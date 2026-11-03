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Mỹ nhân VTV mang thai sau gần 1 năm làm đám cưới với chồng quen 13 năm

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Nữ diễn viên và chồng đã quen biết nhau suốt 13 năm trước khi quyết định kết hôn.

Sau khoảng 9 tháng tổ chức đám cưới với ông xã Đức Duy, diễn viên Nguyễn Kiều My hạnh phúc thông báo tin vui mang thai. Đáng chú ý, nữ diễn viên và chồng đã quen biết nhau suốt 13 năm, nhưng chỉ chính thức hẹn hò hơn 3 năm trước khi quyết định về chung một nhà.

Mới đây, diễn viên Kiều My khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải hình ảnh tình tứ bên ông xã. Trong khoảnh khắc được chia sẻ, nữ diễn viên diện trang phục màu trắng, mỉm cười hạnh phúc bên Đức Duy. Trên tay cô cầm hình ảnh siêu âm, thông báo đang mang thai con đầu lòng.

Kèm theo hình ảnh, Kiều My nhắc lại kỷ niệm được chồng cầu hôn tại Seoul, Hàn Quốc vào tháng 11/2025. Một năm sau dấu mốc đặc biệt ấy, cặp đôi tiếp tục đón nhận niềm vui khi chuẩn bị bước vào hành trình làm cha mẹ.

Cô hạnh phúc viết: "1 năm trước em bé áo trắng sang Seoul được bạn áo đen cầu hôn. 1 năm sau em bé áo trắng mang trong mình 1 em bé nữa. Lại quả cho cậu nhé". Thông tin này nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả, trong đó có các diễn viên Huyền Lizzie, Bảo Thanh...

Sau khoảng 9 tháng tổ chức đám cưới với ông xã Đức Duy, diễn viên Nguyễn Kiều My hạnh phúc thông báo tin vui mang thai. Ảnh: FBNV

Bức hình nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả, trong đó có các diễn viên Huyền Lizzie, Bảo Thanh... Ảnh: FBNV

Kiều My và Đức Duy tổ chức đám cưới vào tháng 1/2026 tại Hà Nội. Chồng nữ diễn viên làm việc trong lĩnh vực tài chính, không hoạt động nghệ thuật.

Tháng 11/2025, Kiều My thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh được nửa kia cầu hôn lãng mạn tại Hàn Quốc. Trong bức hình, cả hai không ngần ngại trao nhau những cử chỉ tình cảm. Nữ diễn viên hạnh phúc viết: "Ngày đẹp trời, tôi nói đồng ý". Khoảnh khắc này đánh dấu bước ngoặt mới trong chuyện tình cảm của cặp đôi sau nhiều năm gắn bó.

Kiều My và bạn trai cùng sinh năm 1996, quen biết nhau từ khoảng 13 năm trước nhưng đến năm 2022 mới chính thức hẹn hò. Sau hơn 3 năm bên nhau, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân.

Vào cuối năm 2025, diễn viên đã được Đức Duy cầu hôn ở Hàn Quốc. Ảnh: FBNV

Chia sẻ về chồng, Kiều My cho biết anh không phải đại gia như những lời đồn đoán. Nửa kia của nữ diễn viên là người Hà Nội, làm việc trong lĩnh vực tài chính và xuất thân từ một gia đình bình thường. Sau khi kết hôn, cô vẫn dự định tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, tham gia thêm 1–2 vai diễn trước khi tạm gác công việc trong vài năm để sinh con và dành thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ.

Nữ diễn viên và chồng đã quen biết nhau suốt 13 năm, nhưng chỉ chính thức hẹn hò hơn 3 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Ảnh: FBNV

Theo Minh Ngọc

Phụ Nữ Mới

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