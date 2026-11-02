Dừng xây dựng khẩn cấp tổ hợp 9 tầng, rộng hơn mặt sân Mỹ Đình: Vừa thực hiện lễ cất nóc 2 tuần trước đó, kế hoạch xây 3 bể bơi, đường chạy bộ trên tầng thượng kết hợp TTTM

Ngày 2/5/2026, một sự cố bất ngờ xảy ra tại công trường xây dựng tổ hợp Chong Pang City, thuộc khu Yishun, phía bắc Singapore, khiến toàn bộ hoạt động thi công phải tạm dừng để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm an toàn.

Theo thông báo ngày 3/5 của Cơ quan Quản lý đất đai Singapore (SLA), trong quá trình tháo dỡ các cấu kiện tại tầng cao, một thanh kim loại bất ngờ rơi khỏi công trường, va trúng phần mái che hành lang chung của tòa chung cư số 103 Yishun Ring Road nằm ngay bên cạnh.

Thanh kim loại xuyên thủng một phần mái che, làm hư hại khu vực hành lang chung của tòa chung cư 4 tầng. Rất may, sự việc không gây thương vong và không làm hư hại bên trong các căn hộ.

Đáng chú ý, sự cố xảy ra chỉ khoảng hai tuần sau khi Chong Pang City tổ chức lễ cất nóc, đánh dấu việc hoàn thành phần kết cấu chính của tổ hợp 9 tầng, vốn được kỳ vọng trở thành trung tâm sinh hoạt, thương mại và giải trí mới của khu vực.

Công trình vào thời điểm xảy ra vụ việc (Ảnh The Straits Times)

Thanh kim loại bất ngờ rơi xuyên mái chung cư, toàn bộ công trường bị đình chỉ

Theo The Straits Times, ngay sau sự cố, cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực bị ảnh hưởng tại chung cư số 103 Yishun Ring Road, đồng thời yêu cầu kiểm tra mức độ an toàn của công trình.

SLA lập tức chỉ đạo nhà thầu chính Rich Construction Company Pte Ltd dừng toàn bộ hoạt động xây dựng tại Chong Pang City. Đến ngày 4/5, Cơ quan Quản lý xây dựng Singapore (BCA) chính thức ban hành lệnh đình chỉ thi công, yêu cầu điều tra nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục.

Kết quả điều tra được SLA công bố ngày 25/5 cho thấy sự việc xảy ra trong quá trình công nhân tháo dỡ các cấu kiện tại công trường. Một thanh kim loại bất ngờ tuột khỏi tay công nhân, sau đó va vào giá chứa vật liệu gần đó, đổi hướng và văng ra ngoài phạm vi thi công trước khi rơi xuống mái chung cư.

Hiện trường sự cố (Ảnh Asia One)

Theo SLA, kỹ sư chuyên môn đã kiểm tra và xác nhận hệ thống kết cấu mái của chung cư không bị hư hại nghiêm trọng, các căn hộ và hành lang chung vẫn bảo đảm an toàn. Người dân có thể tiếp tục sử dụng những khu vực không bị phong tỏa.

Tuy nhiên, vụ việc vẫn khiến công trường phải tạm ngừng hoạt động trong nhiều ngày để cơ quan chức năng đánh giá nguy cơ và yêu cầu nhà thầu tăng cường các biện pháp phòng ngừa.

Tổ hợp 9 tầng rộng hơn mặt cỏ sân Mỹ Đình, có kế hoạch xây 3 bể bơi trên cao

Chong Pang City là tổ hợp đa năng được phát triển trên khu đất rộng khoảng 0,9 ha, tương đương 9.000 m², tại khu vực Yishun của Singapore.

Để hình dung quy mô, mặt cỏ sân vận động quốc gia Mỹ Đình tại Hà Nội có kích thước 105 x 68 m, tương đương 7.140 m², theo thông tin từ Tổng công ty Sông Đà. Như vậy, diện tích khu đất xây dựng Chong Pang City lớn hơn khoảng 26% so với riêng mặt sân bóng đá Mỹ Đình.

