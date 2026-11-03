Việt Nam vừa đón 1 siêu tàu đi từ Trung Quốc: Dài hơn 180 m, cao 11 tầng boong, chở theo người Mỹ, Canada, Australia, Anh vượt hơn 700 km qua Biển Đông, cập bến cảng tàu khách quốc tế chuyên biệt đầu tiên cả nước

Ngày 2/11/2026, hai du thuyền quốc tế Viking Orion và Azamara Pursuit cùng cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, đưa tổng cộng gần 1.600 du khách nước ngoài đến Quảng Ninh. Đây là một trong những hoạt động đáng chú ý khi địa phương bước vào mùa cao điểm đón khách du lịch tàu biển cuối năm.

Trong đó, theo thông tin do 1 đơn vị lữ hành cung cấp, riêng tàu Azamara Pursuit đưa hơn 600 du khách đến từ Mỹ, Canada, Australia, Anh và nhiều quốc gia khác. Đáng chú ý, đây là du thuyền hạng sang có chiều dài hơn 180 m, sở hữu hàng trăm phòng nghỉ và có khả năng phục vụ tổng cộng hơn 1.100 người, bao gồm cả hành khách lẫn đội ngũ nhân viên, thủy thủ đoàn.

Ảnh Saigontourist Travel (Quảng Ninh)

Bên trong siêu du thuyền dài hơn 180 m, có 352 phòng nghỉ và hơn 400 nhân viên phục vụ

Azamara Pursuit thuộc đội tàu của hãng du lịch biển cao cấp Azamara Cruises. Con tàu được đóng năm 2001, chính thức gia nhập đội tàu Azamara năm 2018 và trải qua đợt nâng cấp vào năm 2024.

Theo dữ liệu từ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, Azamara Pursuit có chiều dài chính xác 180,45 m, dung tích đăng ký toàn phần 30.277 GT. Trong khi đó, tài liệu kỹ thuật của hãng Azamara cho biết tàu rộng khoảng 25 m, có tốc độ hành trình 18,5 hải lý/giờ, tương đương hơn 34 km/h.

Một trong những điểm đáng chú ý là quy mô nhiều tầng boong của con tàu. Theo sơ đồ do hãng Azamara công bố, các boong dành cho du khách được đánh số đến tầng 11, trong đó có 8 tầng boong phục vụ hành khách.

Với sức chứa tiêu chuẩn 702 khách cùng 408 sĩ quan, nhân viên và thủy thủ đoàn, tổng quy mô phục vụ của Azamara Pursuit đạt 1.110 người. Như vậy, cứ khoảng 1,7 hành khách lại có một nhân viên trong đội ngũ vận hành tàu, cho thấy định hướng chú trọng chất lượng phục vụ của dòng du thuyền cao cấp này.

Ảnh Saigontourist Travel (Quảng Ninh)

Không chỉ sở hữu kích thước ấn tượng, Azamara Pursuit còn được ví như một khách sạn nổi với 352 phòng nghỉ. Theo thông tin từ hãng, hệ thống lưu trú gồm 46 phòng suite, 201 phòng có ban công, 79 phòng hướng biển và 26 phòng bên trong.

Đặc biệt, hạng phòng World Owner's Suite được thiết kế như một căn hộ nghỉ dưỡng thu nhỏ, có phòng khách, phòng ngủ riêng biệt, khu thay đồ cùng ban công hướng biển rộng khoảng 21,7 m². Nội thất được trang bị theo tiêu chuẩn cao cấp, hướng đến sự riêng tư và thoải mái trong những chuyến hải trình dài ngày.

Bên cạnh không gian lưu trú, du khách còn có thể trải nghiệm hệ thống nhà hàng đa dạng như Prime C chuyên phục vụ bít tết, hải sản; Aqualina với ẩm thực Italy; nhà hàng Discoveries và khu buffet Windows Café.

