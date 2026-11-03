Choáng với HIEUTHUHAI

HIEUTHUHAI xây dựng concept cho đêm 3 của Mắt Nhắm Mắt Mở concert xoay quanh hình tượng ngôi nhà. Từ đây, rapper sinh năm 1999 gửi gắm thông điệp: "Mời các khán giả, từ những fan trung thành của HIEUTHUHAI cho đến các bạn fan mới đến thăm nhà và nghe nhạc cùng HIEUTHUHAI".

Và khi HIEUTHUHAI nói ra điều đó, khán giả mới hiểu tại sao ê-kíp của anh lại dựng cả ngôi nhà ở trung tâm concert.

Chủ nhân bản hit Exit Sign đốt cháy sân khấu Mắt Nhắm Mắt Mở concert với hơn 30 ca khúc. Trong đó, nhiều bất ngờ xảy ra khi HIEUTHUHAI kéo rapper Wxrdie, Hustlang Robber lên concert đầu tiên tổ chức ở Hà Nội và bố trí tiết mục đặc biệt cùng Pháp Kiều.

So với 2 đêm tại TPHCM, nam rapper tiếp tục tiến bộ về khả năng hát/rap trực tiếp (live) và xây dựng concept ngày một thông minh.

Bất ngờ với HIEUTHUHAI

Những tràng vỗ tay giòn giã xuất hiện liên tục khi HIEUTHUHAI phô diễn giọng hát. Ở tiết mục Nước mắt cá sấu , HIEUTHUHAI mở đầu bằng phân đoạn hát chay trên nền piano chậm rãi và cảm xúc nhưng cũng có khả năng chênh phô cao.

Giọng hát của anh tốt hơn tưởng tượng, đây là đánh giá của nhiều khán giả trong lần đầu nghe HIEUTHUHAI hát live.

Về cuối concert, HIEUTHUHAI lại thử thách bản thân khi tắt hẳn beat và hát chay đoạn cao trào của Dạo này anh thấy anh không bằng ai hết .

Sự tiến bộ qua giọng hát của HIEUTHUHAI thể hiện rõ ở cách kiểm soát cao độ, thể hiện thái độ rõ ràng bằng những chi tiết nhấn, bỏ nhỏ và xử lý vừa đủ để kết thúc trọn vẹn.

Khán giả vỡ òa khi nghe những phân đoạn HIEUTHUHAI hát live. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Với một rapper như HIEUTHUHAI, những gì chàng trai này thể hiện ở đêm 3 Mắt Nhắm Mắt Mở concert là sự nỗ lực bền bỉ suốt nhiều năm.

Tại Hà Nội, HIEUTHUHAI dám thử thách bản thân bằng những phân đoạn hát live khó. Những chi tiết đó khiến khán giả càng thỏa mãn khi chi tiền để mua vé xem concert với những mức giá không rẻ so với mặt bằng chung của thị trường biểu diễn Việt Nam.

HIEUTHUHAI xây dựng kịch bản concert theo mạch cảm xúc thay đổi liên tục: mở đầu là intro quy tụ những bản rap "gắt" nhất của anh. Sau đó là chuỗi ca khúc nhẹ nhàng, lôi cuốn người nghe.

Độ "nóng" của concert trở lại với chất rap/hiphop cùng Wxrdie, Robber, các thành viên của tổ đội Gerdnang, Pháp Kiều. Cuối cùng, HIEUTHUHAI làm lắng đọng với những ca khúc có chiều sâu được phối lại với tiết tấu nhẹ nhàng.

Những khách mời trong đêm 3 Mắt Nhắm Mắt Mở concert khiến khán giả Hà Nội bất ngờ. Wxrdie xuất hiện, cùng HIEUTHUHAI và Hurrykng lần đầu biểu diễn Laviai trên sân khấu. Màn kết hợp giữa nam rapper và Robber đã đẩy cao trào ở concert lên đến đỉnh điểm. Sau cùng, Pháp Kiều bước ra trong sự vỡ òa của khán giả.

Với cá nhân HIEUTHUHAI, nam rapper thể hiện trọn vẹn trong lần đầu đưa concert cá nhân đến với khán giả Thủ đô. Sau 2 đêm concert "cháy vé" ở TPHCM, rapper sinh năm 1999 bước ra sân khấu tại Hà Nội với tâm thế tự tin: khâu giao tiếp, dẫn dắt, giao lưu khán giả của HIEUTHUHAI tự nhiên hơn. Tiếp nữa, phần nhìn ở concert được dàn dựng lớp lang, mãn nhãn để bổ trợ cho âm nhạc bùng nổ.

