hành phiên bản tiếng Hoa cho thấy sức hút của Dạ Vũ không chỉ dừng lại ở những video ngắn trên mạng xã hội mà còn mở ra cơ hội hợp tác âm nhạc giữa nghệ sĩ hai quốc gia.

Dạ Vũ được ca sĩ Hoàng Linh ở Trung Quốc hát lại bằng tiếng Trung (Ảnh Baidu)

Không chỉ phổ biến tại Trung Quốc, Dạ Vũ còn ghi nhận lượng người nghe đáng kể trên các nền tảng quốc tế. Đến thời điểm hiện tại, video âm nhạc Dạ Vũ đã đạt 79,9 triệu lượt xem trên Youtube, 9,4 triệu lượt nghe trên Spotify.

Hành trình bất ngờ đưa Dạ Vũ nổi tiếng tại Trung Quốc

Ít ai biết rằng, sự lan tỏa của Dạ Vũ tại Trung Quốc bắt nguồn từ một đoạn video biểu diễn được chia sẻ lại trên mạng xã hội, thay vì một chiến dịch quảng bá được lên kế hoạch từ trước.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông vào tháng 5/2023, Tăng Duy Tân kể rằng anh từng biểu diễn tại một địa điểm ca nhạc và được khán giả ghi hình, sau đó đăng video lên YouTube. Một người Việt Nam đã lấy lại đoạn video này và chia sẻ trên nền tảng Douyin. Bài hát sau đó nhanh chóng được cộng đồng mạng Trung Quốc đón nhận, tạo nên thành tích gần 2 tỷ lượt xem chỉ trong khoảng một tháng.

Theo nam ca sĩ, sau khi âm nhạc của mình trở nên phổ biến tại Trung Quốc, anh đã chủ động tìm hiểu phản ứng của khán giả Trung Quốc. Nhiều khán giả nhận xét giai điệu trong các sáng tác của Tăng Duy Tân mang màu sắc mới lạ, khác với những sản phẩm âm nhạc họ thường nghe.

Tăng Duy Tân sở hữu nhiều bản hit với giai điệu bắt tai (Ảnh FBNV)

Đáng chú ý, Dạ Vũ không phải sản phẩm duy nhất của Tăng Duy Tân được khán giả Trung Quốc yêu thích. Trước đó, ca khúc Ngây thơ ra mắt năm 2020 cũng gây chú ý, đặc biệt với phiên bản tiếng Trung mang tên Thán, hợp tác cùng nữ ca sĩ Hoàng Linh (Huang Ling). Phiên bản này từng đạt hơn 10 tỷ lượt xem trên Douyin.

Đến năm 2022, Tăng Duy Tân tiếp tục tạo tiếng vang với ca khúc Bên trên tầng lầu. Ca khúc từng đứng đầu hai bảng xếp hạng Billboard Vietnam Hot 100 và Top Vietnamese Songs, đồng thời xuất hiện trong danh sách thịnh hành YouTube toàn cầu.

Từ Ngây thơ, Dạ vũ đến Bên trên tầng lầu, những thành tích này cho thấy sức lan tỏa của các sáng tác của Tăng Duy Tân đã vượt khỏi phạm vi thị trường trong nước. Trong đó, Dạ Vũ là một ví dụ đáng chú ý về cách một bản nhạc Việt có thể tiếp cận lượng lớn khán giả quốc tế nhờ sự phát triển của các nền tảng video ngắn.