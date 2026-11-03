Việt Nam có 1 tỷ phú từng làm nghề sửa ô tô thuê: Giờ đứng sau giải thưởng 50.000 USD ở Đường Lên Đỉnh Olympia

Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đã khép lại với chiến thắng thuộc về Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Nam sinh đã vượt qua ba đối thủ Nguyễn Huy Quang Minh, Trần Võ Gia Bảo và Lý Thái Dương và để trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế chung cuộc danh giá.

Song, trong mỗi trận chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia, bên cạnh khoảnh khắc nhà vô địch nhận vòng nguyệt quế, sự xuất hiện của đại diện nhà tài trợ để trao giải thưởng cho các thí sinh cũng thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong đó, được chú ý nhiều nhất phải kể đến tập đoàn THACO do doanh nhân Trần Bá Dương sáng lập.

Bắt đầu từ năm 2017, THACO đã đồng hành cùng Đường Lên Đỉnh Olympia liên tục qua 9 mùa giải, từ năm thứ 17 đến năm thứ 26. Đáng chú ý, tại chung kết năm 2025, tập đoàn tiếp tục cam kết tài trợ thêm 5 năm, kéo dài đến năm 2032.

Không chỉ duy trì nguồn tài trợ cho chương trình, doanh nghiệp còn góp phần nâng giá trị học bổng dành cho Quán quân từ 35.000 USD lên 50.000 USD (gần 1,3 tỷ đồng), mức cao nhất trong lịch sử Olympia. Từ năm 2021, THACO cũng triển khai Học bổng Olympia với 10 suất dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập tại các địa phương có thí sinh giành giải Nhất Quý.

Người đứng sau quyết định đồng hành dài hạn này là ông Trần Bá Dương (sinh năm 1960), nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc THACO. Ông cũng là một trong những doanh nhân nổi bật của Việt Nam, từng được Forbes đưa vào danh sách tỷ phú thế giới trong nhiều năm liên tiếp.

Ông Trần Bá Dương (ngoài cùng bên trái) trao giải thưởng cho những nhà leo núi trong trận chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2026 (Ảnh: BTC)

Ông Trần Bá Dương sinh năm 1960 tại Huế, trong một gia đình có 8 anh chị em. Cha mất sớm, ông phải lao động phụ giúp gia đình từ khi còn trẻ. Dù hoàn cảnh không mấy thuận lợi, ông vẫn theo đuổi con đường học tập và tốt nghiệp ngành Cơ khí ô tô tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM.

Sau khi ra trường, ông bắt đầu sự nghiệp bằng công việc sửa chữa ô tô. Những ngày đầu đi làm, ông đảm nhận cả những công việc chân tay đơn giản như vét mỡ bò. Tuy nhiên, nền tảng kiến thức chuyên môn đã giúp ông từng bước tìm ra hướng phát triển riêng.

Năm 1997, ông thành lập Công ty Ô tô Trường Hải, tiền thân của Tập đoàn THACO ngày nay. Tên gọi Trường Hải được đặt theo tên con trai ông. Ban đầu, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mua bán, sửa chữa ô tô tại Biên Hòa (Đồng Nai), sau đó từng bước chuyển sang lắp ráp xe tải nhẹ.

Năm 2001, những sản phẩm đầu tiên của doanh nghiệp ra mắt thị trường. Không dừng lại ở hoạt động kinh doanh xe, ông Trần Bá Dương lựa chọn đầu tư sâu vào sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước. Năm 2003, ông quyết định xây dựng Khu liên hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai tại Quảng Nam. Đến cuối năm 2004, dự án hoàn thành và đi vào hoạt động, chuyên sản xuất, lắp ráp xe tải và xe buýt.

Từ một doanh nghiệp khởi đầu với lĩnh vực ô tô, THACO dần phát triển thành tập đoàn công nghiệp đa ngành. Năm 2018, ông Trần Bá Dương lần đầu xuất hiện trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes và tiếp tục góp mặt trong danh sách này đến năm 2024.

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO (Ảnh: THACO Group)

Nếu nhắc đến THACO, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những chiếc ô tô mang thương hiệu Kia, Mazda, Peugeot hay các dòng xe tải, xe bus. Tuy nhiên, quy mô hoạt động của tập đoàn hiện đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong đó, ô tô vẫn là một trong những trụ cột kinh doanh quan trọng. Thông qua THACO AUTO, doanh nghiệp tham gia sản xuất, lắp ráp, phân phối và bán lẻ nhiều dòng xe. Riêng năm 2025, THACO AUTO bán ra hơn 90.000 xe, cho thấy quy mô hoạt động đáng kể của doanh nghiệp trên thị trường ô tô trong nước.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, THACO AGRI là một trong những mảng đầu tư lớn của tập đoàn. Doanh nghiệp phát triển các khu liên hợp nông nghiệp quy mô lớn tại Việt Nam, Lào và Campuchia, với tổng diện tích đất hơn 95.000 ha. Các hoạt động được tổ chức theo chuỗi sản xuất khép kín, từ trồng trọt, chăn nuôi đến chế biến nông sản.

Theo số liệu công bố về hoạt động năm 2025, THACO AGRI có tổng diện tích trồng chuối lên tới 5.200 ha, sản lượng chuối tươi xuất khẩu đạt 111.400 tấn. Quy mô đàn bò của doanh nghiệp vượt 155.000 con. Ngoài ra, tập đoàn còn đầu tư trồng sầu riêng, xoài, bưởi và phát triển các mô hình chăn nuôi công nghệ cao.

