Phan Hiển đang làm gì giữa lúc Khánh Thi phơi bày góc khuất sau 3 năm?

Vừa qua, dòng trạng thái đầy tâm trạng của Khánh Thi đăng tải lúc nửa đêm đang nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Cô lần đầu trải lòng về quãng thời gian 3 năm liên tục gồng gánh nhiều trách nhiệm, thừa nhận bản thân đã kiệt quệ cả sức khỏe lẫn tinh thần và có lúc muốn buông tay. Giữa lúc những chia sẻ này gây bàn tán, động thái của ông xã Phan Hiển cũng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của công chúng.

Cụ thể, trong sáng 4/11, Phan Hiển đăng tải một đoạn video trên story Facebook cá nhân. Trong clip, anh xuất hiện tại phòng tập và thực hiện các động tác khiêu vũ cùng bạn nhảy Hoàng Mỹ An. Nam kiện tướng còn nhắc tên tài khoản của bạn nhảy trong bài đăng. Qua hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy Phan Hiển vẫn đang duy trì lịch tập luyện và tập trung cho các hoạt động chuyên môn.

Động thái đầu tiên của Phan Hiển giữa lúc Khánh Thi đăng bài đầy tâm trạng

Theo dõi mạng xã hội của cả hai, trước khi Khánh Thi đăng tải tâm thư, cặp đôi vẫn cập nhật các hoạt động liên quan đến công việc trên mạng xã hội. Đặc biệt, Fanpage của vợ chồng nữ kiện tướng còn chia sẻ khoảnh khắc hậu trường cả hai khiêu vũ tình tứ trong một MV. Hình ảnh đồng hành trên sàn nhảy của cặp đôi cũng nhận được sự chú ý từ người hâm mộ.

Trước đó 1 ngày, Fanpage của 2 vợ chồng vẫn chia sẻ clip khiêu vũ của Khánh Thi - Phan Hiển trong MV

Vào tối 3/11, Khánh Thi khiến nhiều người lo lắng khi viết về những áp lực mà cô phải đối mặt trong suốt 3 năm qua. Nữ kiện tướng cho biết đã cố gắng gánh vác nhiều công việc, làm những điều trước đây bản thân không nghĩ mình có thể đảm đương. Có thời điểm, sức khỏe của cô suy kiệt đến mức phải sang Singapore điều trị, nhưng vẫn mong sớm bình phục để trở về tiếp tục công việc. Điều khiến công chúng lo lắng hơn cả là tâm trạng bất lực được Khánh Thi bộc lộ ở thời điểm hiện tại. Cô viết:

"Lần đầu tiên sau ba năm, Thi thấy lòng mình trống rỗng đến lạ. Những việc hôm qua còn tự nhủ nhất định phải làm cho xong, và quyết tâm vì mọi người , vậy mà hôm nay chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy mệt. Thi không muốn làm gì cả. Chỉ muốn ngồi yên một lúc. Một lúc thật lâu để suy nghĩ.

Thi hiểu vì sao mình buồn. Nhưng có những nỗi buồn, dù đã hiểu rất rõ, vẫn không vì thế mà bớt đau. Đau nhất là khi nhìn lại, Thi vẫn còn thương những điều mình từng hết lòng vì nó, vẫn biết chúng xứng đáng được tiếp tục, nhưng hôm nay, đến một chút sức để cố thêm, Thi cũng không còn.

Hôm nay, Thi cho phép mình được buồn. Cho phép mình được nghỉ ngơi, được yên lặng, được tạm gác lại tất cả những điều đã từng khiến mình phải mạnh mẽ. Nhưng nếu ngày mai thức dậy, lòng vẫn còn buồn, Thi quyết định sẽ buông tay.

Không phải vì Thi chưa từng cố gắng. Cũng không phải vì những điều ấy không còn ý nghĩa. Chỉ là sau ba năm, có lẽ Thi đã đi đến giới hạn của mình. Và đôi khi, buông tay không phải là bỏ cuộc, mà là học cách thương lấy chính mình".

Khánh Thi muốn cho bản thân được nghỉ ngơi sau 3 năm làm việc

Trong buổi chia sẻ với chúng tôi hồi đầu năm, Khánh Thi cho biết khối lượng công việc hiện tại của cô có thể tương đương với phần việc của nhiều người cộng lại. Cô nói: "Khi làm quá nhiều việc cùng lúc mà lại muốn mọi thứ phải hoàn hảo, rất dễ rơi vào trạng thái dễ bị buông xuôi. Hồi đó mình ôm đồm quá nhiều, muốn giải quyết tất cả cùng lúc và phải thành công, nhưng lại không chịu ngồi lại, tĩnh tâm để xử lý từng vấn đề. Chính quãng thời gian đó khiến Thi rơi vào trạng thái trầm cảm và trở nên tiêu cực.

Sau này mình học được cách khác, vẫn làm nhiều việc, nhưng mỗi ngày phải dành ra một khoảng thời gian, dù chỉ nửa tiếng, để ngồi lại, suy nghĩ xem việc nào ưu tiên, việc nào cần hỗ trợ, và chia nhỏ mọi thứ ra. Khi biết cách phân bổ, áp lực giảm đi rất nhiều. May mắn là có anh xã bên cạnh, chỉ cần tĩnh lại một chút là mình 'refresh' được ngay".

Phan Hiển cũng trải lòng về áp lực của vợ: "Nhiều người nghĩ cưới vợ về là vợ phải lo việc nhà, nấu ăn, làm dâu. Nhưng ngay từ đầu Hiển đã xác định Thi là người rất giỏi và có tầm nhìn. Mình hay gọi vui bạn ấy là một 'nữ tướng'. Vì vậy khi về chung một nhà, mình không đặt ra yêu cầu Thi phải làm việc nhà hay đảm đương những việc truyền thống. Điều mình mong muốn là Thi được toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp.

Phần còn lại, trong khả năng của mình, Hiển sẽ lo. Tất nhiên cả hai đều bận nên cũng cần người hỗ trợ trong việc nhà. Nhưng quan điểm của mình rất rõ, không để những việc đó trở thành gánh nặng khiến Thi bị phân tâm".

Phan Hiển luôn bên cạnh vợ để chia sẻ những áp lực trong công việc và cuộc sống

Ảnh: FBNV