Trên tàu còn có hồ bơi ngoài trời, bồn tắm Jacuzzi, khu spa The Sanctum, phòng tập thể thao, đường chạy bộ, thư viện và các không gian biểu diễn nghệ thuật. Những tiện ích này giúp hành khách có thể nghỉ dưỡng, giải trí và chăm sóc sức khỏe ngay trong thời gian di chuyển trên biển.

Khác với những siêu du thuyền chở hàng nghìn người, Azamara Pursuit tập trung vào trải nghiệm nghỉ dưỡng quy mô vừa phải, dịch vụ cá nhân hóa và các hành trình khám phá văn hóa tại từng điểm dừng.

Không gian trên tàu (Ảnh Azamara Cruises)

Vượt hơn 700 km qua Biển Đông, đưa du khách khám phá nhiều điểm đến tại Việt Nam

Theo lịch trình được Azamara Cruises công bố, Azamara Pursuit khởi hành từ Hong Kong (Trung Quốc) lúc 22h ngày 31/10/2026, trước khi di chuyển qua Biển Đông và đến Hạ Long vào sáng 2/11.

Khoảng cách đường chim bay giữa Hong Kong và Hạ Long vào khoảng 750 km, đồng nghĩa hải trình thực tế trên biển vượt mốc 700 km. Tuy nhiên, hãng tàu chưa công bố con số chính xác về tổng quãng đường di chuyển giữa hai điểm đến này. Đáng chú ý, chuyến đi nằm trong hành trình du lịch Đông Nam Á kéo dài 14 đêm, khởi hành từ Hong Kong và kết thúc tại Singapore ngày 14/11.

Sau khi lưu lại Hạ Long trong hai ngày 2–3/11, Azamara Pursuit dự kiến tiếp tục đến Đà Nẵng ngày 4/11 và TP.HCM trong hai ngày 6–7/11. Tàu sau đó di chuyển đến Thái Lan, ghé khu vực Bangkok và đảo Koh Samui trước khi tới Singapore.

Trong thời gian dừng chân tại Quảng Ninh, du khách được giới thiệu nhiều chương trình tham quan các điểm đến nổi tiếng. Theo đơn vị lữ hành, các hoạt động bao gồm khám phá Chợ Hạ Long 1, chùa Long Tiên và Bảo tàng Quảng Ninh. Một số chương trình còn kết nối đến Hà Nội, đưa du khách tham quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám, phố cổ Hà Nội, Nhà tù Hỏa Lò, đền Ngọc Sơn và trải nghiệm ngồi xích lô.

Việc lưu lại cảng qua đêm cũng tạo điều kiện để khách quốc tế có thêm thời gian khám phá đời sống, văn hóa và các dịch vụ du lịch tại Việt Nam.

Ảnh Saigontourist Travel (Quảng Ninh)

Cập bến cảng tàu khách quốc tế chuyên biệt đầu tiên Việt Nam

Điểm dừng chân của Azamara Pursuit lần này cũng là một công trình đặc biệt: Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, nằm tại khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh. Theo thông tin từ đơn vị vận hành cảng, đây là cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt đầu tiên của Việt Nam, do Sun Group đầu tư với tổng vốn gần 1.100 tỷ đồng, đi vào hoạt động từ cuối năm 2018.

Công trình được thiết kế để tiếp nhận những du thuyền quốc tế cỡ lớn, với bến cảng khách dài 406 m và khả năng phục vụ đồng thời hai tàu biển lớn. Hệ thống cảng có thể tiếp nhận tàu lên đến 225.000 GT.

Điểm nhấn kiến trúc là nhà ga hành khách cao 3 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 13.500 m², do kiến trúc sư nổi tiếng Bill Bensley thiết kế. Công trình kết hợp những đường nét kiến trúc Việt Nam và châu Âu, với ngoại thất gợi liên tưởng đến phố cổ Hội An, trong khi không gian bên trong mang cảm hứng từ những con tàu biển cổ.

Theo Báo Quảng Ninh ngày 2/11, từ thời điểm này đến hết năm 2026, địa phương dự kiến tiếp tục đón khoảng 30 chuyến tàu biển quốc tế, mang theo hàng nghìn du khách.