Nhiều đột phá

HIEUTHUHAI và ê-kíp rất thông minh khi dựng ngôi nhà thật ở trung tâm concert. Trong đó, bàn nâng được bố trí để đưa nam rapper và các nghệ sĩ khách mời vươn lên mái nhà, biến nơi đây thành sân khấu trung tâm thứ 2. Ở sân khấu chính, màn LED khổng lồ ở trung tâm cũng là hình tượng ngôi nhà.

Với lựa chọn như vậy, ê-kíp sản xuất hình ảnh của HIEUTHUHAI tại đêm 3 Mắt Nhắm Mắt Mở concert có nhiều lựa chọn để dàn dựng concept. HIEUTHUHAI di chuyển qua lại liên tục giữa sân khấu trung tâm và sân khấu ở "nóc nhà", do đó từng tiết mục đều có màu sắc khác biệt và tăng trải nghiệm nghe/nhìn cho khán giả.

Visual, concept mãn nhãn ở concert của HIEUTHUHAI. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Từng tiết mục của HIEUTHUHAI có thể bóc tách thành một MV và phát hành mới trên nền tảng số. Ê-kíp của nam rapper đầu tư rất mạnh về visual, concept và hiệu ứng ánh sáng.

Khoảnh khắc HIEUTHUHAI và Pháp Kiều ngồi đối diện, chia thành 2 khung hình với gam màu khác biệt, thể hiện qua màn LED chủ đạo ở trung tâm là điểm nhấn.

Về cuối concert, HIEUTHUHAI bước lên "nóc nhà", hát/rap cùng hiệu ứng khói và bong bóng thổi ngập trời. Cách đạo diễn hình ảnh bắt cận biểu cảm của anh rồi phủ hiệu ứng lên màn hình LED khổng lồ mang lại trải nghiệm thị giác sống động không thua kém một MV thực thụ.

Sự đầu tư về sân khấu, concept, độ hiệu quả từ các nghệ sĩ khách mời và tinh thần máu lửa của khán giả Thủ đô đã bổ trợ quá tốt cho HIEUTHUHAI tỏa sáng. Nam rapper không cần phô diễn quá nhiều ở concert này về diện mạo.

Anh chỉ cần 3 lần bước vào trong để thay đồ. Thời trang của HIEUTHUHAI ở concert này cũng tối giản nhưng vẫn khiến fan phát cuồng vì diện mạo của rapper điển trai nhất nhì nhạc Việt.

Đêm 3 của Mắt Nhắm Mắt Mở concert trọn vẹn khi HIEUTHUHAI chịu khó giao lưu cùng khán giả, cho họ cảm giác gần gũi và có thể chạm vào thần tượng bất kỳ lúc nào. HIEUTHUHAI dành nhiều thời gian để đứng trên "nóc nhà" hát một loạt ca khúc. Đó là lúc HIEUTHUHAI quan sát rõ nhất các khu vực khán giả và mọi vị trí đều dễ dàng nhìn thấy phần trình diễn của nam rapper.

HIEUTHUHAI xúc động nhiều lần ở chính vị trí "nóc nhà" đặc biệt đó. Ở hướng chính diện của anh là khu vực chỗ ngồi VIP, những người chi rất nhiều tiền để vào đây thưởng thức âm nhạc. Hai bên là cộng đồng fan hùng hậu của nam rapper. Và bên dưới là các khu vực đứng, quy tụ những khán giả nhiệt tình nhất.

Fan phát cuồng vì diện mạo của rapper điển trai nhất nhì nhạc Việt. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Xem đêm 3 Mắt Nhắm Mắt Mở concert để thấy sự thăng tiến thần tốc của HIEUTHUHAI. Tính từ dấu mốc King of Rap, chỉ 6 năm, HIEUTHUHAI hoạt động miệt mài để phát hành 2 album, bên cạnh nhiều sản phẩm riêng lẻ, để quy tụ hơn 30 ca khúc biểu diễn ở concert. Số đông khán giả gần như thuộc lòng từng ca khúc của HIEUTHUHAI và đây là điều đặc biệt.

Trong 6 năm, nam rapper đã tổ chức thành công 3 đêm concert "cháy vé". HIEUTHUHAI quy tụ tệp khán giả đông đảo từ Nam ra Bắc và cũng rất biết cách chiều lòng fan.

Từ những MV, album, HIEUTHUHAI bước ra concert đời thật để chứng minh sự tiến bộ của anh không chỉ nằm ở giọng rap/hát mà còn ở cách xây dựng concept song song với âm nhạc.

Sau đêm nhạc bùng nổ ở Hà Nội, HIEUTHUHAI đưa Mắt Nhắm Mắt Mở concert đến Las Vegas, Mỹ. Hành trình của nam rapper tiếp tục với giấc mơ đưa concert cá nhân của nghệ sĩ Việt vươn ra thế giới.