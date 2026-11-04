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Khánh Thi muốn buông tay sau 3 năm: "Có lúc sức khỏe cạn kiệt, phải sang tận Singapore điều trị"

| | Lifestyle

"Nếu ngày mai thức dậy, lòng vẫn còn buồn, Thi quyết định sẽ buông tay", Khánh Thi chia sẻ.

Mới đây, Khánh Thi đăng tải dòng trạng thái dài chia sẻ về những cảm xúc của bản thân sau 3 năm nỗ lực với nhiều công việc. Nữ kiện tướng dancesport cho biết cô đã dốc hết sức mình cho những điều mà trước đây chính bản thân cũng chưa từng nghĩ có ngày đủ sức gánh vác.

"Nhìn những việc mình góp công vun đắp từng chút một thành hình, nhìn nhiều người có thêm cơ hội để bước tiếp, Thi thấy lòng mình hạnh phúc. Có những lúc sức khỏe cạn kiệt, phải sang tận Singapore điều trị, Thi vẫn chỉ mong mình sớm khỏe để trở về làm tiếp. Khi ấy, chỉ cần nghĩ đến những điều tốt đẹp còn đang chờ ở phía trước, Thi lại có thêm một chút sức để cố gắng", Khánh Thi viết.

Tuy nhiên, nữ kiện tướng thừa nhận hôm nay là lần đầu tiên sau 3 năm, cô cảm thấy lòng mình trống rỗng: "Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên sau ba năm, Thi thấy lòng mình trống rỗng đến lạ. Những việc hôm qua còn tự nhủ nhất định phải làm cho xong và quyết tâm vì mọi người, vậy mà hôm nay chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy mệt. Thi không muốn làm gì cả. Chỉ muốn ngồi yên một lúc. Một lúc thật lâu để suy nghĩ", cô chia sẻ.

Khánh Thi tiết lộ bản thân hiểu rõ nguyên nhân khiến mình buồn nhưng điều đó không khiến nỗi đau vơi đi: "Thi hiểu vì sao mình buồn. Nhưng có những nỗi buồn, dù đã hiểu rất rõ, vẫn không vì thế mà bớt đau. Đau nhất là khi nhìn lại, Thi vẫn còn thương những điều mình từng hết lòng vì nó, vẫn biết chúng xứng đáng được tiếp tục nhưng hôm nay, đến một chút sức để cố thêm, Thi cũng không còn", nữ kiện tướng bộc bạch.

Khánh Thi cho biết, cô muốn cho phép bản thân được nghỉ ngơi, yên lặng và tạm gác lại những điều từng khiến mình phải mạnh mẽ. Đáng chú ý, cô cũng đưa ra quyết định nếu ngày mai thức dậy mà tâm trạng vẫn không khá hơn, bản thân sẽ buông tay.

"Hôm nay, Thi cho phép mình được buồn. Cho phép mình được nghỉ ngơi, được yên lặng, được tạm gác lại tất cả những điều đã từng khiến mình phải mạnh mẽ. Nhưng nếu ngày mai thức dậy, lòng vẫn còn buồn, Thi quyết định sẽ buông tay.

Không phải vì Thi chưa từng cố gắng. Cũng không phải vì những điều ấy không còn ý nghĩa. Chỉ là sau ba năm, có lẽ Thi đã đi đến giới hạn của mình. Và đôi khi, buông tay không phải là bỏ cuộc, mà là học cách thương lấy chính mình", Khánh Thi viết.

Dù không kể rõ câu chuyện cụ thể nhưng tâm trạng rối ren của Khánh Thi nhận được nhiều lời động viên từ bạn bè và người theo dõi.

Khánh Thi sinh năm 1982, được biết đến với danh xưng "Nữ hoàng Dancesport" của Việt Nam. Cô có sự nghiệp thi đấu với nhiều thành tích quốc tế, đồng thời có nhiều đóng góp trong việc phát triển bộ môn khiêu vũ thể thao tại Việt Nam.

Về đời tư, cô có cuộc hôn nhân với kiện tướng dancesport Phan Hiển và ba người con. Con trai cả Kubi cũng sớm bộc lộ năng khiếu dancesport, từng giành nhiều thành tích tại các giải đấu quốc tế.

Khánh Thi muốn buông tay sau 3 năm: "Có lúc sức khỏe cạn kiệt, phải sang tận Singapore điều trị" - Ảnh 3.Nữ NSND nhận lương hưu 10 triệu đồng, sống trên phố Hàng Đào, Hà Nội, vừa có thêm “gia tài” gần 500 tỷ đồng

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