Theo The Straits Times, công trình cao 9 tầng này được thiết kế trở thành tổ hợp tích hợp các hoạt động thể thao, mua sắm, ăn uống và sinh hoạt cộng đồng.

Điểm đặc biệt nhất nằm ở hệ thống tiện ích thể thao trên cao. Theo website chính thức của Chong Pang City, tầng trên cùng của công trình dự kiến bố trí 3 bể bơi, bao gồm một bể bơi thi đấu trong nhà đạt kích thước Olympic và hai bể bơi dành cho hoạt động vui chơi, giải trí.

Dự án khi nhìn từ trên cao với bể bơi, đường chạy bộ ở tầng cao (Ảnh The Straits Times)

Bên cạnh đó, công trình còn có đường chạy bộ có mái che trên tầng thượng, giúp người dân có thêm không gian tập luyện. Phòng gym được bố trí tại tầng 6, kết hợp các phòng tập thể thao và khu vực sinh hoạt cộng đồng.

Không chỉ chú trọng hoạt động thể chất, Chong Pang City còn được quy hoạch một khu chợ và trung tâm ẩm thực rộng khoảng 9.800 m², dự kiến có 58 quầy ăn uống và 123 gian hàng. Tổ hợp cũng bố trí hơn 300 chỗ đỗ ô tô.

Theo thông cáo ngày 18/4 của SLA, công trình còn có khoảng 4.200 m² không gian thương mại, dự kiến phục vụ siêu thị, nhà hàng, quán cà phê và các dịch vụ dành cho gia đình.

Đáng chú ý, Chong Pang City được chứng nhận Platinum Super Low Energy theo chương trình Green Mark 2021 của Singapore. SLA cho biết thiết kế công trình cùng các hệ thống kỹ thuật có thể giúp tiết kiệm tới 40% năng lượng so với những tòa nhà thông thường.

Hệ thống điện mặt trời dự kiến tạo ra khoảng 600.000 kWh điện mỗi năm. Công trình cũng được thiết kế với những giải pháp thu gom nước mưa, tăng thông gió tự nhiên và bổ sung cây xanh nhằm giảm nhiệt.

Công trình khi hoàn thành phục vụ đông đảo người dân và du khách (Ảnh The Straits Times)

Được dỡ lệnh đình chỉ, hướng tới hoàn thành vào năm 2027

Theo cập nhật của SLA, sau khi xem xét báo cáo điều tra và chấp thuận những biện pháp bảo đảm an toàn bổ sung, BCA đã dỡ bỏ lệnh đình chỉ thi công Chong Pang City vào ngày 20/5/2026. Như vậy, từ thời điểm xảy ra sự cố ngày 2/5 đến khi được dỡ lệnh đình chỉ là 18 ngày.

Để ngăn chặn nguy cơ tái diễn, nhà thầu được yêu cầu lắp đặt lưới chắn vật rơi dọc toàn bộ chiều cao chu vi công trình, bổ sung các tấm chắn bằng ván ép tại khu vực tháo dỡ và di chuyển giá chứa vật liệu ra khỏi những vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Hoạt động xây dựng được lên kế hoạch nối lại từ ngày 26/5, đồng thời việc sửa chữa phần mái chung cư bị hư hại dự kiến hoàn thành trước ngày 3/6.

Đến tháng 10/2026, dự án tiếp tục xuất hiện diễn biến mới. Theo cổng đấu thầu GeBIZ của Chính phủ Singapore, ngày 6/10, SLA công bố gói thầu lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành Chong Pang City, với hạn tiếp nhận hồ sơ ngày 16/11/2026.

Công trình tiếp tục được xây dựng và hướng tới đi vào hoạt động trong năm sau (Ảnh The Straits Times)

Gói thầu liên quan đến quản lý cơ sở vật chất, mặt bằng thương mại và các hoạt động vận hành tổ hợp. Đây là bước chuẩn bị cho giai đoạn khai thác công trình sau khi hoàn thành xây dựng. Theo kế hoạch được SLA công bố tại lễ cất nóc, Chong Pang City dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Hiện chưa có thông báo chính thức mới về việc thay đổi mốc hoàn thành này.