Ở lĩnh vực cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, THACO INDUSTRIES đạt doanh thu hợp nhất hơn 12.500 tỷ đồng trong năm 2025, trong đó kim ngạch xuất khẩu vượt 160 triệu USD. Sản phẩm của doanh nghiệp được xuất khẩu tới 23 quốc gia.

Bên cạnh đó, tập đoàn còn hiện diện trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, thương mại và dịch vụ. Năm 2011, THACO mở rộng sang lĩnh vực bất động sản, trong đó khu đô thị Sala tại Thủ Thiêm, TP.HCM là một trong những dự án đáng chú ý. Đến năm 2021, tập đoàn tiếp nhận hệ thống siêu thị Emart từ đối tác Hàn Quốc, đồng thời phát triển hệ thống trung tâm thương mại THISO.

Một mảng hoạt động khác là logistics, với THILOGI giữ vai trò quan trọng trong vận chuyển, khai thác cảng và kết nối chuỗi cung ứng. Đáng chú ý, cảng Chu Lai trở thành một mắt xích trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là nông sản từ các khu liên hợp sản xuất của tập đoàn.

Trong số những hoạt động đồng hành về giáo dục, Đường Lên Đỉnh Olympia là chương trình có dấu ấn đặc biệt bởi thời gian gắn bó dài hạn. Từ những suất học bổng dành cho các nhà vô địch đến các chương trình hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, sự đồng hành của THACO đã trở thành một phần quen thuộc trong hành trình của sân chơi tri thức này.

Không chỉ học giỏi, Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2026 còn rất đam mê ca hát

Sáng 1/11, trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Vượt qua 3 đối thủ trong một trận đấu gay cấn, nam sinh xuất sắc giành vòng nguyệt quế với 240 điểm, trở thành chủ nhân của ngôi vị Quán quân Olympia 2026.

Sau những giây phút tranh tài căng thẳng, trong phần giao lưu sau cuộc thi, Anh Đức còn có màn thể hiện ngẫu hứng khiến nhiều người thích thú. Không cần sân khấu hay chuẩn bị cầu kỳ, nam sinh lần lượt thể hiện Quốc ca Hàn Quốc và Quốc ca Liên bang Nga. Đáng chú ý, Đức còn khoe giọng hát khi thể hiện một câu dân ca trong ca khúc Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh.

Nếu theo dõi hành trình của Anh Đức tại Olympia năm nay, đây có lẽ không phải điều quá bất ngờ. Bởi từ trước khi bước vào trận Chung kết, nam sinh trường Ams đã được biết đến với một sở thích đặc biệt: tìm hiểu, ghi nhớ và có thể hát quốc ca của 135 quốc gia trên thế giới.

Đoàn Lê Anh Đức (SN 2009) từng gây chú ý ngay từ những vòng thi trước khi tiết lộ bản thân có thể hát quốc ca của 135 quốc gia. Không dừng lại ở những giai điệu quen thuộc, Đức còn có thể hát nhạc đỏ, dân ca, đặc biệt là ví, giặm Nghệ Tĩnh bằng nhiều thứ tiếng.

Chia sẻ về sở thích này, Anh Đức cho biết bắt đầu tìm hiểu quốc ca các nước từ năm lớp 7, trong khoảng thời gian dịch Covid-19. Ban đầu, nam sinh chỉ đơn giản là tò mò về những giai điệu gắn liền với các quốc gia. Sau đó, sự tò mò dần trở thành một sở thích được duy trì trong nhiều năm.

Đức không chỉ học thuộc lời bài hát mà còn tìm hiểu về ngôn ngữ, ý nghĩa ca từ và câu chuyện lịch sử, văn hóa phía sau mỗi bản quốc ca. Để ghi nhớ, nam sinh thường tìm những video có lời trên YouTube, chép ca từ ra sổ và tìm bản dịch tiếng Việt để hiểu nội dung.

Với Anh Đức, âm nhạc cũng là một cách để khám phá thế giới. Mỗi quốc ca lại mang một màu sắc riêng, có bài hào hùng, có bài nhẹ nhàng, giàu chất trữ tình. Chính sự khác biệt ấy khiến nam sinh càng có thêm hứng thú tìm hiểu về những vùng đất và nền văn hóa mới.

Bên cạnh tài lẻ đặc biệt, profile học tập của Anh Đức cũng khiến nhiều người chú ý. Hiện là học sinh chuyên Sử của trường Ams, nam sinh từng giành giải Nhất học sinh giỏi môn Lịch sử cấp thành phố và giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi môn Lịch sử của Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tình yêu với Olympia của Anh Đức cũng được nuôi dưỡng trong thời gian dài. Từ năm lớp 6, sau khi xem trận Chung kết Olympia năm thứ 20, cậu bạn đã bắt đầu mơ ước một ngày được đứng trên sân khấu của chương trình. Đức dành khoảng 6 năm chuẩn bị, tìm hiểu các dạng câu hỏi, theo dõi những trận thi đấu cũ và tham gia các sân chơi mô phỏng Olympia.

Trước khi chạm tay vào vòng nguyệt quế năm 2026, Anh Đức từng về nhì ở cuộc thi tuần với 230 điểm, sau đó giành chiến thắng cuộc thi tháng với 330 điểm và nhất Quý IV với 220 điểm để trở thành thí sinh cuối cùng góp mặt tại Chung kết năm.

Và sau hành trình dài ấy, nam sinh trường Ams đã chính thức trở thành Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2026 với 240 điểm. Chiến thắng không chỉ ghi dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình chinh phục Olympia mà còn giúp cái tên Đoàn Lê Anh Đức được nhiều người biết đến hơn, đặc biệt là với profile vừa học giỏi, mê khám phá, vừa sở hữu tài lẻ ca hát.

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